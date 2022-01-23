إعلام: خطوة إيرانية سعودية هي الأولى من نوعها منذ 6 سنوات

وحسب موقع "فرانس24"، بدأ دبلوماسيون إيرانيون، اليوم، المشاركة في اجتماعات منظمة التعاون الاسلامي في السعودية، وذلك للمرة الأولى منذ قطع العلاقات بين طهران والرياض مطلع 2016.ونقل الموقع عن مسؤولين في المنظمة، تأكيدهم أن الدبلوماسيين الإيرانيين شاركوا في اجتماع كبار الموظفين التحضيري لاجتماع مجلس وزراء خارجية أعضاء المنظمة، والذي تستضيفه باكستان في إسلام آباد في 22 آذار/مارس 2022.وأوضح المسؤولون أن "الدبلوماسيين يعملون من مقر المندوبية المؤقتة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جدة"، موضحا أنها كيان مستقل عن قنصلية إيران في جدة.ووفقا لـ"فرانس24"، وصل الدبلوماسيون الإيرانيون الأسبوع الماضي إلى مدينة جدة السعودية لتمثيل بلادهم في المنظمة التي تضم 57 بلدا.وكانت السعودية قد قطعت علاقاتها مع إيران في كانون الثاني/يناير 2016، بعد تعرض سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، لاعتداءات من محتجين على إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.وبدأت السعودية وإيران محادثات مباشرة العام الماضي، ووصفت هذه المحادثات بأنها ودية واستكشافية في حين قال مسؤول إيراني في أكتوبر/ تشرين الأول إن الجانبين "قطعا شوطا كبيرا".وكشف برلماني إيراني قبل يومين عن سعي بلاده والمملكة العربية السعودية لإحياء العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما.وكتب عضو لجنة الأمن الوطني للسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني جليل رحيمي جهان- آبادي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن طهران والرياض تعملان على إحياء "العلاقات المهمة" بينهما وتهيئة الأرضية لإعادة فتح سفارتيهما.وأضاف رحيمي: "هذه الخطوة سيكون لها آثار مهمة في الحد من التوترات الإقليمية وتعزيز التضامن بين الدول الإسلامية".والأسبوع الماضي، دعت إيران، إلى حوار إقليمي شامل يضم كلا من السعودية ومصر وتركيا لمعالجة مشاكل الشرق الأوسط، مؤكدة استعدادها لإعادة العلاقات مع الرياض.
كشفت وسائل إعلام عالمية، اليوم الأحد، عن خطوة إيرانية سعودية هي الأولى من نوعها منذ 6 سنوات.
وحسب موقع "فرانس24"، بدأ دبلوماسيون إيرانيون، اليوم، المشاركة في اجتماعات منظمة التعاون الاسلامي في السعودية، وذلك للمرة الأولى منذ قطع العلاقات بين طهران والرياض مطلع 2016.
ونقل الموقع عن مسؤولين في المنظمة، تأكيدهم أن الدبلوماسيين الإيرانيين شاركوا في اجتماع كبار الموظفين التحضيري لاجتماع مجلس وزراء خارجية أعضاء المنظمة، والذي تستضيفه باكستان في إسلام آباد في 22 آذار/مارس 2022.
وأوضح المسؤولون أن "الدبلوماسيين يعملون من مقر المندوبية المؤقتة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جدة"، موضحا أنها كيان مستقل عن قنصلية إيران في جدة.
ووفقا لـ"فرانس24"، وصل الدبلوماسيون الإيرانيون الأسبوع الماضي إلى مدينة جدة السعودية لتمثيل بلادهم في المنظمة التي تضم 57 بلدا.
وكتب عضو لجنة الأمن الوطني للسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني جليل رحيمي جهان- آبادي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن طهران والرياض تعملان على إحياء "العلاقات المهمة" بينهما وتهيئة الأرضية لإعادة فتح سفارتيهما.
وأضاف رحيمي: "هذه الخطوة سيكون لها آثار مهمة في الحد من التوترات الإقليمية وتعزيز التضامن بين الدول الإسلامية".
والأسبوع الماضي، دعت إيران، إلى حوار إقليمي شامل يضم كلا من السعودية ومصر وتركيا لمعالجة مشاكل الشرق الأوسط، مؤكدة استعدادها لإعادة العلاقات مع الرياض.