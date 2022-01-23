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https://arabic.sputniknews.com/20220123/إيران-المحادثات-النووية-تنتهي-قبل-مارس-باتفاق-1056869015.html
إيران: المحادثات النووية تنتهي قبل مارس باتفاق
إيران: المحادثات النووية تنتهي قبل مارس باتفاق
قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، عباس زاده مشكيني، إن محادثات إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، ستنتهي قبل... 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T11:25+0000
2022-01-23T11:25+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الاتفاق النووي الإيراني
إيران
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طهران - سبوتنيك. وأضاف زاده مشكيني، في تصريحات لموقع "خبر أنلاین" الإيراني، "المحادثات النووية ستنتهي قبل نهاية آذار/مارس المقبل وسنتوصل إلى اتفاق".وأضاف "ما يهمنا هو الوصول إلى نتيجة جيدة وليس الوقت الذي نصل فيه إليها لذا نبادر وندير المحادثات على هذا الأساس".وتابع: "الوصول إلى صفقة جيدة للجميع أمر قابل للتحقيق، على الرغم من أن الغربيين، وخاصة الأمريكيين، يسعون إلى فرض صفقة سيئة علينا"، مضيفا "طهران لا تقبل بأي شكل من الأشكال، باتفاق سيء على الإطلاق".وأكد "الاتفاق السيئ يعني أنهم يحققون أهدافهم ولا نحقق نحن أهدافنا". وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أشار إلى أن الفرصة لا تزال سانحة لإنهاء محادثات استئناف خطة العمل المشتركة الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني، بنجاح.وقال بلينكن، عقب مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في جنيف الجمعة: "نأمل أن تستخدم روسيا نفوذها على إيران للتأثير عليها، آخذة في الاعتبار ضيق الوقت (الضرورة القصوى) ".وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأسبوع الماضي، أن تقدماً يتحقق في محادثات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بتنفيذ الاتفاق النووي الإيراني)، وأن هذا ليس وقت الاستسلام فيما يتعلق بالحل الدبلوماسي.يذكر أنه جرى في فيينا في الفترة الأخيرة عدد من الجولات بخصوص المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد .وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة "5+1" [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/بلينكن-يتحدث-عن-خيارات-أخرى-إذا-لم-يتم-إنقاذ-الاتفاق-النووي-في-بضعة-أسابيع-1056099083.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, إيران

إيران: المحادثات النووية تنتهي قبل مارس باتفاق

11:25 GMT 23.01.2022
© RIA Novosti . Sergei Kazakرأس نووي
رأس نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© RIA Novosti . Sergei Kazak
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قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، عباس زاده مشكيني، إن محادثات إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، ستنتهي قبل نهاية آذار/مارس المقبل، وسيتم التوصل إلى اتفاق.
طهران - سبوتنيك. وأضاف زاده مشكيني، في تصريحات لموقع "خبر أنلاین" الإيراني، "المحادثات النووية ستنتهي قبل نهاية آذار/مارس المقبل وسنتوصل إلى اتفاق".

وأضاف "ما يهمنا هو الوصول إلى نتيجة جيدة وليس الوقت الذي نصل فيه إليها لذا نبادر وندير المحادثات على هذا الأساس".

وتابع: "الوصول إلى صفقة جيدة للجميع أمر قابل للتحقيق، على الرغم من أن الغربيين، وخاصة الأمريكيين، يسعون إلى فرض صفقة سيئة علينا"، مضيفا "طهران لا تقبل بأي شكل من الأشكال، باتفاق سيء على الإطلاق".

وأكد "الاتفاق السيئ يعني أنهم يحققون أهدافهم ولا نحقق نحن أهدافنا".
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وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أشار إلى أن الفرصة لا تزال سانحة لإنهاء محادثات استئناف خطة العمل المشتركة الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني، بنجاح.

وقال بلينكن، عقب مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في جنيف الجمعة: "نأمل أن تستخدم روسيا نفوذها على إيران للتأثير عليها، آخذة في الاعتبار ضيق الوقت (الضرورة القصوى) ".

وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأسبوع الماضي، أن تقدماً يتحقق في محادثات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بتنفيذ الاتفاق النووي الإيراني)، وأن هذا ليس وقت الاستسلام فيما يتعلق بالحل الدبلوماسي.

يذكر أنه جرى في فيينا في الفترة الأخيرة عدد من الجولات بخصوص المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد .

وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة "5+1" [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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