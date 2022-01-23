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أمير قطر يلتقي بطل "رالي داكار" للمرة الرابعة... صورة
أمير قطر يلتقي بطل "رالي داكار" للمرة الرابعة... صورة
التقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، ببطل رالي داكار الدولي للمرة الرابعة، ناصر ‏بن العطية، في الديوان الأميري القطري.‏ 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T10:54+0000
2022-01-23T10:54+0000
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قطر
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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وعبر أمير قطر خلال لقائه بناصر العطية عن تهانيه على هذا الإنجاز الرياضي الكبير، وتمنى له المزيد من التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).من ناحيته، أعرب ناصر العطية عن شكره وتقديره لأمير قطر على تشجيعه ودعمه الدائم للرياضيين القطريين.كما أكد العطية حرصه على تحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات القادمة.وكان القطري ناصر العطية توّج مؤخرا ببطولة "رالي داكار" في فئة السيارات للمرتبة الرابعة على التوالي، والذي يقام في المملكة العربية السعودية.يشار إلى أن ناصر العطية توّج بلقب السباق الشهير عندما كان يقام في أمريكا الجنوبية أعوام 2011 و2015 و2019 مع فرق فولكسفاغن وميني وتويوتا على الترتيب.ويحتل العطية المركز الثاني مناصفة في قائمة السائقين الأكثر نجاحا في سباق "رالي داكار" طوال تاريخه متساويا مع الفنلندي أري فاتانن، الذي تم تتويجه باللقب 4 مرات أيضا خلف الفرنسي، ستيفان بيترهانسل، الذي فاز باللقب 8 مرات، إلى جانب فوزه 6 مرات على متن دراجة نارية.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/للمرة-الرابعة-ناصر-العطية-بطلا-لرالي-دكار-1056174214.html
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العالم العربي, أخبار قطر اليوم, قطر, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

أمير قطر يلتقي بطل "رالي داكار" للمرة الرابعة... صورة

10:54 GMT 23.01.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، 28 أغسطس/ آب 2021
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، 28 أغسطس/ آب 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، 28 أغسطس/ آب 2021
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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التقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، ببطل رالي داكار الدولي للمرة الرابعة، ناصر ‏بن العطية، في الديوان الأميري القطري.‏
وعبر أمير قطر خلال لقائه بناصر العطية عن تهانيه على هذا الإنجاز الرياضي الكبير، وتمنى له المزيد من التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).
من ناحيته، أعرب ناصر العطية عن شكره وتقديره لأمير قطر على تشجيعه ودعمه الدائم للرياضيين القطريين.
كما أكد العطية حرصه على تحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات القادمة.
وكان القطري ناصر العطية توّج مؤخرا ببطولة "رالي داكار" في فئة السيارات للمرتبة الرابعة على التوالي، والذي يقام في المملكة العربية السعودية.
يشار إلى أن ناصر العطية توّج بلقب السباق الشهير عندما كان يقام في أمريكا الجنوبية أعوام 2011 و2015 و2019 مع فرق فولكسفاغن وميني وتويوتا على الترتيب.
ناصر العطية سائق تويوتا جازو ريسينغ ومساعده ماتيو باوميل خلال المرحلة الثامنة من رالي داكار السعودية 2022، الدوادمي إلى وادي الدواسر، المملكة العربية السعودية، 10 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
للمرة الرابعة... ناصر العطية بطلا لرالي دكار
14 يناير, 12:29 GMT
ويحتل العطية المركز الثاني مناصفة في قائمة السائقين الأكثر نجاحا في سباق "رالي داكار" طوال تاريخه متساويا مع الفنلندي أري فاتانن، الذي تم تتويجه باللقب 4 مرات أيضا خلف الفرنسي، ستيفان بيترهانسل، الذي فاز باللقب 8 مرات، إلى جانب فوزه 6 مرات على متن دراجة نارية.
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