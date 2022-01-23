https://arabic.sputniknews.com/20220123/السيسي-قدر-مصر-أن-تعيش-وسط-منطقة-مضطربة-ولا-نقبل-التفريط-في-حقوق-المصريين-1056870316.html

السيسي: قدر مصر أن تعيش وسط منطقة مضطربة... ولا نقبل التفريط في حقوق المصريين

السيسي: قدر مصر أن تعيش وسط منطقة مضطربة... ولا نقبل التفريط في حقوق المصريين

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن قدر بلاده هو أن تعيش وسط منطقة مضطربة ‏كانت ولا تزال بؤرة الأحداث الدولية، تتعارض فيها المصالح وتتشابك... 23.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-23T12:19+0000

2022-01-23T12:19+0000

2022-01-23T12:19+0000

العالم العربي

أخبار مصر الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1048516704_0:48:3071:1775_1920x0_80_0_0_4b0404e066f0a7c4eaa946d58274a562.jpg

وقال موضحا: "ما كان مستحيلا بالأمس أصبح ممكنا اليوم وما كان من الثوابت في الماضي أضحى في الحاضر أمرا قابلا للتغيير، ولا سبيل أمامنا لمجابهة هذه الأمور إلا بوحدتنا وتماسكنا الوطني، فبهما دون غيرهما نحافظ على ثوابتنا الوطنية التي لا تتدخل في شؤون الآخرين ولا تقبل التفريط في حقوق المصريين".جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس المصري بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية الـ70، وذكرى ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك.كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أن الإنجاز الذي تم فيما يخص دحر الإرهاب كان كبيرا جدا وكان ثمنه كبيرا أيضا، لافتا إلى أرواح شهداء وزارة الداخلية المصرية، الذين ضحوا بأرواحهم أثناء الدفاع عن بلدهم.من ناحية أخرى، اعتبر السيسي في كلمته أن الله تعالى كان له الفضل الأكبر على المصريين في أن تكون جائحة فيروس "كورونا" المستجد لها تأثير عليهم "في أضيق الحدود وبأقل ما يمكن"، بحسب قوله، موجها شكره للأطقم الطبية المصرية في مواجهة "كوفيد-19".يشار إلى أن مصدر حكومي مصري أعلن أمس السبت أن الخميس المقبل الموافق 27 يناير/ كانون الثاني الجاري هو إجازة رسمية للعاملين في الدولة، بمناسبة عيد الشرطة وذكرة ثورة 25 يناير.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي