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https://arabic.sputniknews.com/20220123/بيرو-تعلن-حالة-طوارئ-بيئية-بسبب-تسرب-نفطي-1056881105.html
بيرو تعلن حالة طوارئ بيئية بسبب تسرب نفطي
بيرو تعلن حالة طوارئ بيئية بسبب تسرب نفطي
أعلنت حكومة بيرو فرض حالة طوارئ بيئية تستمر 90 يوما بمنطقة ليما الساحلية، بسبب تسرب نفطي تعرضت له المنطقة مؤخرا. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T15:56+0000
2022-01-23T15:56+0000
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واعتبرت الحكومة في بيرو، أن ما حدث يعد من أخطر الكوارث البيئية، التي تعرضت لها سواحل البلاد في السنوات الماضية، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الأحد.وقالت شركة "ريبسول" الإسبانية للطاقة، الجمعة الماضية، إن إزالة التسرب النفطي، الذي حدث بالقرب من العاصمة ليما، يمكن أن يستمر حتى نهاية فبراير/ شباط المقبل، بحسب "رويترز".وتسرب نحو 6 آلاف برميل نفط من الشركة في المحيط، الأسبوع الماضي، وهو ما قالت عن الشركة إن السبب في حدوثه هو موجات غير معتادة نجمت عن ثوران بركاني في تونجا.يذكر أن مياه المحيط الهادي، التي تطل عليها سواحل بيرو تمثل مصدرا مهما للمأكولات البحرية التي يعتمد عليها سكان بيرو.
https://arabic.sputniknews.com/20211004/تفاصيل-التسرب-النفطي-أمام-ساحل-جنوب-كاليفورنيا-1050340177.html
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اقتصاد, أخبار العالم الآن

بيرو تعلن حالة طوارئ بيئية بسبب تسرب نفطي

15:56 GMT 23.01.2022
© REUTERS / Gene Blevinsتسرب نفطي هائل ضرب سواحل مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية 3 أكتوبر 2021
تسرب نفطي هائل ضرب سواحل مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية 3 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / Gene Blevins
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أعلنت حكومة بيرو فرض حالة طوارئ بيئية تستمر 90 يوما بمنطقة ليما الساحلية، بسبب تسرب نفطي تعرضت له المنطقة مؤخرا.
واعتبرت الحكومة في بيرو، أن ما حدث يعد من أخطر الكوارث البيئية، التي تعرضت لها سواحل البلاد في السنوات الماضية، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الأحد.
وقالت شركة "ريبسول" الإسبانية للطاقة، الجمعة الماضية، إن إزالة التسرب النفطي، الذي حدث بالقرب من العاصمة ليما، يمكن أن يستمر حتى نهاية فبراير/ شباط المقبل، بحسب "رويترز".
تسرب نفطي هائل ضرب سواحل مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية 3 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2021
تفاصيل التسرب النفطي أمام ساحل جنوب كاليفورنيا
4 أكتوبر 2021, 21:53 GMT
وتسرب نحو 6 آلاف برميل نفط من الشركة في المحيط، الأسبوع الماضي، وهو ما قالت عن الشركة إن السبب في حدوثه هو موجات غير معتادة نجمت عن ثوران بركاني في تونجا.
يذكر أن مياه المحيط الهادي، التي تطل عليها سواحل بيرو تمثل مصدرا مهما للمأكولات البحرية التي يعتمد عليها سكان بيرو.
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