الرئيس الموريتاني يؤكد حرصه على تطوير العلاقات مع السعودية

جاء ذلك، السبت، خلال استقبال الغزواني السفير السعودي لدى موريتانيا محمد بن عايد البلوي، الذي قدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة، بحسب صحيفة "عكاظ".ونقل السفير للرئيس الموريتاني تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما للرئيس الموريتاني بوافر الصحة والسعادة ولحكومة وشعب موريتانيا الشقيق دوام التقدم والازدهار.في المقابل بعث الرئيس الموريتاني بتحياته للملك سلمان ولولي العهد، وتمنياته لهما بوافر الصحة والسعادة، وللمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء.
ونقل السفير للرئيس الموريتاني تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما للرئيس الموريتاني بوافر الصحة والسعادة ولحكومة وشعب موريتانيا الشقيق دوام التقدم والازدهار.
في المقابل بعث الرئيس الموريتاني بتحياته للملك سلمان ولولي العهد، وتمنياته لهما بوافر الصحة والسعادة، وللمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء.