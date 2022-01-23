تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
أمريكا: فرض عقوبات على روسيا الآن قد لا يكون له تأثير رادع
https://arabic.sputniknews.com/20220123/أمريكا-فرض-عقوبات-على-روسيا-الآن-قد-لا-يكون-له-تأثير-رادع-1056877889.html
أمريكا: فرض عقوبات على روسيا الآن قد لا يكون له تأثير رادع
أمريكا: فرض عقوبات على روسيا الآن قد لا يكون له تأثير رادع
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن واشنطن تعتقد أن فرض عقوبات على روسيا الآن، سيفقد تأثيرها الرادع (للعقوبات) لوقف "العدوان المحتمل ضد... 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T14:40+0000
2022-01-23T14:55+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
موسكو- سبوتنيك. وذكر بلينكن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "عندما يتعلق الأمر بالعقوبات، فإن الغرض من هذه العقوبات هو ردع العدوان الروسي، وبالتالي إذا تم تفعيلها، الآن، ستفقد التأثير الرادع".وأضاف: "تم تصميم كل الأشياء التي نقوم بها بما في ذلك التحرك بطريقة موحدة مع عواقب أوروبا الهائلة لروسيا، لتأخذ في الحسبان حسابات الرئيس بوتين وردعهم وثنيهم عن اتخاذ إجراءات عدوانية، حتى أثناء سعينا للدبلوماسية في نفس الوقت".في حين لم تبد روسيا نية لإجراء كهذا ونفت مرارا الادعاءات باستعدادها لهذا الغزو المزعوم، يصر الغرب على تكرار هذه الدعوات المحذرة من أن حشدا عسكريا روسيا هائلا على حدودها الغربية يتأهب لاجتياح أوكرانيا.وترد موسكو بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيف تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركاه في منطقة شرق أوروبا.وحذرت روسيا باستمرار من مخاطر "العسكرة" الغربية لمنطقة شرق أوروبا بما في ذلك نشر الصواريخ وتحشيد القوات وتقديم الدعم العسكري لبعض الأطراف، بما يهدد أمن البلاد القومي، خاصة في ظل ضغط الحلف العسكري الغربي للتوسع نحو أراضيها.من جانبه، أوضح بلينكين في حواره، أن واشنطن تعتقد أن هناك عددا من المجالات التي يمكن للولايات المتحدة وروسيا أن تعالج فيها المخاوف المشتركة بما في ذلك الحد من التسلح.وقال: "هناك عدد من المجالات حيث أعتقد أنه سيكون من الممكن بالنسبة لنا معالجة مخاوف بعضنا البعض بشأن الأمن في أوروبا بطريقة جيدة للجميع".وتابع: "تحدثنا عن هذا في الماضي وفي الأيام والأسابيع الأخيرة - الحد من التسلح، وزيادة الشفافية، وتقليل المخاطر، ووضع أنظمة الصواريخ، وأشياء من هذا القبيل".تطالب روسيا بمطلبين أساسيين لضمان سلامة أراضيها واستقرارها وللتأكيد على حسن نوايا الدول الغربية، وهما؛ التعهد بعدما توسع حلف الناتو شرقا نحو روسيا على حساب الدول الأوروبية والتي كان بعضها جزءا من الاتحاد السوفييتي قديما، وأيضا عدم نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا، ما يعكس نوايا عدائية مباشرة.في غضون ذلك، تحذر موسكو من التحركات "الاستفزازية" لقوات الناتو على حدودها الغربية، والتي تشمل توغل القطع البحرية الحربية بالقرب من السواحل الروسية والقنوات المائية الاستراتيجية، والمحاولات المتكررة لانتهاك المجال الروسي باستخدام طرازات مختلفة من الطائرات الحربية، بما في ذلك المقاتلات والقاذفات وحتى وحدات التجسس.
https://arabic.sputniknews.com/20220123/تقارير-واشنطن-وراء-اتهام-بريطانيا-لروسيا-بمحاولة-استبدال-الرئيس-الأوكراني-1056876298.html
https://arabic.sputniknews.com/20220123/كييف-الأوكرانيون-لن-ينسوا-رفض-ألمانيا-تزويدهم-بالسلاح-لعقود-مقبلة-1056877469.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا: فرض عقوبات على روسيا الآن قد لا يكون له تأثير رادع

14:40 GMT 23.01.2022 (تم التحديث: 14:55 GMT 23.01.2022)
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© Sputnik
تابعنا عبر
يتبع
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن واشنطن تعتقد أن فرض عقوبات على روسيا الآن، سيفقد تأثيرها الرادع (للعقوبات) لوقف "العدوان المحتمل ضد أوكرانيا".
