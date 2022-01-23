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https://arabic.sputniknews.com/20220123/إعلام-إصابة-عشرات-الطلاب-العراقيين-بـأوميكرون-في-لبنان-ومطالبات-بإجلائهم-1056864695.html
إعلام: إصابة عشرات الطلاب العراقيين بـ"أوميكرون" في لبنان ومطالبات بإجلائهم
إعلام: إصابة عشرات الطلاب العراقيين بـ"أوميكرون" في لبنان ومطالبات بإجلائهم
أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأحد، بوجود مصاعب طبية يواجهها طلاب عراقيون في لبنان، وذلك بسبب إصابتهم الخطيرة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا، "أوميكرون". 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T09:25+0000
2022-01-23T09:25+0000
العراق
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وتحدثت قناة "السومرية نيوز" العراقية، عن إصابة عشرات الطلاب العراقيين في ​لبنان​ بمتحور "​أوميكرون​" الجديد من ​فيروس كورونا​، مشيرة إلى أن 6 منهم بحالة خطرة، ويرقدون حاليا في المستشفيات الصحية في ​بيروت​ و​جونية​".وأوضح الطلاب العراقيون للقناة أن "الإصابات الجديدة جاءت بعد أيام من وصول الطلاب إلى لبنان يومَي 17 و18 من شهر كانون الثاني الحالي"، مركّزين على أنّ "حياة 16 ألف و600 طالب أصبحت بخطر، وهم الآن يواجهون خطر الموت نتيجة القرارات غير المدروسة من وزارة التعليم العراقية".وطالب الطلاب عبر قناة "السومريّة"، رئاسة الجمهورية والبرلمان والوزراء، بـ"التدخل العاجل والّضغط على وزارة التعليم العالي، لإنقاذ الطلّاب العراقيّين من خطر الموت"، مؤكّدين أنّ "الموت وسط الأهل أفضل من بكثير من الموت بالغربة".
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العراق

إعلام: إصابة عشرات الطلاب العراقيين بـ"أوميكرون" في لبنان ومطالبات بإجلائهم

09:25 GMT 23.01.2022
© REUTERS / JOSEPH EIDفيروس "كورونا" في لبنان
فيروس كورونا في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / JOSEPH EID
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أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأحد، بوجود مصاعب طبية يواجهها طلاب عراقيون في لبنان، وذلك بسبب إصابتهم الخطيرة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا، "أوميكرون".
وتحدثت قناة "السومرية نيوز" العراقية، عن إصابة عشرات الطلاب العراقيين في ​لبنان​ بمتحور "​أوميكرون​" الجديد من ​فيروس كورونا​، مشيرة إلى أن 6 منهم بحالة خطرة، ويرقدون حاليا في المستشفيات الصحية في ​بيروت​ و​جونية​".
وأوضح الطلاب العراقيون للقناة أن "الإصابات الجديدة جاءت بعد أيام من وصول الطلاب إلى لبنان يومَي 17 و18 من شهر كانون الثاني الحالي"، مركّزين على أنّ "حياة 16 ألف و600 طالب أصبحت بخطر، وهم الآن يواجهون خطر الموت نتيجة القرارات غير المدروسة من وزارة التعليم العراقية".
وطالب الطلاب عبر قناة "السومريّة"، رئاسة الجمهورية والبرلمان والوزراء، بـ"التدخل العاجل والّضغط على وزارة التعليم العالي، لإنقاذ الطلّاب العراقيّين من خطر الموت"، مؤكّدين أنّ "الموت وسط الأهل أفضل من بكثير من الموت بالغربة".
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