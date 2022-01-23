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https://arabic.sputniknews.com/20220123/البابا-يقترح-الأربعاء-المقبل-يوما-للصلاة-من-أجل-أوكرانيا-1056873875.html
البابا يقترح الأربعاء المقبل يوما للصلاة من أجل أوكرانيا
البابا يقترح الأربعاء المقبل يوما للصلاة من أجل أوكرانيا
اقترح البابا فرانسيس بابا الفاتيكان أن يكون يوم الأربعاء المقبل يوما للصلاة من أجل أوكرانيا. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T13:19+0000
2022-01-23T13:19+0000
2022-01-23T13:19+0000
روسيا
الصلاة
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
أخبار أوكرانيا
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وحسب تصريحات نقلتها رويترز قال البابا: "أقترح أن يكون يوم الأربعاء المقبل السادس والعشرين من يناير يوما للصلاة من أجل السلام".وفيما لم يذكر الفاتيكان أي تفاصيل عن الكيفية التي سيحتفل بها البابا بهذا اليوم، فإن البابا أوضح أن الصلاة هدفها الحيلولة دون تفاقم أزمة أوكرانيا.وقال "أتابع بقلق ازدياد التوترات التي تهدد بتوجيه ضربة جديدة للسلام في أوكرانيا وتضع الأمن في القارة الأوروبية موضع الشك مع تداعيات أوسع".ولفت إلى أن "الذي يسعى وراء أهدافه على حساب الآخرين يحتقر دعوته كإنسان لأننا قد خُلقنا جميعا إخوة".
https://arabic.sputniknews.com/20210419/البابا-فرانسيس-يعرب-عن-قلقه-إزاء-تصاعد-التوتر-في-شرق-أوكرانيا-1048734947.html
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روسيا, الصلاة, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, أخبار أوكرانيا
البابا يقترح الأربعاء المقبل يوما للصلاة من أجل أوكرانيا
اقترح البابا فرانسيس بابا الفاتيكان أن يكون يوم الأربعاء المقبل يوما للصلاة من أجل أوكرانيا.
وحسب تصريحات نقلتها رويترز قال البابا: "أقترح أن
يكون يوم
الأربعاء المقبل السادس والعشرين من يناير يوما للصلاة من أجل السلام".
وفيما لم يذكر الفاتيكان أي تفاصيل عن الكيفية التي سيحتفل بها البابا بهذا اليوم، فإن البابا أوضح أن الصلاة هدفها الحيلولة دون تفاقم أزمة أوكرانيا.
دعوة البابا جاءت خلال عظته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس، حيث طالب بضرورة الحوار من أجل نزع فتيل
الأزمة الأوكرانية
.
وقال "أتابع بقلق ازدياد التوترات التي تهدد بتوجيه ضربة جديدة للسلام في أوكرانيا وتضع الأمن في القارة الأوروبية موضع الشك مع تداعيات أوسع".
وأردف: "أناشد من صميم القلب جميع الأشخاص ذوي الإرادة الصالحة لكي يرفعوا الصلاة إلى الله لكي يكون كل عمل ومبادرة سياسية في خدمة الأخوة البشرية وليس في خدمة المصالح الشخصية".
ولفت إلى أن "الذي
يسعى وراء أهدافه
على حساب الآخرين يحتقر دعوته كإنسان لأننا قد خُلقنا جميعا إخوة".
يشار إلى أن الأزمة الأوكرانية تشهد توترات بين الاطراف، الذين أخفقوا الجمعة الماضية في التوصل إلى اتفاق، بالرغم من اتفاقهم على استمرار الحوار.