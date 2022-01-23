تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220123/البابا-يقترح-الأربعاء-المقبل-يوما-للصلاة-من-أجل-أوكرانيا-1056873875.html
البابا يقترح الأربعاء المقبل يوما للصلاة من أجل أوكرانيا
البابا يقترح الأربعاء المقبل يوما للصلاة من أجل أوكرانيا
اقترح البابا فرانسيس بابا الفاتيكان أن يكون يوم الأربعاء المقبل يوما للصلاة من أجل أوكرانيا. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T13:19+0000
2022-01-23T13:19+0000
روسيا
الصلاة
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054410742_0:156:1524:1013_1920x0_80_0_0_1f9ff9737f9accbe09ade07f62c8a4a5.jpg
وحسب تصريحات نقلتها رويترز قال البابا: "أقترح أن يكون يوم الأربعاء المقبل السادس والعشرين من يناير يوما للصلاة من أجل السلام".وفيما لم يذكر الفاتيكان أي تفاصيل عن الكيفية التي سيحتفل بها البابا بهذا اليوم، فإن البابا أوضح أن الصلاة هدفها الحيلولة دون تفاقم أزمة أوكرانيا.وقال "أتابع بقلق ازدياد التوترات التي تهدد بتوجيه ضربة جديدة للسلام في أوكرانيا وتضع الأمن في القارة الأوروبية موضع الشك مع تداعيات أوسع".ولفت إلى أن "الذي يسعى وراء أهدافه على حساب الآخرين يحتقر دعوته كإنسان لأننا قد خُلقنا جميعا إخوة".
https://arabic.sputniknews.com/20210419/البابا-فرانسيس-يعرب-عن-قلقه-إزاء-تصاعد-التوتر-في-شرق-أوكرانيا-1048734947.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054410742_173:0:1524:1013_1920x0_80_0_0_9f90d8eaa8c01e8b8aca8bf629f3bee6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الصلاة, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, أخبار أوكرانيا

البابا يقترح الأربعاء المقبل يوما للصلاة من أجل أوكرانيا

13:19 GMT 23.01.2022
© REUTERS / REMO CASILLIبابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني
بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / REMO CASILLI
تابعنا عبر
اقترح البابا فرانسيس بابا الفاتيكان أن يكون يوم الأربعاء المقبل يوما للصلاة من أجل أوكرانيا.
وحسب تصريحات نقلتها رويترز قال البابا: "أقترح أن يكون يوم الأربعاء المقبل السادس والعشرين من يناير يوما للصلاة من أجل السلام".
البابا فرانسيس يلقى خطابا من الشرفة المطلة على ساحة بيتر في الفاتيكان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2021
البابا فرانسيس يعرب عن قلقه إزاء تصاعد التوتر في شرق أوكرانيا
19 أبريل 2021, 11:20 GMT
وفيما لم يذكر الفاتيكان أي تفاصيل عن الكيفية التي سيحتفل بها البابا بهذا اليوم، فإن البابا أوضح أن الصلاة هدفها الحيلولة دون تفاقم أزمة أوكرانيا.
دعوة البابا جاءت خلال عظته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس، حيث طالب بضرورة الحوار من أجل نزع فتيل الأزمة الأوكرانية.
وقال "أتابع بقلق ازدياد التوترات التي تهدد بتوجيه ضربة جديدة للسلام في أوكرانيا وتضع الأمن في القارة الأوروبية موضع الشك مع تداعيات أوسع".

وأردف: "أناشد من صميم القلب جميع الأشخاص ذوي الإرادة الصالحة لكي يرفعوا الصلاة إلى الله لكي يكون كل عمل ومبادرة سياسية في خدمة الأخوة البشرية وليس في خدمة المصالح الشخصية".

ولفت إلى أن "الذي يسعى وراء أهدافه على حساب الآخرين يحتقر دعوته كإنسان لأننا قد خُلقنا جميعا إخوة".
يشار إلى أن الأزمة الأوكرانية تشهد توترات بين الاطراف، الذين أخفقوا الجمعة الماضية في التوصل إلى اتفاق، بالرغم من اتفاقهم على استمرار الحوار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية