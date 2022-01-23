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إثيوبيا تطلق أكبر ماراثون للجري في أفريقيا... صور
إثيوبيا تطلق أكبر ماراثون للجري في أفريقيا... صور
تنظم إثيوبيا حدثا رياضيا عالميا، وهو عبارة عن ماراثون جري يقطع المشاركون فيه مسافة 10 كيلومترات. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T12:46+0000
2022-01-23T12:46+0000
رياضة
أخبار إثيوبيا
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ونشرت وزارة الخارجية الإثيوبية على صفحتها الرسمية على "تويتر" صورا، قالت إنها ترصد جانبا من الحدث الرياضي العظيم.وقالت الخارجية الإثيوبية إن ماراثون الجري الكبير في إثيوبيا يعد أكبر ماراثون جري في أفريقيا، مشيرة إلى أن المشاركة فيها تمثل متعة كبيرة.وقال الموقع الرسمي لماراثون إثيوبيا "غريت إثيوبين ران"، إن هذا الحدث الرياضي تم تنظيمه اليوم الأحد، بمشاركة من إثيوبيين وأجانب.ولفت الموقع إلى أن هذا الحدث الرياضي، الذي يتم تنظيمه بصورة سنوية يعد رمزا للتعاون والتكاتف بين الإثيوبيين باختلاف ألوانهم.
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رياضة, أخبار إثيوبيا

إثيوبيا تطلق أكبر ماراثون للجري في أفريقيا... صور

12:46 GMT 23.01.2022
© AFP 2021 / Eduardo Soterasأشخاص يرتدون الأزياء التقليدية يغنون ويرقصون خلال الاحتفال بـ “Irreechaa”، وهو بمثابة عيد الشكر لشعب أورومو على النعن والرحمة التي تلقوها على مدار العام الماضي، في أديس أبابا، إثيوبيا، في 3 أكتوبر 2020
أشخاص يرتدون الأزياء التقليدية يغنون ويرقصون خلال الاحتفال بـ “Irreechaa”، وهو بمثابة عيد الشكر لشعب أورومو على النعن والرحمة التي تلقوها على مدار العام الماضي، في أديس أبابا، إثيوبيا، في 3 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© AFP 2021 / Eduardo Soteras
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تنظم إثيوبيا حدثا رياضيا عالميا، وهو عبارة عن ماراثون جري يقطع المشاركون فيه مسافة 10 كيلومترات.
ونشرت وزارة الخارجية الإثيوبية على صفحتها الرسمية على "تويتر" صورا، قالت إنها ترصد جانبا من الحدث الرياضي العظيم.
وقالت الخارجية الإثيوبية إن ماراثون الجري الكبير في إثيوبيا يعد أكبر ماراثون جري في أفريقيا، مشيرة إلى أن المشاركة فيها تمثل متعة كبيرة.
وقال الموقع الرسمي لماراثون إثيوبيا "غريت إثيوبين ران"، إن هذا الحدث الرياضي تم تنظيمه اليوم الأحد، بمشاركة من إثيوبيين وأجانب.
ولفت الموقع إلى أن هذا الحدث الرياضي، الذي يتم تنظيمه بصورة سنوية يعد رمزا للتعاون والتكاتف بين الإثيوبيين باختلاف ألوانهم.
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