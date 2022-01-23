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https://arabic.sputniknews.com/20220123/الخارجية-الروسية-الغرب-يستخدم-أوكرانيا-كأداة-لتعزيز-مصالحه-الإقليمية-وحقل-للتجارب-1056889608.html
الخارجية الروسية: الغرب يستخدم أوكرانيا كأداة لتعزيز مصالحه الإقليمية وحقل للتجارب
الخارجية الروسية: الغرب يستخدم أوكرانيا كأداة لتعزيز مصالحه الإقليمية وحقل للتجارب
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، مساء اليوم الأحد، إن الغرب يستخدم أوكرانيا كأداة لتعزيز مصالحه في المنطقة وكحقل للتجارب. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T21:40+0000
2022-01-23T21:40+0000
2022-01-23T21:54+0000
الخارجية الروسية
أخبار أوكرانيا
ماريا زاخاروفا
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، مساء اليوم الأحد، إن الغرب يستخدم أوكرانيا كأداة لتعزيز مصالحه في المنطقة وكحقل للتجارب.أضافت زاخاروفا، أن الغرب ينظر إلى أوكرانيا على أنها أداة يعزز بها نفوذه ويحقق مصالحه ويزعزع الاستقرار في المنطقة من خلالها.. الاتهامات الموجهة إلينا لا نهاية لها".وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أن "هناك حاجة إلى ذريعة من أجل إبقاء نار العقوبات هذه، وإلقاء شيء هناك باستمرار".وشددت زاخاروفا، على أنه "لا توجد حقائق تثبت عدواننا، أو أي انتهاك للقانون الدولي من قبلنا.. إنهم يستخدمون أوكرانيا كحقل للتجارب أوكرانيا".
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الخارجية الروسية, أخبار أوكرانيا, ماريا زاخاروفا
الخارجية الروسية: الغرب يستخدم أوكرانيا كأداة لتعزيز مصالحه الإقليمية وحقل للتجارب 21:40 GMT 23.01.2022 (تم التحديث: 21:54 GMT 23.01.2022) يتبع
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، مساء اليوم الأحد، إن الغرب يستخدم أوكرانيا كأداة لتعزيز مصالحه في المنطقة وكحقل للتجارب.
أضافت زاخاروفا، أن الغرب ينظر إلى أوكرانيا على أنها أداة يعزز بها نفوذه ويحقق مصالحه ويزعزع الاستقرار في المنطقة من خلالها.. الاتهامات الموجهة إلينا لا نهاية لها".
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أن "هناك حاجة إلى ذريعة من أجل إبقاء نار العقوبات هذه، وإلقاء شيء هناك باستمرار".
وشددت زاخاروفا، على أنه "لا توجد حقائق تثبت عدواننا، أو أي انتهاك للقانون الدولي من قبلنا.. إنهم يستخدمون أوكرانيا كحقل للتجارب أوكرانيا".