بلينكن يحتفل بمرور 25 عاما على تولي أول سيدة منصب وزير خارجية أمريكا

جاء ذلك في تدوينة نشرها بلينكن، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، بهذه المناسبة.وكتب بلينكن: "يمر اليوم 25 عاما على أداء مادلين أولبرايت للقسم الخاص بتولي منصب وزير خارجية أمريكا".وقال وزير الخارجية الأمريكية: "أقول بكل تواضع أنني أبتع خطاها في وزارة الخارجية"، مضيفا: "الدبلوماسية الأمريكية ووزارة الخارجية والولايات المتحدة بأثرها ممتنة لعملها".يذكر أن مادلين أولبرايت تولت منصب وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في 23 يناير/ كانون الثاني 1997، واستمرت في هذا المنصب حتى عام 2001.
وكتب بلينكن: "يمر اليوم 25 عاما على أداء مادلين أولبرايت للقسم الخاص بتولي منصب وزير خارجية أمريكا".
وقال: "كانت أولبرايت أول سيدة تتولى هذا المنصب في الولايات المتحدة الأمريكية".
وقال وزير الخارجية الأمريكية: "أقول بكل تواضع أنني أبتع خطاها في وزارة الخارجية"، مضيفا: "الدبلوماسية الأمريكية ووزارة الخارجية والولايات المتحدة بأثرها ممتنة لعملها".
25 years ago today, @madeleine Albright was sworn-in as our nation's first female Secretary of State. I am humbled to follow in her footsteps. American diplomacy, @StateDept, and our country are better for her service.