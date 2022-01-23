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https://arabic.sputniknews.com/20220123/إيران-تستعيد-حق-التصويت-في-الأمم-المتحدة-بعد-سداد-ديونها-1056881203.html
إيران تستعيد حق التصويت في الأمم المتحدة بعد سداد ديونها
إيران تستعيد حق التصويت في الأمم المتحدة بعد سداد ديونها
استعادت طهران، اليوم الأحد حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد سداد ديونها للمنظمة من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T15:57+0000
2022-01-23T15:57+0000
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موسكو- سبوتنيك. فقدت إيران حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم دفع رسوم العضوية للمنظمة بمبلغ 18.4 مليون دولار.ونقلت وكالة "مهر" عن المندوب الإيراني الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، قوله: "جمهورية إيران الإسلامية، بصفتها عضوا نشطا في الأمم المتحدة، ملتزمة دائما بدفع مستحقات عضويتها في الوقت المحدد وقد أثبتنا ذلك عمليا".وأضاف: "لسوء الحظ، واجهنا للسنة الثانية على التوالي مشكلة في دفع رسوم العضوية بسبب فرض عقوبات أمريكية وحشية وأحادية الجانب على إيران".وتستأنف إيران حق التصويت يوم الاثنين بعد إتمام الصفقة، حيث أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن دفع رسوم عضوية إيران البالغة 18 مليون دولار تم من حسابات إيرانية مجمدة في كوريا.في عام 2021، فقدت إيران مؤقتا حق التصويت بعد أن أغلقت الولايات المتحدة قنواتها المالية المعتادة، مما دفع طهران إلى بدء مفاوضات مع الأمم المتحدة بشأن هذه القضية، وكان أحد مقترحات طهران هو سداد الديون من الأصول الإيرانية المحظورة في كوريا الجنوبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/إيران-ترد-مجددا-على-تعليق-حقها-بالتصويت-في-الأمم-المتحدة-1056222498.html
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العالم, أخبار إيران, إيران

إيران تستعيد حق التصويت في الأمم المتحدة بعد سداد ديونها

15:57 GMT 23.01.2022
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الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
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استعادت طهران، اليوم الأحد حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد سداد ديونها للمنظمة من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.
موسكو- سبوتنيك. فقدت إيران حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم دفع رسوم العضوية للمنظمة بمبلغ 18.4 مليون دولار.
ونقلت وكالة "مهر" عن المندوب الإيراني الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، قوله: "جمهورية إيران الإسلامية، بصفتها عضوا نشطا في الأمم المتحدة، ملتزمة دائما بدفع مستحقات عضويتها في الوقت المحدد وقد أثبتنا ذلك عمليا".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية 22 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
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وأضاف: "لسوء الحظ، واجهنا للسنة الثانية على التوالي مشكلة في دفع رسوم العضوية بسبب فرض عقوبات أمريكية وحشية وأحادية الجانب على إيران".
وتستأنف إيران حق التصويت يوم الاثنين بعد إتمام الصفقة، حيث أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن دفع رسوم عضوية إيران البالغة 18 مليون دولار تم من حسابات إيرانية مجمدة في كوريا.
في عام 2021، فقدت إيران مؤقتا حق التصويت بعد أن أغلقت الولايات المتحدة قنواتها المالية المعتادة، مما دفع طهران إلى بدء مفاوضات مع الأمم المتحدة بشأن هذه القضية، وكان أحد مقترحات طهران هو سداد الديون من الأصول الإيرانية المحظورة في كوريا الجنوبية.
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