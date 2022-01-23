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https://arabic.sputniknews.com/20220123/العثور-على-بريطاني-مقتولا-بسكين-في-تايلاند-1056865618.html
العثور على بريطاني مقتولا بسكين في تايلاند
العثور على بريطاني مقتولا بسكين في تايلاند
عثرت الشرطة في تايلاند على شخص يحمل الجنسية البريطانية يبلغ من العمر 49 عاما مقتولا بسكين في منزله بغرب البلاد. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T09:41+0000
2022-01-23T09:41+0000
2022-01-23T09:41+0000
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وحسب "رويترز"، قالت الشرطة في مقاطعة كانشانابوري بتايلاند، اليوم الأحد، إنها اعتقلت مواطنا تايلانديا للاشتباه به في الجريمة.وأضافت الشرطة أن بريطانيا آخر يبلغ من العمر 55 عاما أصيب بجروح ويخضع للعلاج في المستشفى.وتقول وسائل إعلام محلية، إن المشتبه به عانى من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية.وحول ذلك، أكدت الشرطة أنها تتحرى المعلومات، لافتة إلى أنها تسعى لجمع المزيد من الأدلة.
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العثور على بريطاني مقتولا بسكين في تايلاند
عثرت الشرطة في تايلاند على شخص يحمل الجنسية البريطانية يبلغ من العمر 49 عاما مقتولا بسكين في منزله بغرب البلاد.
وحسب "رويترز"، قالت الشرطة في مقاطعة كانشانابوري
بتايلاند
، اليوم الأحد، إنها اعتقلت مواطنا تايلانديا للاشتباه به في الجريمة.
26 فبراير 2019, 16:24 GMT
وأضافت الشرطة أن بريطانيا آخر يبلغ من العمر 55 عاما أصيب بجروح ويخضع للعلاج في المستشفى.
وتفيد التحقيقات الأولية للشرطة بأن رجلا تايلانديا يشتبه في أنه هاجم الاثنين بمنجل.
وتقول وسائل إعلام محلية، إن المشتبه به عانى من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية.
وحول ذلك، أكدت الشرطة أنها تتحرى المعلومات، لافتة إلى أنها تسعى لجمع المزيد من الأدلة.