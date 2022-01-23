https://arabic.sputniknews.com/20220123/باتمان-الجديد-يصبح-أطول-أفلام-الرجل-الوطواط-ميزة-أم-عائق-في-شباك-التذاكر-عند-طرحه؟-1056871974.html

"باتمان" الجديد يصبح أطول أفلام "الرجل الوطواط"... ميزة أم عائق في شباك التذاكر عند طرحه؟

"باتمان" الجديد يصبح أطول أفلام "الرجل الوطواط"... ميزة أم عائق في شباك التذاكر عند طرحه؟

سيكون فيلم "ذا باتمان" الجديد، المرتقب طرحه في شهر مارس/ آذار المقبل، أطول فيلم سينمائي من ‏حيث المدة الزمنية يتم طرحه عن "الرجل الوطواط".‏ 23.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-23T12:54+0000

2022-01-23T12:54+0000

2022-01-23T12:54+0000

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وأكدت شركة إنتاج الفيلم الأمريكية، "وارنر براذرز"، أن "ذا باتمان" تبلغ مدة عرضه ساعتين و55 دقيقة، ما يجعله أيضا أحد أطول أفلام الأبطال الخارقين على الإطلاق، وفقا موقع "ديدلاين" الأمريكي.وتفوق فيلم "أفنجرز: إند غيم"، من إنتاج عام 2019، كان أطول قليلا من "ذا باتمان" بثلاث ساعات ودقيقة.وتراهن شركة "وارنر براذرز" بقوة على نجاح فيلمها "ذا باتمان"، الذي يعد الفيلم الوحيد الذي سيتم افتتاحه على نطاق عالمي واسع في 4 مارس المقبل، وستخصص له عطلة نهاية الأسبوع التالية لحصد إيرادات شباك التذاكر بمفرده دون أفلام منافسة له.وتعليقا على هذا، يرى كبير محللي وسائل الإعلام في موقع "كومسكور"، بول درجارابيديان، أنه "مع عدم وجود منافسة، فإن "ذا باتمان" لديه "ساحة لعب مفتوحة على مصراعيها، خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية وما بعدها".كما يؤكد أن درجارابيديان أن أفلام السلاسل وخاصة التي تتعلق بالأبطال الخارقين طالما سيطرت على شباك التذاكر في أمريكا حتى أثناء وباء فيروس "كورونا" المستجد، وأظهر التاريخ أن المدة الزمنية الطويلة لا تعيقهم بالضرورة بشكل كبير.وفيلم "ذا باتمان" من إخراج مات ريفز، وهو من بطولة روبرت باتنسون في دور "الرجل الوطواط"، إلى جانب ممثلين آخرين يجسدون أدوار أعدائه من القصص المصورة، من أبرزهم الأيرلندي، كولين فاريل، في دور "البطريق".

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