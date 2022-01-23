تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220123/بريطانيا-تقول-إن-هناك-صفقة-تتم-بشأن-السلام-والاستقرار-في-شمال-أيرلندا-1056876595.html
بريطانيا تقول إن هناك صفقة تتم بشأن السلام والاستقرار في شمال أيرلندا
بريطانيا تقول إن هناك صفقة تتم بشأن السلام والاستقرار في شمال أيرلندا
أعلنت بريطانيا أن هناك صفقة ستتم بشأن شمالي أيرلندا خلال الفترة المقبلة. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T14:22+0000
2022-01-23T14:22+0000
2022-01-23T14:23+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1053442876_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_25afd98715ebf12ace5159494aa06db1.jpg
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، إن صفقة ستتم بشأن شمالي أيرلندا لحماية السلام والاستقرار، حسب وكالة "رويترز". وتابعت الوزيرة أن البروتوكول يحمي جميع الأطراف. وجاءت تصريحات ليز تروس قبل لقاء لها مع نائب رئيس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ماروس سيفكوفيتش، غدا الاثنين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1053442876_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_a96c4b602f57facfef301678c0cd9d09.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
بريطانيا تقول إن هناك صفقة تتم بشأن السلام والاستقرار في شمال أيرلندا 14:22 GMT 23.01.2022 (تم التحديث: 14:23 GMT 23.01.2022)
أعلنت بريطانيا أن هناك صفقة ستتم بشأن شمالي أيرلندا خلال الفترة المقبلة.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية،
ليز تروس
، إن صفقة ستتم بشأن شمالي أيرلندا لحماية السلام والاستقرار، حسب وكالة "رويترز".
وتابعت الوزيرة أن البروتوكول يحمي جميع الأطراف.
وجاءت تصريحات ليز تروس قبل لقاء لها مع نائب رئيس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ماروس سيفكوفيتش، غدا الاثنين.