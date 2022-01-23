الرئيس الجزائري يزور مصر غدا الاثنين في زيارة عمل

الجزائر- سبوتنيك. وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيشرع "غدا في زيارة عمل وأخوة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، تدوم يومين".والتقى وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الأسبوع الماضي، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للتحضير هذه الزيارة، حيث استعرض الطرفان" العلاقات الثنائية التاريخية القائمة على التعاون والتضامن، وآفاق تعزيزها في مختلف المجالات، تجسيدا للإرادة الراسخة التي تحدو قيادتي البلدين والتي تم التأكيد عليها مجددا خلال المحادثات".إلى جانب ذلك، تناول الطرفان الأوضاع السائدة على الساحة العربية، "خاصة القضية الفلسطينية والأزمة الليبية، والدور المنوط بالبلدين في ترقية العمل العربي المشترك. كما تم التطرق إلى أهم الملفات المطروحة، على الصعيد القاري والأهمية البالغة للتنسيق المشترك في سبيل إعلاء قيم ومبادئ الاتحاد الإفريقي".
يشرع غدا، الاثنين، رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، في زيارة لمصر لمدة يومين.
الجزائر- سبوتنيك. وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيشرع "غدا في زيارة عمل وأخوة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، تدوم يومين".
والتقى وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الأسبوع الماضي، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للتحضير هذه الزيارة، حيث استعرض الطرفان" العلاقات الثنائية التاريخية القائمة على التعاون والتضامن، وآفاق تعزيزها في مختلف المجالات، تجسيدا للإرادة الراسخة التي تحدو قيادتي البلدين والتي تم التأكيد عليها مجددا خلال المحادثات".
إلى جانب ذلك، تناول الطرفان الأوضاع السائدة على الساحة العربية، "خاصة القضية الفلسطينية والأزمة الليبية، والدور المنوط بالبلدين في ترقية العمل العربي المشترك. كما تم التطرق إلى أهم الملفات المطروحة، على الصعيد القاري والأهمية البالغة للتنسيق المشترك في سبيل إعلاء قيم ومبادئ الاتحاد الإفريقي".