أمير قطر يلتقي بطل "رالي داكار" للمرة الرابعة... صورة

وعبر أمير قطر خلال لقائه بناصر العطية عن تهانيه على هذا الإنجاز الرياضي الكبير، وتمنى له المزيد من التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).من ناحيته، أعرب ناصر العطية عن شكره وتقديره لأمير قطر على تشجيعه ودعمه الدائم للرياضيين القطريين.كما أكد العطية حرصه على تحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات القادمة.وكان القطري ناصر العطية توّج مؤخرا ببطولة "رالي داكار" في فئة السيارات للمرتبة الرابعة على التوالي، والذي يقام في المملكة العربية السعودية.يشار إلى أن ناصر العطية توّج بلقب السباق الشهير عندما كان يقام في أمريكا الجنوبية أعوام 2011 و2015 و2019 مع فرق فولكسفاغن وميني وتويوتا على الترتيب.ويحتل العطية المركز الثاني مناصفة في قائمة السائقين الأكثر نجاحا في سباق "رالي داكار" طوال تاريخه متساويا مع الفنلندي أري فاتانن، الذي تم تتويجه باللقب 4 مرات أيضا خلف الفرنسي، ستيفان بيترهانسل، الذي فاز باللقب 8 مرات، إلى جانب فوزه 6 مرات على متن دراجة نارية.
ويحتل العطية المركز الثاني مناصفة في قائمة السائقين الأكثر نجاحا في سباق "رالي داكار" طوال تاريخه متساويا مع الفنلندي أري فاتانن، الذي تم تتويجه باللقب 4 مرات أيضا خلف الفرنسي، ستيفان بيترهانسل، الذي فاز باللقب 8 مرات، إلى جانب فوزه 6 مرات على متن دراجة نارية.