https://arabic.sputniknews.com/20220123/الحريري-يحسم-موقفه-النهائي-من-الترشح-للانتخابات-النيابية-غدا-1056864555.html

الحريري يحسم موقفه النهائي من الترشح للانتخابات النيابية غدا

الحريري يحسم موقفه النهائي من الترشح للانتخابات النيابية غدا

قال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري، اليوم الأحد، إنه سيحسم موقفه من ‏المشاركة في الانتخابات النبايبة المقبلة غدا الاثنين.‏ 23.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-23T09:19+0000

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وأشار المكتب في بيان له إلى أن الحريري سيحدد موقفه من الانتخابات من خلال كلمة سيلقيها على الهواء مباشرة غدا، الاثنين، من بيت الوسط.وحاول النائب اللبناني السابق، وليد جنبلاط، أن يقنع سعد الحريري بالعدول عن قراره بشأن امتناعه عن الترشح للانتخابات النيابية القادمة، حفاظا على التوازنات، لكنه لم يستطع إقناع الحريري بوجهة نظره، بحسب ما كشفت عنه صحيفة "النهار" اللبنانية.ويأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة "النهار" الكويتية نقلا عن مصادر في كتلة "المستقبل" النيابية، أن رئيس الحكومة اللبنانية السابق، ​سعد الحريري،​ أكد خلال اجتماع مع أعضاء كتلته وبشكل واضح وصريح، أنه قرر عدم المشاركة نهائيا في الانتخابات النيابية، لا هو شخصيا، ولا تياره السياسي.من ناجيتهم، أعرب بعض نواب الكتلة عن رفضهم لقرار الحريري إن كان سيُتخذ، وبعضهم الآخر عبروا عن مخاوفهم منه، وأصروا على ضرورة بقاء الحريري في هذا الاستحقاق، إلا أن الحريري أكد إصراره على هذا الأمر وهو نهائي ولا عودة عنه.ويشهد لبنان أزمة اقتصادية أثرت بصورة مباشرة على السلع الأساسية التي تقوم عليها حياة المواطن اللبناني مثل الطاقة والغذاء والدواء، وذلك بعد انهيار الليرة اللبنانية بطريقة غير مسبوقة وما تبعها من خلافات سياسية بين الفرقاء في لبنان.

https://arabic.sputniknews.com/20220121/نائب-لبناني-تيار-المستقبل-باق-ومستمر-وحسم-خيار-الترشح-من-عدمه-هو-للحريري-1056779924.html

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