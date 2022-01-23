تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220123/أول-فطر-سوفيتي-كيف-تم-إنشاء-واختبار-طائرة-تو-126-1056864949.html
"أول فطر سوفيتي" كيف تم إنشاء واختبار طائرة "تو-126"
"أول فطر سوفيتي" كيف تم إنشاء واختبار طائرة "تو-126"
تم إجراء الرحلة التجريبية لأول طائرة استطلاع إلكترونية سوفيتية بعيدة المدى "تو -126" في 23 يناير 1962. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T09:25+0000
2022-01-23T09:25+0000
طائرة تو-160
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104132/61/1041326133_0:451:2039:1597_1920x0_80_0_0_33295876d6e757e2e42e37ec3015cabf.jpg
نشأت الحاجة إلى إنشاء مثل هذه الطائرة في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، عندما أصبح التهديد بشن هجوم باستخدام القاذفات الاستراتيجية حقيقة واقعا.بدأ بناء أنظمة استخبارات إلكترونية تحذر من اقتراب طائرات عدو محتمل، نظرًا للطول الشاسع لحدود الاتحاد السوفيتي كان ذلك مكلفًا للغاية، بحسب ما ذكرت صحيفة "rg".بدأ العمل في عام 1958، حيث طلبت الحكومة أن تكون الطائرة جاهزة للاختبار في الربع الأول من عام 1961.تم تجهيز الطائرة للاختبار بحلول عام 1961، وفي 23 يناير، حلق نموذج أولي لها في السماء لأول مرة.خضع الجزء الداخلي من طراز "Tu-114" لتغييرات كبيرة. تم تقسيم السطح العلوي إلى مقصورات. تم تجهيز السطح السفلي للطائرة بأنظمة ووحدات التحكم، فضلاً عن معدات التدابير الإلكترونية المضادة. بالإضافة إلى ذلك، تم ربط نظام التبريد أسفل الطائرة.تم إجراء معظم الرحلات التجريبية بواسطة طيار الاختبار فلاديمير دوبروفولسكي خلال السنوات الثلاث الأولى من العملية، قاد الطائرة في بداية العمل على التفاعل مع قوات الدفاع الجوي.
https://arabic.sputniknews.com/20210306/طائرة-تو-214أوإن-تنفذ-أول-رحلة-وتفحص-تمويه-النشآت-العسكرية-في-القرم-1048289358.html
https://arabic.sputniknews.com/20220117/صحيفة-صينية-تقيم-أداء-طائرات-تو-160إم-الروسية-في-الرحلة-الأولى-لها--1056297870.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104132/61/1041326133_0:260:2039:1789_1920x0_80_0_0_d979be18e023091a95a38d1d859867da.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طائرة تو-160

"أول فطر سوفيتي" كيف تم إنشاء واختبار طائرة "تو-126"

09:25 GMT 23.01.2022
© Sputnik . Lev Polikashin / الذهاب إلى بنك الصورطائرة الركاب السوفييتية "تو-114"
طائرة الركاب السوفييتية تو-114 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© Sputnik . Lev Polikashin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تم إجراء الرحلة التجريبية لأول طائرة استطلاع إلكترونية سوفيتية بعيدة المدى "تو -126" في 23 يناير 1962.
نشأت الحاجة إلى إنشاء مثل هذه الطائرة في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، عندما أصبح التهديد بشن هجوم باستخدام القاذفات الاستراتيجية حقيقة واقعا.
بدأ بناء أنظمة استخبارات إلكترونية تحذر من اقتراب طائرات عدو محتمل، نظرًا للطول الشاسع لحدود الاتحاد السوفيتي كان ذلك مكلفًا للغاية، بحسب ما ذكرت صحيفة "rg".
بدأ العمل في عام 1958، حيث طلبت الحكومة أن تكون الطائرة جاهزة للاختبار في الربع الأول من عام 1961.
تو-214 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2021
طائرة "تو-214أوإن" تنفذ أول رحلة وتفحص تمويه النشآت العسكرية في القرم
6 مارس 2021, 06:02 GMT
تم تجهيز الطائرة للاختبار بحلول عام 1961، وفي 23 يناير، حلق نموذج أولي لها في السماء لأول مرة.
خضع الجزء الداخلي من طراز "Tu-114" لتغييرات كبيرة. تم تقسيم السطح العلوي إلى مقصورات. تم تجهيز السطح السفلي للطائرة بأنظمة ووحدات التحكم، فضلاً عن معدات التدابير الإلكترونية المضادة. بالإضافة إلى ذلك، تم ربط نظام التبريد أسفل الطائرة.
تم إجراء معظم الرحلات التجريبية بواسطة طيار الاختبار فلاديمير دوبروفولسكي خلال السنوات الثلاث الأولى من العملية، قاد الطائرة في بداية العمل على التفاعل مع قوات الدفاع الجوي.
قاذفة الصواريخ تو-160 الأسرع من الصوت قاعدة إنغلز الجوية بالقرب من مدينة ساراتوف، روسيا 12 سبتمبر 2008 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
صحيفة صينية تقيم أداء طائرات "تو-160إم" الروسية في الرحلة الأولى لها
17 يناير, 07:52 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية