تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220123/إثيوبيا-تطلق-سراح-25-سجينا-سودانيا-تزامنا-مع-زيارة-دقلو-إلى-أديس-أبابا-1056870595.html
إثيوبيا تطلق سراح 25 سجينا سودانيا تزامنا مع زيارة دقلو إلى أديس أبابا
إثيوبيا تطلق سراح 25 سجينا سودانيا تزامنا مع زيارة دقلو إلى أديس أبابا
أطلقت السلطات الإثيوبية، اليوم الأحد، سراح 25 سودانيا كانوا مسجونين بإقليم بني شنقول الإثيوبي، المتاخم للحدود السودانية، وذلك بالتزامن مع زيارة نائب رئيس مجلس... 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T12:22+0000
2022-01-23T12:22+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
أخبار إثيوبيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104569/72/1045697233_0:0:2697:1518_1920x0_80_0_0_f9a3f59a47d8ee1b71d6c2f8145c360b.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قوات الدعم السريع السودانية التي يرأسها دقلو، في بيان عبر "فيسبوك"، "أطلقت السلطات الإثيوبية سراح (25) مواطنا سودانيا مسجونين بحاضرة إقليم بني شنقول أصوصا، بالتزامن مع زيارة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو".وأضاف البيان أن حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة أكد أن "الخطوة تأتي تتويجاً للبروتوكولات الموقعة نهاية العام الماضي في مؤتمر تطوير العلاقات الحدودية بين إقليم النيل الأزرق و إقليم بني شنقول – قمز، وتنفيذاً لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين".وأكد حاكم إقليم النيل الأزرق أن جهود الطرفين ستتواصل لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وبالأخص في المجالات الأمنية التي تخص الحدود وقضايا التجارة.ووصل نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا السبت، في زيارة رسمية تستغرق يومين.وتعد هذه أول زيارة لمسؤول سوداني رفيع منذ توتر العلاقات بين البلدين بسبب الخلافات الحدودية في منطقة الفشقة المتنازع عليها بينهما.وشهدت العلاقة بين الخرطوم وأديس أبابا توترات نهاية عام 2020 على خلفية إعادة انتشار الجيش السوداني في مناطق تعتبرها إثيوبيا جزءا من أراضيها، في أزمة تخللتها مناوشات مسلحة.وفيما تؤكد الخرطوم أنها استردت مناطق سودانية، استولت عليها إثيوبيا عام 1995، طالبت أديس أبابا بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه لحل النزاع سلميا.ويرفض السودان المطلب الإثيوبي، مؤكدا أن جيشه داخل أراضيه ولن يغادرها، وأن قضية الحدود محسومة وفقاً لاتفاقيات دولية وثنائية بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/حميدتي-وآبي-أحمد-يبحثان-تعزيز-العلاقات-الثنائية-بين-السودان-وإثيوبيا-1056858127.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104569/72/1045697233_0:0:2697:2024_1920x0_80_0_0_94cfca8129ca4d9c2b892352b902a357.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا

إثيوبيا تطلق سراح 25 سجينا سودانيا تزامنا مع زيارة دقلو إلى أديس أبابا

12:22 GMT 23.01.2022
© AP Photo / MOHAMED SHEIKH NORالجيش الإثيوبي
الجيش الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© AP Photo / MOHAMED SHEIKH NOR
تابعنا عبر
أطلقت السلطات الإثيوبية، اليوم الأحد، سراح 25 سودانيا كانوا مسجونين بإقليم بني شنقول الإثيوبي، المتاخم للحدود السودانية، وذلك بالتزامن مع زيارة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو إلى أديس أبابا.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قوات الدعم السريع السودانية التي يرأسها دقلو، في بيان عبر "فيسبوك"، "أطلقت السلطات الإثيوبية سراح (25) مواطنا سودانيا مسجونين بحاضرة إقليم بني شنقول أصوصا، بالتزامن مع زيارة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو".

وأضاف البيان أن حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة أكد أن "الخطوة تأتي تتويجاً للبروتوكولات الموقعة نهاية العام الماضي في مؤتمر تطوير العلاقات الحدودية بين إقليم النيل الأزرق و إقليم بني شنقول – قمز، وتنفيذاً لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين".

وأكد حاكم إقليم النيل الأزرق أن جهود الطرفين ستتواصل لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وبالأخص في المجالات الأمنية التي تخص الحدود وقضايا التجارة.

ووصل نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا السبت، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وتعد هذه أول زيارة لمسؤول سوداني رفيع منذ توتر العلاقات بين البلدين بسبب الخلافات الحدودية في منطقة الفشقة المتنازع عليها بينهما.

وشهدت العلاقة بين الخرطوم وأديس أبابا توترات نهاية عام 2020 على خلفية إعادة انتشار الجيش السوداني في مناطق تعتبرها إثيوبيا جزءا من أراضيها، في أزمة تخللتها مناوشات مسلحة.

وفيما تؤكد الخرطوم أنها استردت مناطق سودانية، استولت عليها إثيوبيا عام 1995، طالبت أديس أبابا بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه لحل النزاع سلميا.

ويرفض السودان المطلب الإثيوبي، مؤكدا أن جيشه داخل أراضيه ولن يغادرها، وأن قضية الحدود محسومة وفقاً لاتفاقيات دولية وثنائية بين البلدين.
قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
حميدتي وآبي أحمد يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين السودان وإثيوبيا
أمس, 21:42 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية