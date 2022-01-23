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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220123/بث-مباشر-مباراة-تونس-0--نيجيريا-0-في-دور-الـ16-بكأس-الأمم-الأفريقية-1056885504.html
بث مباشر... مباراة تونس 0 * نيجيريا 0 في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية
بث مباشر... مباراة تونس 0 * نيجيريا 0 في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية
يلتقي منتخبا تونس ونيجيريا في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، وذلك اليوم الأحد، في المباراة الثانية من دور الـ16 في البطولة الأفريقية الكبرى. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T18:37+0000
2022-01-23T18:58+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
أخبار أفريقيا
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منتخب تونس في أمم أفريقيا 2019 - سبوتنيك عربي

بث مباشر... مباراة تونس 0 * نيجيريا 0 في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية

18:37 GMT 23.01.2022 (تم التحديث: 18:58 GMT 23.01.2022)
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يتبع
يلتقي منتخبا تونس ونيجيريا في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، وذلك اليوم الأحد، في المباراة الثانية من دور الـ16 في البطولة الأفريقية الكبرى.
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19:28 GMT 23.01.2022
بعد فوز بوركينا فاسو على الجابون، الفائز من هذه المباراة يلتقي بوركينا فاسو في ربع النهائي.
19:27 GMT 23.01.2022
لاعبو تونس يتبادلون الكرة وسط الملعب
19:23 GMT 23.01.2022
بطاقة صفراء للاعب نيجيريا وليستر سيتي كيلتشي
19:19 GMT 23.01.2022
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19:16 GMT 23.01.2022
5 ركنيات لصالح نيجيريا في 13 دقيقة من عمر المباراة
19:14 GMT 23.01.2022
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19:12 GMT 23.01.2022
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المنتخب التونسي كاد يحقق هدفه الأول.
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هجمة مرتدة للمنتخب التونسي تنتهي إلى لا شيء.
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كرة خطيرة من المنتخب النيجيري في بداية المباراة
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انطلاق المباراة... من يفوز اليوم تونس أم نيجيريا؟
19:01 GMT 23.01.2022
درجة حرارة المدينة التي تستضيف المباراة 27 درجة والرطوبة صفر.
19:00 GMT 23.01.2022
المنتخب التونسي يلعب بتشكيلة 4-3-3
18:58 GMT 23.01.2022
الفريقان يدخلان إلى أرض الملعب
18:53 GMT 23.01.2022
18:51 GMT 23.01.2022
يشهد تشكيل تونس، غياب لاعب الأهلي على معلول، ويقود الفريق في الهجوم سيف الدين الجزيري، لاعب الزمالك المصري.
18:47 GMT 23.01.2022
تصدرت نيجيريا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بعد فوزها بثلاث مباريات على مصر والسودان وغينيا بيساو.
18:45 GMT 23.01.2022
جاء المنتخب التونسي المركز الثالث في ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط من فوزه في مباراة واحدة على موريتانيا وخسارته في مباراتين أمام مالي وغامبيا.
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