موسكو- سبوتنيك. وذكر بلينكن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "عندما يتعلق الأمر بالعقوبات، فإن الغرض من هذه العقوبات هو ردع العدوان الروسي، وبالتالي إذا تم تفعيلها، الآن، ستفقد التأثير الرادع".
وأضاف: "تم تصميم كل الأشياء التي نقوم بها بما في ذلك التحرك بطريقة موحدة مع عواقب أوروبا الهائلة لروسيا، لتأخذ في الحسبان حسابات الرئيس بوتين وردعهم وثنيهم عن اتخاذ إجراءات عدوانية، حتى أثناء سعينا للدبلوماسية في نفس الوقت".
في حين لم تبد روسيا نية لإجراء كهذا ونفت مرارا الادعاءات باستعدادها لهذا الغزو المزعوم، يصر الغرب على تكرار هذه الدعوات المحذرة من أن حشدا عسكريا روسيا هائلا على حدودها الغربية يتأهب لاجتياح أوكرانيا.
الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
تقارير: واشنطن وراء اتهام بريطانيا لروسيا بمحاولة استبدال الرئيس الأوكراني
14:12 GMT
وترد موسكو بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيف تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركاه في منطقة شرق أوروبا.
وحذرت روسيا باستمرار من مخاطر "العسكرة" الغربية لمنطقة شرق أوروبا بما في ذلك نشر الصواريخ وتحشيد القوات وتقديم الدعم العسكري لبعض الأطراف، بما يهدد أمن البلاد القومي، خاصة في ظل ضغط الحلف العسكري الغربي للتوسع نحو أراضيها.
من جانبه، أوضح بلينكين في حواره، أن واشنطن تعتقد أن هناك عددا من المجالات التي يمكن للولايات المتحدة وروسيا أن تعالج فيها المخاوف المشتركة بما في ذلك الحد من التسلح.
وقال: "هناك عدد من المجالات حيث أعتقد أنه سيكون من الممكن بالنسبة لنا معالجة مخاوف بعضنا البعض بشأن الأمن في أوروبا بطريقة جيدة للجميع".
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، راجمة صواريخ بي إم - 21 (غراد)، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
كييف: الأوكرانيون لن ينسوا رفض ألمانيا تزويدهم بالسلاح لعقود مقبلة
14:39 GMT
وتابع: "تحدثنا عن هذا في الماضي وفي الأيام والأسابيع الأخيرة - الحد من التسلح، وزيادة الشفافية، وتقليل المخاطر، ووضع أنظمة الصواريخ، وأشياء من هذا القبيل".
تطالب روسيا بمطلبين أساسيين لضمان سلامة أراضيها واستقرارها وللتأكيد على حسن نوايا الدول الغربية، وهما؛ التعهد بعدما توسع حلف الناتو شرقا نحو روسيا على حساب الدول الأوروبية والتي كان بعضها جزءا من الاتحاد السوفييتي قديما، وأيضا عدم نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا، ما يعكس نوايا عدائية مباشرة.
في غضون ذلك، تحذر موسكو من التحركات "الاستفزازية" لقوات الناتو على حدودها الغربية، والتي تشمل توغل القطع البحرية الحربية بالقرب من السواحل الروسية والقنوات المائية الاستراتيجية، والمحاولات المتكررة لانتهاك المجال الروسي باستخدام طرازات مختلفة من الطائرات الحربية، بما في ذلك المقاتلات والقاذفات وحتى وحدات التجسس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية