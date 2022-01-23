"أول فطر سوفيتي" كيف تم إنشاء واختبار طائرة "تو-126"

نشأت الحاجة إلى إنشاء مثل هذه الطائرة في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، عندما أصبح التهديد بشن هجوم باستخدام القاذفات الاستراتيجية حقيقة واقعا.بدأ بناء أنظمة استخبارات إلكترونية تحذر من اقتراب طائرات عدو محتمل، نظرًا للطول الشاسع لحدود الاتحاد السوفيتي كان ذلك مكلفًا للغاية، بحسب ما ذكرت صحيفة "rg".بدأ العمل في عام 1958، حيث طلبت الحكومة أن تكون الطائرة جاهزة للاختبار في الربع الأول من عام 1961.تم تجهيز الطائرة للاختبار بحلول عام 1961، وفي 23 يناير، حلق نموذج أولي لها في السماء لأول مرة.خضع الجزء الداخلي من طراز "Tu-114" لتغييرات كبيرة. تم تقسيم السطح العلوي إلى مقصورات. تم تجهيز السطح السفلي للطائرة بأنظمة ووحدات التحكم، فضلاً عن معدات التدابير الإلكترونية المضادة. بالإضافة إلى ذلك، تم ربط نظام التبريد أسفل الطائرة.تم إجراء معظم الرحلات التجريبية بواسطة طيار الاختبار فلاديمير دوبروفولسكي خلال السنوات الثلاث الأولى من العملية، قاد الطائرة في بداية العمل على التفاعل مع قوات الدفاع الجوي.
تم تجهيز الطائرة للاختبار بحلول عام 1961، وفي 23 يناير، حلق نموذج أولي لها في السماء لأول مرة.
خضع الجزء الداخلي من طراز "Tu-114" لتغييرات كبيرة. تم تقسيم السطح العلوي إلى مقصورات. تم تجهيز السطح السفلي للطائرة بأنظمة ووحدات التحكم، فضلاً عن معدات التدابير الإلكترونية المضادة. بالإضافة إلى ذلك، تم ربط نظام التبريد أسفل الطائرة.
تم إجراء معظم الرحلات التجريبية بواسطة طيار الاختبار فلاديمير دوبروفولسكي خلال السنوات الثلاث الأولى من العملية، قاد الطائرة في بداية العمل على التفاعل مع قوات الدفاع الجوي.