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https://arabic.sputniknews.com/20220123/بلينكن-يحتفل-بمرور-25-عاما-على-تولي-أول-سيدة-منصب-وزير-خارجية-أمريكا-1056876684.html
بلينكن يحتفل بمرور 25 عاما على تولي أول سيدة منصب وزير خارجية أمريكا
بلينكن يحتفل بمرور 25 عاما على تولي أول سيدة منصب وزير خارجية أمريكا
احتفل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمرور 25 عاما على تولي أول سيدة منصب وزير خارجية الولايات المتحدة، وهي مادلين أولبرايت. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
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جاء ذلك في تدوينة نشرها بلينكن، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، بهذه المناسبة.وكتب بلينكن: "يمر اليوم 25 عاما على أداء مادلين أولبرايت للقسم الخاص بتولي منصب وزير خارجية أمريكا".وقال وزير الخارجية الأمريكية: "أقول بكل تواضع أنني أبتع خطاها في وزارة الخارجية"، مضيفا: "الدبلوماسية الأمريكية ووزارة الخارجية والولايات المتحدة بأثرها ممتنة لعملها".يذكر أن مادلين أولبرايت تولت منصب وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في 23 يناير/ كانون الثاني 1997، واستمرت في هذا المنصب حتى عام 2001.
https://arabic.sputniknews.com/20180724/وزراء-خارجية-أمريكيون-مسلسل-تلفزيوني-1034082773.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بلينكن يحتفل بمرور 25 عاما على تولي أول سيدة منصب وزير خارجية أمريكا

14:15 GMT 23.01.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitskyمادلين أولبرايت
مادلين أولبرايت - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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احتفل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمرور 25 عاما على تولي أول سيدة منصب وزير خارجية الولايات المتحدة، وهي مادلين أولبرايت.
جاء ذلك في تدوينة نشرها بلينكن، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، بهذه المناسبة.
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وكتب بلينكن: "يمر اليوم 25 عاما على أداء مادلين أولبرايت للقسم الخاص بتولي منصب وزير خارجية أمريكا".
وقال: "كانت أولبرايت أول سيدة تتولى هذا المنصب في الولايات المتحدة الأمريكية".
وقال وزير الخارجية الأمريكية: "أقول بكل تواضع أنني أبتع خطاها في وزارة الخارجية"، مضيفا: "الدبلوماسية الأمريكية ووزارة الخارجية والولايات المتحدة بأثرها ممتنة لعملها".
يذكر أن مادلين أولبرايت تولت منصب وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في 23 يناير/ كانون الثاني 1997، واستمرت في هذا المنصب حتى عام 2001.
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