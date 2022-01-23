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https://arabic.sputniknews.com/20220123/إثيوبيا-تطلق-أكبر-ماراثون-للجري-في-أفريقيا-صور-1056871598.html
إثيوبيا تطلق أكبر ماراثون للجري في أفريقيا... صور
إثيوبيا تطلق أكبر ماراثون للجري في أفريقيا... صور
تنظم إثيوبيا حدثا رياضيا عالميا، وهو عبارة عن ماراثون جري يقطع المشاركون فيه مسافة 10 كيلومترات. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T12:46+0000
2022-01-23T12:46+0000
2022-01-23T12:46+0000
رياضة
أخبار إثيوبيا
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ونشرت وزارة الخارجية الإثيوبية على صفحتها الرسمية على "تويتر" صورا، قالت إنها ترصد جانبا من الحدث الرياضي العظيم.وقالت الخارجية الإثيوبية إن ماراثون الجري الكبير في إثيوبيا يعد أكبر ماراثون جري في أفريقيا، مشيرة إلى أن المشاركة فيها تمثل متعة كبيرة.وقال الموقع الرسمي لماراثون إثيوبيا "غريت إثيوبين ران"، إن هذا الحدث الرياضي تم تنظيمه اليوم الأحد، بمشاركة من إثيوبيين وأجانب.ولفت الموقع إلى أن هذا الحدث الرياضي، الذي يتم تنظيمه بصورة سنوية يعد رمزا للتعاون والتكاتف بين الإثيوبيين باختلاف ألوانهم.
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار إثيوبيا
إثيوبيا تطلق أكبر ماراثون للجري في أفريقيا... صور
تنظم إثيوبيا حدثا رياضيا عالميا، وهو عبارة عن ماراثون جري يقطع المشاركون فيه مسافة 10 كيلومترات.
ونشرت وزارة الخارجية الإثيوبية على صفحتها الرسمية على "تويتر" صورا، قالت إنها ترصد جانبا من الحدث الرياضي العظيم.
وقالت الخارجية
الإثيوبية
إن ماراثون الجري الكبير في إثيوبيا يعد أكبر ماراثون جري في أفريقيا، مشيرة إلى أن المشاركة فيها تمثل متعة كبيرة.
وقال الموقع الرسمي
لماراثون إثيوبيا
"غريت إثيوبين ران"، إن هذا الحدث الرياضي تم تنظيمه اليوم الأحد، بمشاركة من إثيوبيين وأجانب.
ولفت الموقع إلى أن هذا
الحدث الرياضي
، الذي يتم تنظيمه بصورة سنوية يعد رمزا للتعاون والتكاتف بين الإثيوبيين باختلاف ألوانهم.