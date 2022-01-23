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https://arabic.sputniknews.com/20220123/أهداف-مباراة-تونس-ونيجيريا-1-0-في-دور-الـ16-بكأس-الأمم-الأفريقية-فيديو-1056888310.html
أهداف مباراة تونس ونيجيريا (1-0) في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية... فيديو
أهداف مباراة تونس ونيجيريا (1-0) في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية... فيديو
حقق المتتخب التونسي لكرة القدم الفوز على نظيره النيجيري بهدف وحيد، وذلك في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T21:14+0000
2022-01-23T21:14+0000
2022-01-23T21:16+0000
أمم أفريقيا
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وأحرز يوسف المساكني هدف تونس الوحيد في المباراة، وقد حصل أيضا على لقب أفضل لاعب في المباراة.وتصعد تونس بذلك للقاء بوركينا فاسو الفائزة من مباراتها مع الغابون، وذلك في ربع نهائي البطولة.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أمم أفريقيا
أهداف مباراة تونس ونيجيريا (1-0) في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية... فيديو
21:14 GMT 23.01.2022 (تم التحديث: 21:16 GMT 23.01.2022)
حقق المتتخب التونسي لكرة القدم الفوز على نظيره النيجيري بهدف وحيد، وذلك في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.
وأحرز يوسف المساكني هدف تونس الوحيد في المباراة، وقد حصل أيضا على لقب أفضل لاعب في المباراة.
وتصعد تونس بذلك للقاء بوركينا فاسو الفائزة من مباراتها مع الغابون
، وذلك في ربع نهائي البطولة.