بوركينا فاسو تقهر الغابون وتتأهل لدور الثمانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي من المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد "ليمبي"، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وذهب المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها منتخب بوركينا فاسو بنتيجة (7 - 6)، ليضمن أول مقعد في دور الثمانية عقب مواجهة حماسية بين المنتخبين.ومباراة اليوم هي أولى مباريات دور الـ16 من البطولة الإفريقية المقامة حالياً في الكاميرون وتستمر حتى السادس من الشهر المقبل.وكان المباراة صعبة على الغابون منذ البداية، إذ منح برتران تراوري التقدم مبكرا لبوركينا فاسو، في الدقيقة 28 من عمر اللقاء وذلك بعد 10 دقائق من إهدار نفس المهاجم ضربة جزاء في الدقيقة 18.ولم تستسلم الغابون وحاولت أكثر من مرة الوصول إلى مرمى بوركينا فاسو، وأحرزت هدفاً قبل نهاية الشوط الأول من المباراة إلا أن المهاجم كان متسللاً، فألغي الهدف.وفي الوقت بدل الضائع من عمر المباراة تمكنت الغابون من تحقيق التعادل عن طريق اللاعب برونو إيكويلي مانجا في الدقيقة 91.وذهب المنتخبان إلى الوقت الإضافي الذي صمدت فيه الغابون، لكن في النهاية حسمت بوركينا فاسو اللقاء في ضربات الجزاء لتضمن أول مقعد في دور الثمانية وتنتظر الفائز من مواجهة الليلة بين تونس ونيجيريا.
تأهل منتخب بوركينا فاسو إلى دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما هزم نظيره الغابوني بضربات الترجيح.
وانتهى الوقت الأصلي والإضافي من المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد "ليمبي"، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وذهب المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها منتخب بوركينا فاسو بنتيجة (7 - 6)، ليضمن أول مقعد في دور الثمانية عقب مواجهة حماسية بين المنتخبين.
ومباراة اليوم هي أولى مباريات دور الـ16 من البطولة الإفريقية المقامة حالياً في الكاميرون وتستمر حتى السادس من الشهر المقبل.
وكان المباراة صعبة على الغابون منذ البداية، إذ منح برتران تراوري التقدم مبكرا لبوركينا فاسو، في الدقيقة 28 من عمر اللقاء وذلك بعد 10 دقائق من إهدار نفس المهاجم ضربة جزاء في الدقيقة 18.
ولم تستسلم الغابون وحاولت أكثر من مرة الوصول إلى مرمى بوركينا فاسو، وأحرزت هدفاً قبل نهاية الشوط الأول من المباراة إلا أن المهاجم كان متسللاً، فألغي الهدف.
ولعبت الغابون بعشرة لاعبين، بعد طرد اللاعب سيدني أوبيسا في الدقيقة 68 إثر تلقيه الإنذار الأصفر الثاني.
وفي الوقت بدل الضائع من عمر المباراة تمكنت الغابون من تحقيق التعادل عن طريق اللاعب برونو إيكويلي مانجا في الدقيقة 91.
وذهب المنتخبان إلى الوقت الإضافي الذي صمدت فيه الغابون، لكن في النهاية حسمت بوركينا فاسو اللقاء في ضربات الجزاء لتضمن أول مقعد في دور الثمانية وتنتظر الفائز من مواجهة الليلة بين تونس ونيجيريا.