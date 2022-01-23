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أهداف مباراة تونس ونيجيريا (1-0) في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية... فيديو
أهداف مباراة تونس ونيجيريا (1-0) في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية... فيديو
حقق المتتخب التونسي لكرة القدم الفوز على نظيره النيجيري بهدف وحيد، وذلك في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T21:14+0000
2022-01-23T21:16+0000
أمم أفريقيا
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وأحرز يوسف المساكني هدف تونس الوحيد في المباراة، وقد حصل أيضا على لقب أفضل لاعب في المباراة.وتصعد تونس بذلك للقاء بوركينا فاسو الفائزة من مباراتها مع الغابون، وذلك في ربع نهائي البطولة.
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أمم أفريقيا

أهداف مباراة تونس ونيجيريا (1-0) في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية... فيديو

21:14 GMT 23.01.2022 (تم التحديث: 21:16 GMT 23.01.2022)
© AFP 2021 / FETHI BELAID منتخب تونس
منتخب تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© AFP 2021 / FETHI BELAID
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حقق المتتخب التونسي لكرة القدم الفوز على نظيره النيجيري بهدف وحيد، وذلك في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.
وأحرز يوسف المساكني هدف تونس الوحيد في المباراة، وقد حصل أيضا على لقب أفضل لاعب في المباراة.
وتصعد تونس بذلك للقاء بوركينا فاسو الفائزة من مباراتها مع الغابون، وذلك في ربع نهائي البطولة.
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