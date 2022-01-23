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العثور على بريطاني مقتولا بسكين في تايلاند
العثور على بريطاني مقتولا بسكين في تايلاند
عثرت الشرطة في تايلاند على شخص يحمل الجنسية البريطانية يبلغ من العمر 49 عاما مقتولا بسكين في منزله بغرب البلاد. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T09:41+0000
2022-01-23T09:41+0000
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وحسب "رويترز"، قالت الشرطة في مقاطعة كانشانابوري بتايلاند، اليوم الأحد، إنها اعتقلت مواطنا تايلانديا للاشتباه به في الجريمة.وأضافت الشرطة أن بريطانيا آخر يبلغ من العمر 55 عاما أصيب بجروح ويخضع للعلاج في المستشفى.وتقول وسائل إعلام محلية، إن المشتبه به عانى من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية.وحول ذلك، أكدت الشرطة أنها تتحرى المعلومات، لافتة إلى أنها تسعى لجمع المزيد من الأدلة.
https://arabic.sputniknews.com/20190226/أغرب-عقاب-المرور-مراهقين-1039357370.html
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العثور على بريطاني مقتولا بسكين في تايلاند

09:41 GMT 23.01.2022
© AP Photo / Rajavi Omaneeخليج مايا في جزر في في، تايلاند 2017
خليج مايا في جزر في في، تايلاند 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© AP Photo / Rajavi Omanee
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عثرت الشرطة في تايلاند على شخص يحمل الجنسية البريطانية يبلغ من العمر 49 عاما مقتولا بسكين في منزله بغرب البلاد.
وحسب "رويترز"، قالت الشرطة في مقاطعة كانشانابوري بتايلاند، اليوم الأحد، إنها اعتقلت مواطنا تايلانديا للاشتباه به في الجريمة.
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وأضافت الشرطة أن بريطانيا آخر يبلغ من العمر 55 عاما أصيب بجروح ويخضع للعلاج في المستشفى.

وتفيد التحقيقات الأولية للشرطة بأن رجلا تايلانديا يشتبه في أنه هاجم الاثنين بمنجل.

وتقول وسائل إعلام محلية، إن المشتبه به عانى من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية.
وحول ذلك، أكدت الشرطة أنها تتحرى المعلومات، لافتة إلى أنها تسعى لجمع المزيد من الأدلة.
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