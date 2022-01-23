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بريطانيا تقول إن هناك صفقة تتم بشأن السلام والاستقرار في شمال أيرلندا
بريطانيا تقول إن هناك صفقة تتم بشأن السلام والاستقرار في شمال أيرلندا
أعلنت بريطانيا أن هناك صفقة ستتم بشأن شمالي أيرلندا خلال الفترة المقبلة. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T14:22+0000
2022-01-23T14:23+0000
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وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، إن صفقة ستتم بشأن شمالي أيرلندا لحماية السلام والاستقرار، حسب وكالة "رويترز". وتابعت الوزيرة أن البروتوكول يحمي جميع الأطراف. وجاءت تصريحات ليز تروس قبل لقاء لها مع نائب رئيس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ماروس سيفكوفيتش، غدا الاثنين.
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بريطانيا تقول إن هناك صفقة تتم بشأن السلام والاستقرار في شمال أيرلندا

14:22 GMT 23.01.2022 (تم التحديث: 14:23 GMT 23.01.2022)
© AFP 2021 / GINTS IVUSKANSوزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس
وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© AFP 2021 / GINTS IVUSKANS
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أعلنت بريطانيا أن هناك صفقة ستتم بشأن شمالي أيرلندا خلال الفترة المقبلة.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، إن صفقة ستتم بشأن شمالي أيرلندا لحماية السلام والاستقرار، حسب وكالة "رويترز".
وتابعت الوزيرة أن البروتوكول يحمي جميع الأطراف.
وجاءت تصريحات ليز تروس قبل لقاء لها مع نائب رئيس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ماروس سيفكوفيتش، غدا الاثنين.
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