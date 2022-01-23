الجيش الشعبي في لوغانسك: تحركات وتعزيزات عسكرية للجيش الأوكراني على الحدود مع دونباس

وأصدرت وزارة الدفاع التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية بيانا رسميا قالت فيه إن "قوات الأمن الأوكرانية قامت بنشر مركبات مدرعة وأسلحة محظورة بموجب اتفاقيات مينسك في المناطق القريبة من خط التماس في مدينة دونباس".وأضاف البيان: "في المنطقة التي يسيطر عليها اللواء 79 الأوكراني شوهدت عربتان مدرعتان للاستطلاع والدوريات لناقلات جند بالقرب من قرية شاستيا.وأكد البيان إن وحدات الجيش الشعبي في لوغانسك تراقب باستمرار قوات الأمن الأوكرانية وهي مستعدة بأمر للاستجابة بسرعة للتغيرات في الوضع".
كشفت الاستخبارات العسكرية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم الأحد، عن قيام الجيش الأوكراني بتحريك مركبات مدرعة قتالية في منطقة مدينة شاستيا، التي تسيطر عليها كييف بالقرب من خط التماس في مدينة دونباس.
وأصدرت وزارة الدفاع التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية بيانا رسميا قالت فيه إن "قوات الأمن الأوكرانية قامت بنشر مركبات مدرعة وأسلحة محظورة بموجب اتفاقيات مينسك في المناطق القريبة من خط التماس في مدينة دونباس".
وأضاف البيان: "في المنطقة التي يسيطر عليها اللواء 79 الأوكراني شوهدت عربتان مدرعتان للاستطلاع والدوريات لناقلات جند بالقرب من قرية شاستيا.
وأكد البيان إن وحدات الجيش الشعبي في لوغانسك تراقب باستمرار قوات الأمن الأوكرانية وهي مستعدة بأمر للاستجابة بسرعة للتغيرات في الوضع".