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https://arabic.sputniknews.com/20220123/التحالف-العربي-يعلن-حصيلة-هجوم-صاروخي-نفذته-أنصار-الله-على-المملكة-1056887371.html
التحالف العربي يعلن حصيلة هجوم صاروخي نفذته "أنصار الله" على المملكة
التحالف العربي يعلن حصيلة هجوم صاروخي نفذته "أنصار الله" على المملكة
وصف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، هجوما شنته جماعة "أنصار الله" على المنطقة الصناعية في محافظة أحد المسارحة بأنه... 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T20:28+0000
2022-01-23T20:28+0000
2022-01-23T20:28+0000
التحالف
أخبار السعودية اليوم
السعودية
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وأعلن التحالف وقوع "اعتداء وحشي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة" (وهي محافظة سعودية تتبع إمارة منطقة جازان، جنوب غربي المملكة).وأوضح التحالف في بيان له أن "هذه المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية"، بحسب موقع "الموطن" السعودي.وأشار إلى إلى أنه "بحسب تقرير أولي، أصيب مقيم بإصابة طفيفة وجاري تقييم الأضرار بالموقع"، مؤكدا أن الاستجابة الفورية للتهديد "تحتم التعامل بحزم مع هذا الاعتداء الآثم والوحشي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
التحالف, أخبار السعودية اليوم, السعودية
التحالف العربي يعلن حصيلة هجوم صاروخي نفذته "أنصار الله" على المملكة
وصف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، هجوما شنته جماعة "أنصار الله" على المنطقة الصناعية في محافظة أحد المسارحة بأنه "اعتداء وحشي".
وأعلن التحالف وقوع "اعتداء وحشي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة" (وهي محافظة سعودية تتبع إمارة منطقة جازان، جنوب غربي المملكة).
وأوضح التحالف في بيان له أن "هذه المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية"، بحسب موقع "
الموطن
" السعودي.
وأشار إلى إلى أنه "بحسب تقرير أولي، أصيب مقيم بإصابة طفيفة وجاري تقييم الأضرار بالموقع"، مؤكدا أن الاستجابة الفورية للتهديد "تحتم التعامل بحزم مع هذا الاعتداء الآثم والوحشي".