بث مباشر... مباراة تونس 0 * نيجيريا 0 في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية

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يلتقي منتخبا تونس ونيجيريا في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، وذلك اليوم الأحد، في المباراة الثانية من دور الـ16 في البطولة الأفريقية الكبرى.
19:28 GMT 23.01.2022
بعد فوز بوركينا فاسو على الجابون، الفائز من هذه المباراة يلتقي بوركينا فاسو في ربع النهائي.
19:27 GMT 23.01.2022
لاعبو تونس يتبادلون الكرة وسط الملعب
19:23 GMT 23.01.2022
بطاقة صفراء للاعب نيجيريا وليستر سيتي كيلتشي
19:19 GMT 23.01.2022
ضغط مستمر من لاعبي نيجيريا في منطقة جزاء تونس
19:16 GMT 23.01.2022
5 ركنيات لصالح نيجيريا في 13 دقيقة من عمر المباراة
19:14 GMT 23.01.2022
هجمة خطيرة من المنتخب النيجيري خارج شباك تونس
19:12 GMT 23.01.2022
10 دقائق مرت من عمر الشوط الأول.. والنتيجة صفر * صفر
19:11 GMT 23.01.2022
المنتخب التونسي كاد يحقق هدفه الأول.
19:08 GMT 23.01.2022
منتخب تونس يضغط بقوة على دفاع نيجيريا
19:06 GMT 23.01.2022
هجمة مرتدة للمنتخب التونسي تنتهي إلى لا شيء.
19:04 GMT 23.01.2022
19:03 GMT 23.01.2022
كرة خطيرة من المنتخب النيجيري في بداية المباراة
19:02 GMT 23.01.2022
انطلاق المباراة... من يفوز اليوم تونس أم نيجيريا؟
19:01 GMT 23.01.2022
درجة حرارة المدينة التي تستضيف المباراة 27 درجة والرطوبة صفر.
19:00 GMT 23.01.2022
المنتخب التونسي يلعب بتشكيلة 4-3-3
18:58 GMT 23.01.2022
الفريقان يدخلان إلى أرض الملعب
18:53 GMT 23.01.2022
18:51 GMT 23.01.2022
يشهد تشكيل تونس، غياب لاعب الأهلي على معلول، ويقود الفريق في الهجوم سيف الدين الجزيري، لاعب الزمالك المصري.
18:47 GMT 23.01.2022
تصدرت نيجيريا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بعد فوزها بثلاث مباريات على مصر والسودان وغينيا بيساو.
18:45 GMT 23.01.2022
جاء المنتخب التونسي المركز الثالث في ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط من فوزه في مباراة واحدة على موريتانيا وخسارته في مباراتين أمام مالي وغامبيا.