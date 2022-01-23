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الرئيس الموريتاني يؤكد حرصه على تطوير العلاقات مع السعودية
الرئيس الموريتاني يؤكد حرصه على تطوير العلاقات مع السعودية
عبر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، عن حرصه التام على تطوير العلاقات بين بلاده والسعودية. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
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2022-01-23T07:19+0000
موريتانيا
السعودية
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جاء ذلك، السبت، خلال استقبال الغزواني السفير السعودي لدى موريتانيا محمد بن عايد البلوي، الذي قدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة، بحسب صحيفة "عكاظ".ونقل السفير للرئيس الموريتاني تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما للرئيس الموريتاني بوافر الصحة والسعادة ولحكومة وشعب موريتانيا الشقيق دوام التقدم والازدهار.في المقابل بعث الرئيس الموريتاني بتحياته للملك سلمان ولولي العهد، وتمنياته لهما بوافر الصحة والسعادة، وللمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220103/الجزائر-تعتزم-مد-خط-بحري-مع-موريتانيا-1054878719.html
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موريتانيا, السعودية

الرئيس الموريتاني يؤكد حرصه على تطوير العلاقات مع السعودية

07:19 GMT 23.01.2022
© REUTERS / REGIS DUVIGNAUالرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني
الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / REGIS DUVIGNAU
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عبر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، عن حرصه التام على تطوير العلاقات بين بلاده والسعودية.
جاء ذلك، السبت، خلال استقبال الغزواني السفير السعودي لدى موريتانيا محمد بن عايد البلوي، الذي قدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة، بحسب صحيفة "عكاظ".
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
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ونقل السفير للرئيس الموريتاني تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما للرئيس الموريتاني بوافر الصحة والسعادة ولحكومة وشعب موريتانيا الشقيق دوام التقدم والازدهار.
في المقابل بعث الرئيس الموريتاني بتحياته للملك سلمان ولولي العهد، وتمنياته لهما بوافر الصحة والسعادة، وللمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء.
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