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https://arabic.sputniknews.com/20220123/الجيش-الشعبي-في-لوغانسك-تحركات-وتعزيزات-عسكرية-للجيش-الأوكراني-على-الحدود-مع-دونباس-1056863216.html
الجيش الشعبي في لوغانسك: تحركات وتعزيزات عسكرية للجيش الأوكراني على الحدود مع دونباس
الجيش الشعبي في لوغانسك: تحركات وتعزيزات عسكرية للجيش الأوكراني على الحدود مع دونباس
كشفت الاستخبارات العسكرية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم الأحد، عن قيام الجيش الأوكراني بتحريك مركبات مدرعة قتالية في منطقة مدينة شاستيا، التي تسيطر... 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T08:07+0000
2022-01-23T08:07+0000
لوغانسك
أخبار أوكرانيا
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وأصدرت وزارة الدفاع التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية بيانا رسميا قالت فيه إن "قوات الأمن الأوكرانية قامت بنشر مركبات مدرعة وأسلحة محظورة بموجب اتفاقيات مينسك في المناطق القريبة من خط التماس في مدينة دونباس".وأضاف البيان: "في المنطقة التي يسيطر عليها اللواء 79 الأوكراني شوهدت عربتان مدرعتان للاستطلاع والدوريات لناقلات جند بالقرب من قرية شاستيا.وأكد البيان إن وحدات الجيش الشعبي في لوغانسك تراقب باستمرار قوات الأمن الأوكرانية وهي مستعدة بأمر للاستجابة بسرعة للتغيرات في الوضع".
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لوغانسك, أخبار أوكرانيا

الجيش الشعبي في لوغانسك: تحركات وتعزيزات عسكرية للجيش الأوكراني على الحدود مع دونباس

08:07 GMT 23.01.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورعنصر من قوات الحماية الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية
عنصر من قوات الحماية الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
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كشفت الاستخبارات العسكرية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم الأحد، عن قيام الجيش الأوكراني بتحريك مركبات مدرعة قتالية في منطقة مدينة شاستيا، التي تسيطر عليها كييف بالقرب من خط التماس في مدينة دونباس.
وأصدرت وزارة الدفاع التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية بيانا رسميا قالت فيه إن "قوات الأمن الأوكرانية قامت بنشر مركبات مدرعة وأسلحة محظورة بموجب اتفاقيات مينسك في المناطق القريبة من خط التماس في مدينة دونباس".
وأضاف البيان: "في المنطقة التي يسيطر عليها اللواء 79 الأوكراني شوهدت عربتان مدرعتان للاستطلاع والدوريات لناقلات جند بالقرب من قرية شاستيا.
وأكد البيان إن وحدات الجيش الشعبي في لوغانسك تراقب باستمرار قوات الأمن الأوكرانية وهي مستعدة بأمر للاستجابة بسرعة للتغيرات في الوضع".
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