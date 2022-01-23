تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220123/السلطات-السعودية-تعلق-على-تداول-فيديو-وكر-دعارة-في-المملكة-1056884390.html
السلطات السعودية تعلق على تداول فيديو "وكر دعارة" في المملكة
السلطات السعودية تعلق على تداول فيديو "وكر دعارة" في المملكة
علقت السلطات السعودية على تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام وافد في المملكة بإعداد "وكر دعارة". 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T17:53+0000
2022-01-23T17:53+0000
أخبار السعودية اليوم
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104587/75/1045877556_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ad8707307ec19702f559c6542d239609.jpg
وقالت النيابة العامة السعودية في بيان لها إنه "بناءً على ما رفعه مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام وافد من الجنسية الباكستانية بإعداد وكرٍ للدعارة والاستغلال الجنسي لعدد من العاملات المتغيبات عن منازل كفلائهن في مدينة الرياض، فقد أصدر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمراً بالقبض على الجاني وإحالته فوراً للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".وأكدت النيابة وفقا للبيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أنها "ستقوم بإحالة الجاني للمحكمة المختصة للمطالبة بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي تصل إلى السجن مدة (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة تصل إلى (مليون) ريال أو بهما معاً، مع تشديد العقوبة عليه طبقاً للمادة الرابعة من النظام ذاته".
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104587/75/1045877556_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_645c930d8aa31dd3e9c6daccfca18723.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم, السعودية

السلطات السعودية تعلق على تداول فيديو "وكر دعارة" في المملكة

17:53 GMT 23.01.2022
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEالرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبر
علقت السلطات السعودية على تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام وافد في المملكة بإعداد "وكر دعارة".
وقالت النيابة العامة السعودية في بيان لها إنه "بناءً على ما رفعه مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام وافد من الجنسية الباكستانية بإعداد وكرٍ للدعارة والاستغلال الجنسي لعدد من العاملات المتغيبات عن منازل كفلائهن في مدينة الرياض، فقد أصدر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمراً بالقبض على الجاني وإحالته فوراً للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".
وأكدت النيابة وفقا للبيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أنها "ستقوم بإحالة الجاني للمحكمة المختصة للمطالبة بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي تصل إلى السجن مدة (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة تصل إلى (مليون) ريال أو بهما معاً، مع تشديد العقوبة عليه طبقاً للمادة الرابعة من النظام ذاته".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية