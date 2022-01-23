تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220123/البيت-الأبيض-يقول-إن-اتهامات-بريطانيا-لموسكو-بشأن-أوكرانيا-مقلقة-جدا-1056859659.html
البيت الأبيض يقول إن اتهامات بريطانيا لموسكو بشأن أوكرانيا مقلقة جدا
البيت الأبيض يقول إن اتهامات بريطانيا لموسكو بشأن أوكرانيا مقلقة جدا
أكد البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الاتهامات البريطانية بشأن سعي موسكو لتنصيب زعيم موال في أوكرانيا مقلقة جدا. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T01:13+0000
2022-01-23T01:13+0000
البيت الأبيض
أخبار روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/1049011895_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_4b27cbebb3c1229312ff1be405e91d16.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إيميلي هورن، إن "هذا النوع من المؤامرات مقلق للغاية. الشعب الأوكراني له الحق السيادي في تقرير مستقبله، ونحن نقف مع شركائنا المنتخبين ديمقراطيا في أوكرانيا".مزاعم بريطانياكانت وزارة الخارجية البريطانية زعمت ليل السبت/الأحد، أن لديها معلومات تفيد بأن موسكو "تتطلع إلى تنصيب زعيم موال لروسيا في كييف، لأنها تدرس غزو أوكرانيا واحتلالها".وأشارت إلى أن ضباط المخابرات الروسية كانوا على اتصال بعدد من السياسيين الأوكرانيين السابقين في إطار خطط للغزو.وأضافت الخارجية البريطانية في زعمها أنه يُنظر إلى النائب الأوكراني السابق يفغيني موراييف على أنه مرشح موسكو المحتمل".ورفضت وزارة الخارجية البريطانية تقديم أدلة لدعم اتهاماتها التي جاءت في وقت تشهد توترات شديدة بين روسيا والغرب بشأن حشد روسيا لقواتها بالقرب من حدودها مع أوكرانيا.رد موسكوبدورها ردت وزراة الخارجية الروسية، ليل السبت/الأحد، في تعليقها على بيان الخارجية البريطانية قائلة إنها معلومات مضللة.وأضافت الخارجية الروسية أن المعلومات المضللة التي نشرتها وزارة الخارجية البريطانية هي دليل آخر على أن دول الناتو وعلى رأسها الأنجلو ساكسون، هي التي تصعد التوترات حول أوكرانيا.يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية اتهامها بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب ألا يزعج أحدا.وتؤكد موسكو أن التصريحات حول "العدوان الروسي المزعزم" تستخدم كذريعة لنشر قوات ومعدات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من حدود روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/بريطانيا-تزعم-أن-موسكو-تحاول-تنصيب-زعيم-موال-لروسيا-في-أوكرانيا-1056858951.html
https://arabic.sputniknews.com/20220122/موسكو-تصريحات-لندن-بشأن-تنصيب-زعيم-أوكراني-موالٍ-لروسيا-هراء-وتضليل-بريطاني-1056859048.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/1049011895_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_1e916da4bc85202ef4723fdef7ea61e9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
البيت الأبيض, أخبار روسيا, أخبار أوكرانيا

البيت الأبيض يقول إن اتهامات بريطانيا لموسكو بشأن أوكرانيا مقلقة جدا

01:13 GMT 23.01.2022
© REUTERS / Jim Bourgالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / Jim Bourg
تابعنا عبر
أكد البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الاتهامات البريطانية بشأن سعي موسكو لتنصيب زعيم موال في أوكرانيا مقلقة جدا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إيميلي هورن، إن "هذا النوع من المؤامرات مقلق للغاية. الشعب الأوكراني له الحق السيادي في تقرير مستقبله، ونحن نقف مع شركائنا المنتخبين ديمقراطيا في أوكرانيا".

مزاعم بريطانيا

كانت وزارة الخارجية البريطانية زعمت ليل السبت/الأحد، أن لديها معلومات تفيد بأن موسكو "تتطلع إلى تنصيب زعيم موال لروسيا في كييف، لأنها تدرس غزو أوكرانيا واحتلالها".
وأشارت إلى أن ضباط المخابرات الروسية كانوا على اتصال بعدد من السياسيين الأوكرانيين السابقين في إطار خطط للغزو.
وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
بريطانيا تزعم أن موسكو تحاول تنصيب زعيم موال لروسيا في أوكرانيا
أمس, 22:51 GMT
وأضافت الخارجية البريطانية في زعمها أنه يُنظر إلى النائب الأوكراني السابق يفغيني موراييف على أنه مرشح موسكو المحتمل".
ورفضت وزارة الخارجية البريطانية تقديم أدلة لدعم اتهاماتها التي جاءت في وقت تشهد توترات شديدة بين روسيا والغرب بشأن حشد روسيا لقواتها بالقرب من حدودها مع أوكرانيا.

رد موسكو

بدورها ردت وزراة الخارجية الروسية، ليل السبت/الأحد، في تعليقها على بيان الخارجية البريطانية قائلة إنها معلومات مضللة.
وأضافت الخارجية الروسية أن المعلومات المضللة التي نشرتها وزارة الخارجية البريطانية هي دليل آخر على أن دول الناتو وعلى رأسها الأنجلو ساكسون، هي التي تصعد التوترات حول أوكرانيا.
وتابعت وزارة الخارجية الروسية، "ندعو وزارة الخارجية البريطانية إلى وقف الأنشطة الاستفزازية والتوقف عن نشر الهراء".
يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية اتهامها بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب ألا يزعج أحدا.
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في استوكهولم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
موسكو: تصريحات لندن بشأن تنصيب زعيم أوكراني موالٍ لروسيا هراء وتضليل بريطاني
أمس, 23:01 GMT
وتؤكد موسكو أن التصريحات حول "العدوان الروسي المزعزم" تستخدم كذريعة لنشر قوات ومعدات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من حدود روسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية