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https://arabic.sputniknews.com/20220123/أوكرانيا-تتلقى-الشحنة-الثانية-من-الأسلحة-الأمريكية-خلال-المواجهة-مع-روسيا-1056889336.html
أوكرانيا تتلقى الشحنة الثانية من الأسلحة الأمريكية خلال المواجهة مع روسيا
أوكرانيا تتلقى الشحنة الثانية من الأسلحة الأمريكية خلال المواجهة مع روسيا
قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الأحد، إن بلاده تلقت شحنة أسلحة ثانية من الولايات المتحدة في إطار مساعدة دفاعية بقيمة إجمالية 200 مليون... 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T21:35+0000
2022-01-23T21:35+0000
2022-01-23T21:35+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقالت واشنطن إنها ستواصل دعم أوكرانيا وسط مخاوف في كييف وبين دول غربية بخصوص حشد عشرات ألوف الجنود الروس على الحدود الأوكرانية. وتنفي روسيا اعتزامها شن هجوم عسكري على جارتها.وكتب زيزنيكوف على تويتر، "الطائر الثاني في كييف! أكثر من 80 طنا من الأسلحة لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا من أصدقائنا في الولايات المتحدة! وهذه ليست نهاية المطاف"، وفقا لرويترز.ووصلت إلى العاصمة الأوكرانية يوم السبت شحنة تقدر بنحو 90 طنا من "مساعدة أمنية فتاكة"، بينها ذخيرة، من حزمة وافقت عليها الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول.
https://arabic.sputniknews.com/20220123/زاخاروفا-روسيا-تتوقع-استفزازات-عسكرية-وإعلامية-من-قبل-واشنطن-وكييف-عشية-أولمبياد-بكين-1056880277.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
أوكرانيا تتلقى الشحنة الثانية من الأسلحة الأمريكية خلال المواجهة مع روسيا
قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الأحد، إن بلاده تلقت شحنة أسلحة ثانية من الولايات المتحدة في إطار مساعدة دفاعية بقيمة إجمالية 200 مليون دولار.
وقالت واشنطن إنها ستواصل دعم أوكرانيا
وسط مخاوف في كييف وبين دول غربية
بخصوص حشد عشرات ألوف الجنود الروس على الحدود الأوكرانية. وتنفي روسيا اعتزامها شن هجوم عسكري على جارتها.
وكتب زيزنيكوف على تويتر، "
الطائر الثاني في كييف
! أكثر من 80 طنا من الأسلحة لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا من أصدقائنا في الولايات المتحدة! وهذه ليست نهاية المطاف"، وفقا لرويترز.
ووصلت إلى العاصمة الأوكرانية يوم السبت شحنة تقدر بنحو 90 طنا من "مساعدة أمنية فتاكة"، بينها ذخيرة، من حزمة وافقت عليها الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول.