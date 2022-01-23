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المكسيك تسجل أعلى عدد يومي من وفيات كورونا منذ أشهر
المكسيك تسجل أعلى عدد يومي من وفيات كورونا منذ أشهر
أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، يوم السبت، تسجيل أعلى عدد يومي من الوفيات جراء فيروس كورونا منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني بتسجيل 364 وفاة . 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T01:46+0000
2022-01-23T01:46+0000
المكسيك
فيروس كورونا
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يأتي ذلك في الوقت الذي شارفت فيه الإصابات العالمية على عتبة 350 مليون إصابة، وتجوزت الوفيات حاجز 5 ملايين و600 ألف حالة.وبهذا يرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة في المكسيك إلى 303085.تعد حصيلة الوفيات الرسمية في المكسيك بسبب "كوفيد 19" والتي تجاوزت 303 آلاف وفاة، خامس أعلى معدل في العالم، رغم أن الوفيات اليومية أصبحت الآن أقل بكثير من الموجات السابقة.واقتربت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 126 مليون نسمة من تسجيل 4 ملايين و650 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. ويُعتقد أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير بسبب المستوى المنخفض للاختبارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220117/رئيس-المكسيك-يعلن-تعافيه-من-كوفيد-19-للمرة-الثانية-1056447227.html
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المكسيك, فيروس كورونا

المكسيك تسجل أعلى عدد يومي من وفيات كورونا منذ أشهر

01:46 GMT 23.01.2022
© REUTERS / Edgard Garridoرسم غرافيتي توضيحي للوضع الوبائي في العالم ، فيروس كورونا - مدينة مكسيكو سيتي، المكسيك، 24 سبتمبر 2020
رسم غرافيتي توضيحي للوضع الوبائي في العالم ، فيروس كورونا - مدينة مكسيكو سيتي، المكسيك، 24 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / Edgard Garrido
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أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، يوم السبت، تسجيل أعلى عدد يومي من الوفيات جراء فيروس كورونا منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني بتسجيل 364 وفاة .
يأتي ذلك في الوقت الذي شارفت فيه الإصابات العالمية على عتبة 350 مليون إصابة، وتجوزت الوفيات حاجز 5 ملايين و600 ألف حالة.
وبهذا يرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة في المكسيك إلى 303085.
تعد حصيلة الوفيات الرسمية في المكسيك بسبب "كوفيد 19" والتي تجاوزت 303 آلاف وفاة، خامس أعلى معدل في العالم، رغم أن الوفيات اليومية أصبحت الآن أقل بكثير من الموجات السابقة.
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
رئيس المكسيك يعلن تعافيه من "كوفيد 19" للمرة الثانية
17 يناير, 17:20 GMT
واقتربت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 126 مليون نسمة من تسجيل 4 ملايين و650 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. ويُعتقد أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير بسبب المستوى المنخفض للاختبارات.
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