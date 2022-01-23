https://arabic.sputniknews.com/20220123/البيت-الأبيض-يقول-إن-اتهامات-بريطانيا-لموسكو-بشأن-أوكرانيا-مقلقة-جدا-1056859659.html

البيت الأبيض يقول إن اتهامات بريطانيا لموسكو بشأن أوكرانيا مقلقة جدا

البيت الأبيض يقول إن اتهامات بريطانيا لموسكو بشأن أوكرانيا مقلقة جدا

أكد البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الاتهامات البريطانية بشأن سعي موسكو لتنصيب زعيم موال في أوكرانيا مقلقة جدا. 23.01.2022, سبوتنيك عربي

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البيت الأبيض

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أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إيميلي هورن، إن "هذا النوع من المؤامرات مقلق للغاية. الشعب الأوكراني له الحق السيادي في تقرير مستقبله، ونحن نقف مع شركائنا المنتخبين ديمقراطيا في أوكرانيا".مزاعم بريطانياكانت وزارة الخارجية البريطانية زعمت ليل السبت/الأحد، أن لديها معلومات تفيد بأن موسكو "تتطلع إلى تنصيب زعيم موال لروسيا في كييف، لأنها تدرس غزو أوكرانيا واحتلالها".وأشارت إلى أن ضباط المخابرات الروسية كانوا على اتصال بعدد من السياسيين الأوكرانيين السابقين في إطار خطط للغزو.وأضافت الخارجية البريطانية في زعمها أنه يُنظر إلى النائب الأوكراني السابق يفغيني موراييف على أنه مرشح موسكو المحتمل".ورفضت وزارة الخارجية البريطانية تقديم أدلة لدعم اتهاماتها التي جاءت في وقت تشهد توترات شديدة بين روسيا والغرب بشأن حشد روسيا لقواتها بالقرب من حدودها مع أوكرانيا.رد موسكوبدورها ردت وزراة الخارجية الروسية، ليل السبت/الأحد، في تعليقها على بيان الخارجية البريطانية قائلة إنها معلومات مضللة.وأضافت الخارجية الروسية أن المعلومات المضللة التي نشرتها وزارة الخارجية البريطانية هي دليل آخر على أن دول الناتو وعلى رأسها الأنجلو ساكسون، هي التي تصعد التوترات حول أوكرانيا.يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية اتهامها بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب ألا يزعج أحدا.وتؤكد موسكو أن التصريحات حول "العدوان الروسي المزعزم" تستخدم كذريعة لنشر قوات ومعدات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من حدود روسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220122/بريطانيا-تزعم-أن-موسكو-تحاول-تنصيب-زعيم-موال-لروسيا-في-أوكرانيا-1056858951.html

https://arabic.sputniknews.com/20220122/موسكو-تصريحات-لندن-بشأن-تنصيب-زعيم-أوكراني-موالٍ-لروسيا-هراء-وتضليل-بريطاني-1056859048.html

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