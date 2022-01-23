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https://arabic.sputniknews.com/20220123/تركيا-تعلق-الملاحة-البحرية-في-مضيق-البوسفور-1056865087.html
تركيا تعلق الملاحة البحرية في مضيق البوسفور
تركيا تعلق الملاحة البحرية في مضيق البوسفور
أعلنت السلطات التركية، اليوم الأحد، تعليق الملاحة البحرية في مضيق البوسفور، موضحة أن السبب في ذلك هو سوء الأحوال الجوية. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T09:27+0000
2022-01-23T09:27+0000
2022-01-23T09:27+0000
أخبار تركيا اليوم
البوسفور
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وذكرت مديرية أمن السواحل في بيان، أن حركة الملاحة تم إيقافها ذهابا وإيابا في مضيق البوسفور، بحسب وكالة "الأناضول".وأشارت مديرية أمن السواحل إلى أن مدى الرؤية في مضيق البوسفور تراجع إلى ما دون النصف ميل بحري.ومنذ مساء الجمعة، تشهد مدينة إسطنبول هطولا للثلوج في ظل إجراءات مكثفة اتخذتها السلطات التركية لمنع وقوع حوادث.وقبل نحو أسبوع أعلنت المديرية تعليق الملاحة البحرية عبر مضيق البوسفور، عقب تعطل محرك سفينة أثناء مرورها بالمضيق.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/تركيا-تدعو-لحل-الأزمة-الروسية-الأوكرانية-سلميا-1056849044.html
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أخبار تركيا اليوم, البوسفور
تركيا تعلق الملاحة البحرية في مضيق البوسفور
أعلنت السلطات التركية، اليوم الأحد، تعليق الملاحة البحرية في مضيق البوسفور، موضحة أن السبب في ذلك هو سوء الأحوال الجوية.
وذكرت مديرية أمن السواحل في بيان، أن حركة الملاحة تم إيقافها ذهابا وإيابا في مضيق البوسفور، بحسب وكالة "الأناضول".
وأشارت مديرية أمن السواحل إلى أن مدى الرؤية في
مضيق البوسفور
تراجع إلى ما دون النصف ميل بحري.
ومنذ مساء الجمعة، تشهد مدينة إسطنبول هطولا للثلوج في ظل إجراءات مكثفة اتخذتها السلطات التركية لمنع وقوع حوادث.
وقبل نحو أسبوع أعلنت المديرية
تعليق الملاحة البحرية
عبر مضيق البوسفور، عقب تعطل محرك سفينة أثناء مرورها بالمضيق.