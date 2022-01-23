تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220123/العملات-الرقمية-تخسر-تريليون-دولار-من-قيمتها-1056870458.html
العملات الرقمية تخسر تريليون دولار من قيمتها
العملات الرقمية تخسر تريليون دولار من قيمتها
مع اعتزام الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وقف أدوات التحفيز النقدي، عانت الأصول الأكثر خطورة في جميع أنحاء العالم. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T12:23+0000
2022-01-23T12:23+0000
اقتصاد
تقنية بلوك تشين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/05/1048887868_0:62:1280:782_1920x0_80_0_0_a6762a81d1398fbfffe5f5b1aa4a25c9.jpg
وفقدت عملة "بيتكوين"، أكبر الأصول الرقمية، أكثر من 12% من قيمتها يوم الجمعة وانخفضت إلى ما دون 36000 دولار، عند أدنى مستوى لها منذ يوليو/ تموز، بحسب وكالة "بلومبيرغ".منذ ذروتها في نوفمبر/ تشرين الثاني، فقدت العملة أكثر من 45% من قيمتها، وعانت العملات الرقمية الأخرى بنفس القدر، إن لم يكن أكثر، مع غرق عملات الإيثر والميم في عمليات بيع مماثلة.وأدى انخفاض "بيتكوين" فقط منذ أعلى مستوى لها في نوفمبر إلى القضاء على أكثر من 600 مليار دولار من القيمة السوقية للعملة، وخسر سوق العملات المشفرة إجمالا أكثر من تريليون دولار.في حين كان هناك انخفاض كبير في النسبة المئوية لكل من بيتكوين والسوق الكلي، فإن هذا يمثل ثاني أكبر انخفاض على الإطلاق من حيث القيمة الدولارية لكليهما، وفقا لمجموعة "بيسبوك إنفستمنت غروب".وكتب محللو الشركة في مذكرة: "ما حدث يعطي فكرة عن حجم تدمير القيمة الذي يمكن أن تخفيه النسبة المئوية للانخفاض. العملات المشفرة، بالطبع، معرضة لهذه الأنواع من عمليات البيع نظرا لتقلباتها المرتفعة بشكل طبيعي تاريخيا، ولكن بالنظر إلى الحجم الكبير الذي وصلت إليه القيمة السوقية، فإن التقلبات تستحق التفكير فيها من حيث القيمة بالدولار وكذلك من حيث النسبة المئوية".
https://arabic.sputniknews.com/20220117/لماذا-يتسابق-العالم-للسيطرة-على-هذه-التكنولوجيا؟-1056436398.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/05/1048887868_78:0:1202:843_1920x0_80_0_0_ae28c4e6405fae7bbea9955cee46166b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, تقنية بلوك تشين

العملات الرقمية تخسر تريليون دولار من قيمتها

12:23 GMT 23.01.2022
CC0 / pixabay.com / العملات الرقمية
العملات الرقمية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
CC0 / pixabay.com /
تابعنا عبر
مع اعتزام الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وقف أدوات التحفيز النقدي، عانت الأصول الأكثر خطورة في جميع أنحاء العالم.
وفقدت عملة "بيتكوين"، أكبر الأصول الرقمية، أكثر من 12% من قيمتها يوم الجمعة وانخفضت إلى ما دون 36000 دولار، عند أدنى مستوى لها منذ يوليو/ تموز، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
منذ ذروتها في نوفمبر/ تشرين الثاني، فقدت العملة أكثر من 45% من قيمتها، وعانت العملات الرقمية الأخرى بنفس القدر، إن لم يكن أكثر، مع غرق عملات الإيثر والميم في عمليات بيع مماثلة.
نيكولاس مادورو أمام جهاز كمبيوتر لتعدين العملة المشفرة إثيريوم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
لماذا يتسابق العالم للسيطرة على هذه التكنولوجيا؟
17 يناير, 13:32 GMT
وأدى انخفاض "بيتكوين" فقط منذ أعلى مستوى لها في نوفمبر إلى القضاء على أكثر من 600 مليار دولار من القيمة السوقية للعملة، وخسر سوق العملات المشفرة إجمالا أكثر من تريليون دولار.
في حين كان هناك انخفاض كبير في النسبة المئوية لكل من بيتكوين والسوق الكلي، فإن هذا يمثل ثاني أكبر انخفاض على الإطلاق من حيث القيمة الدولارية لكليهما، وفقا لمجموعة "بيسبوك إنفستمنت غروب".
وكتب محللو الشركة في مذكرة: "ما حدث يعطي فكرة عن حجم تدمير القيمة الذي يمكن أن تخفيه النسبة المئوية للانخفاض. العملات المشفرة، بالطبع، معرضة لهذه الأنواع من عمليات البيع نظرا لتقلباتها المرتفعة بشكل طبيعي تاريخيا، ولكن بالنظر إلى الحجم الكبير الذي وصلت إليه القيمة السوقية، فإن التقلبات تستحق التفكير فيها من حيث القيمة بالدولار وكذلك من حيث النسبة المئوية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية