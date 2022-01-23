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https://arabic.sputniknews.com/20220123/إسرائيل-توصي-مواطنيها-بتجنب-السفر-إلى-أوكرانيا-1056882208.html
إسرائيل توصي مواطنيها بتجنب السفر إلى أوكرانيا
إسرائيل توصي مواطنيها بتجنب السفر إلى أوكرانيا
دعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، مواطنيها إلى تجنب السفر إلى أوكرانيا، وذلك على خلفية التوتر بين روسيا وأوكرانيا. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T16:30+0000
2022-01-23T16:31+0000
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القدس - سبوتنيك. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن للخارجية الإسرائيلية، بأنه "بسبب التوترات الأمنية بين روسيا وأوكرانيا، ومع تزايد المخاوف من اجتياح عسكري روسي، أصدرت الخارجية تحذيرا للجمهور تطالبهم بتجنب السفر إلى أوكرانيا خاصة المقاطعات الشرقية لوغانسك ودونيتسك".وأضافت القناة نقلا عن الخارجية الإسرائيلية إنه "وبالنسبة للإسرائيليين المتواجدين حاليًا في أوكرانيا توصي الخارجية بزيادة اليقظة ومراعاة سلامتهم الشخصية".هذا وأعربت كييف وعواصم غربية، مؤخراً، عن "القلق" إزاء التكثيف المزعوم لـ "الأعمال العدوانية" من قبل روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.ونفت روسيا مرارا هذه الاتهامات؛ مؤكدة أنها لا تهدد أحداً ولا تنوي مهاجمة أحد، وأن التصريحات حول "العدوان الروسي" يجري استخدامها ذريعةً لنشر المزيد من معدات الناتو [حلف شمال الأطلسي] العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.وشدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن روسيا لا تريد حربا، وأكد في الوقت نفسه، أن بلاده ستضمن أمنها بصرامة.وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا تحرك قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها. وأن هذا لا يهدد أحداً ولا يجب أن يقلق أحدا.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/غوتيريش-روسيا-لن-تغزو-أوكرانيا-فيديو-1056839076.html
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إسرائيل, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

إسرائيل توصي مواطنيها بتجنب السفر إلى أوكرانيا

16:30 GMT 23.01.2022 (تم التحديث: 16:31 GMT 23.01.2022)
© AP Photo / Ariel Schalitمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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دعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، مواطنيها إلى تجنب السفر إلى أوكرانيا، وذلك على خلفية التوتر بين روسيا وأوكرانيا.
القدس - سبوتنيك. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن للخارجية الإسرائيلية، بأنه "بسبب التوترات الأمنية بين روسيا وأوكرانيا، ومع تزايد المخاوف من اجتياح عسكري روسي، أصدرت الخارجية تحذيرا للجمهور تطالبهم بتجنب السفر إلى أوكرانيا خاصة المقاطعات الشرقية لوغانسك ودونيتسك".

وأضافت القناة نقلا عن الخارجية الإسرائيلية إنه "وبالنسبة للإسرائيليين المتواجدين حاليًا في أوكرانيا توصي الخارجية بزيادة اليقظة ومراعاة سلامتهم الشخصية".
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أثناء المؤتمر الصحفي الختامي حول نتائج المفاوضات اليمنية، والأزمة في اليمن، في جنيف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
غوتيريش: روسيا لن تغزو أوكرانيا... فيديو
أمس, 12:29 GMT
هذا وأعربت كييف وعواصم غربية، مؤخراً، عن "القلق" إزاء التكثيف المزعوم لـ "الأعمال العدوانية" من قبل روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.

ونفت روسيا مرارا هذه الاتهامات؛ مؤكدة أنها لا تهدد أحداً ولا تنوي مهاجمة أحد، وأن التصريحات حول "العدوان الروسي" يجري استخدامها ذريعةً لنشر المزيد من معدات الناتو [حلف شمال الأطلسي] العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.

وشدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن روسيا لا تريد حربا، وأكد في الوقت نفسه، أن بلاده ستضمن أمنها بصرامة.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا تحرك قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها. وأن هذا لا يهدد أحداً ولا يجب أن يقلق أحدا.
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