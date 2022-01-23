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البرتغاليون يصوتون في انتخابات تشريعية مبكرة
البرتغاليون يصوتون في انتخابات تشريعية مبكرة
بدأ الناخبون البرتغاليون، صباح اليوم الأحد، التصويت في انتخابات تشريعية مبكرة. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T10:28+0000
2022-01-23T10:28+0000
البرتغال
انتخابات مبكرة
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وذكرت وكالة "فرانس برس" أن استطلاعات الرأي تظهر أن الاشتراكيين الذين يتولون السلطة في البلاد حاليا ما زالوا متقدمين فيها.وشهدت الانتخابات التي بدأت عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي وتوقيع غرينتش، تسجيل أكثر من 300 ألف ناخب للتصويت.جاء اعتماد خيار الاقتراع المبكر هذا العام بهدف تخفيف الازدحام يوم الانتخابات جراء جائحة كورونا.وأدلى رئيس الوزراء أنطونيو كوستا الذي ترأس حكومتي أقلية اشتراكيتين متعاقبتين منذ 2015، بصوته في مدينة بورتو.وجاءت الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة في أعقاب إخفاق كوستا في كسب التأييد لميزانيته للعام 2022 من الحزبين اليساريين المتشددين اللذين كانا يدعمان حكومته.وتظهر استطلاعات للرأي رصدتها إذاعة "ريناسينسا" أن الاشتراكيين يحظون بدعم 38 في المئة من الناخبين مقابل أكثر بقليل من 30 بالمئة لحزب المعارضة "الديموقراطي الاجتماعي" (يمين الوسط)، الأمر الذي يحرم كوستا مجددا من غالبية فعالة في البرلمان.
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البرتغال, انتخابات مبكرة

البرتغاليون يصوتون في انتخابات تشريعية مبكرة

10:28 GMT 23.01.2022
CC BY 2.0 / Silke Baron / Mafraمبنى المفرى الملكي - القصر، الكنسية، الدير، حديقة سيركو، حديقة الصيد (تابادا) في البرتغال - يقع هذا الموقع على بعد 30 كم شمال غرب لشبونة، وقد بني في عهد الملك جون الخامس في عام 1711 الذي رغب من خلاله بتجسيد نظرته لمفهومي الملكية والدولة
مبنى المفرى الملكي - القصر، الكنسية، الدير، حديقة سيركو، حديقة الصيد (تابادا) في البرتغال - يقع هذا الموقع على بعد 30 كم شمال غرب لشبونة، وقد بني في عهد الملك جون الخامس في عام 1711 الذي رغب من خلاله بتجسيد نظرته لمفهومي الملكية والدولة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
CC BY 2.0 / Silke Baron / Mafra
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بدأ الناخبون البرتغاليون، صباح اليوم الأحد، التصويت في انتخابات تشريعية مبكرة.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن استطلاعات الرأي تظهر أن الاشتراكيين الذين يتولون السلطة في البلاد حاليا ما زالوا متقدمين فيها.
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وشهدت الانتخابات التي بدأت عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي وتوقيع غرينتش، تسجيل أكثر من 300 ألف ناخب للتصويت.
جاء اعتماد خيار الاقتراع المبكر هذا العام بهدف تخفيف الازدحام يوم الانتخابات جراء جائحة كورونا.
وأدلى رئيس الوزراء أنطونيو كوستا الذي ترأس حكومتي أقلية اشتراكيتين متعاقبتين منذ 2015، بصوته في مدينة بورتو.
وجاءت الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة في أعقاب إخفاق كوستا في كسب التأييد لميزانيته للعام 2022 من الحزبين اليساريين المتشددين اللذين كانا يدعمان حكومته.
وتظهر استطلاعات للرأي رصدتها إذاعة "ريناسينسا" أن الاشتراكيين يحظون بدعم 38 في المئة من الناخبين مقابل أكثر بقليل من 30 بالمئة لحزب المعارضة "الديموقراطي الاجتماعي" (يمين الوسط)، الأمر الذي يحرم كوستا مجددا من غالبية فعالة في البرلمان.
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