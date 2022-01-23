"التأمينات السعودية" تقرر منحة لمن تنطبق عليها تلك الشروط من النساء

وحسب بيان نشرته جريدة عكاظ السعودية، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يتم صرف منحة زواج للوريثة المستفيدة، سواء كانت أرملة أو بنتا أو بنت ابن أو أختا، قدرها 18 شهراً من نصيبها في معاش مورثها.واشترطت لذلك أن يكون مورثها مشتركا وخاضعا لنظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك أن تكون قد قامت بتسجيل الزواج لدى الجهات الحكومية المختصة.وأوضحت أنه "إذا طلقت المرأة أو ترملت بعد ذلك تتم إعادة إدراجها ضمن المستحقين".ووضعت المؤسسة رابطا إلكترونيا يتم الإبلاغ عن طريقه، وذلك "للحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري".
قررت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صرف منحة للوريثة المقبلة على الزواج المستفيدة من معاش مورثها.
وحسب بيان نشرته جريدة عكاظ السعودية، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يتم صرف منحة زواج للوريثة المستفيدة، سواء كانت أرملة أو بنتا أو بنت ابن أو أختا، قدرها 18 شهراً من نصيبها في معاش مورثها.