https://arabic.sputniknews.com/20220123/المكسيك-تسجل-أعلى-عدد-يومي-من-وفيات-كورونا-منذ-أشهر-1056859866.html

المكسيك تسجل أعلى عدد يومي من وفيات كورونا منذ أشهر

المكسيك تسجل أعلى عدد يومي من وفيات كورونا منذ أشهر

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، يوم السبت، تسجيل أعلى عدد يومي من الوفيات جراء فيروس كورونا منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني بتسجيل 364 وفاة . 23.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-23T01:46+0000

2022-01-23T01:46+0000

2022-01-23T01:46+0000

المكسيك

فيروس كورونا

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يأتي ذلك في الوقت الذي شارفت فيه الإصابات العالمية على عتبة 350 مليون إصابة، وتجوزت الوفيات حاجز 5 ملايين و600 ألف حالة.وبهذا يرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة في المكسيك إلى 303085.تعد حصيلة الوفيات الرسمية في المكسيك بسبب "كوفيد 19" والتي تجاوزت 303 آلاف وفاة، خامس أعلى معدل في العالم، رغم أن الوفيات اليومية أصبحت الآن أقل بكثير من الموجات السابقة.واقتربت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 126 مليون نسمة من تسجيل 4 ملايين و650 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. ويُعتقد أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير بسبب المستوى المنخفض للاختبارات.

https://arabic.sputniknews.com/20220117/رئيس-المكسيك-يعلن-تعافيه-من-كوفيد-19-للمرة-الثانية-1056447227.html

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المكسيك, فيروس كورونا