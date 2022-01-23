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تركيا تعلق الملاحة البحرية في مضيق البوسفور
تركيا تعلق الملاحة البحرية في مضيق البوسفور
أعلنت السلطات التركية، اليوم الأحد، تعليق الملاحة البحرية في مضيق البوسفور، موضحة أن السبب في ذلك هو سوء الأحوال الجوية. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T09:27+0000
2022-01-23T09:27+0000
أخبار تركيا اليوم
البوسفور
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وذكرت مديرية أمن السواحل في بيان، أن حركة الملاحة تم إيقافها ذهابا وإيابا في مضيق البوسفور، بحسب وكالة "الأناضول".وأشارت مديرية أمن السواحل إلى أن مدى الرؤية في مضيق البوسفور تراجع إلى ما دون النصف ميل بحري.ومنذ مساء الجمعة، تشهد مدينة إسطنبول هطولا للثلوج في ظل إجراءات مكثفة اتخذتها السلطات التركية لمنع وقوع حوادث.وقبل نحو أسبوع أعلنت المديرية تعليق الملاحة البحرية عبر مضيق البوسفور، عقب تعطل محرك سفينة أثناء مرورها بالمضيق.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/تركيا-تدعو-لحل-الأزمة-الروسية-الأوكرانية-سلميا-1056849044.html
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أخبار تركيا اليوم, البوسفور

تركيا تعلق الملاحة البحرية في مضيق البوسفور

09:27 GMT 23.01.2022
© Sputnik . Alexey Malgavko / الذهاب إلى بنك الصوريخوت تشارك في سباق القوارب الشراعية، الذي يقام في إطار المشروع السياحي "الطوق الذهبي لمملكة البوسفور" في مضيق كيرتش
يخوت تشارك في سباق القوارب الشراعية، الذي يقام في إطار المشروع السياحي الطوق الذهبي لمملكة البوسفور في مضيق كيرتش - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© Sputnik . Alexey Malgavko
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أعلنت السلطات التركية، اليوم الأحد، تعليق الملاحة البحرية في مضيق البوسفور، موضحة أن السبب في ذلك هو سوء الأحوال الجوية.
وذكرت مديرية أمن السواحل في بيان، أن حركة الملاحة تم إيقافها ذهابا وإيابا في مضيق البوسفور، بحسب وكالة "الأناضول".
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
تركيا تدعو لحل الأزمة الروسية الأوكرانية سلميا
أمس, 16:54 GMT
وأشارت مديرية أمن السواحل إلى أن مدى الرؤية في مضيق البوسفور تراجع إلى ما دون النصف ميل بحري.
ومنذ مساء الجمعة، تشهد مدينة إسطنبول هطولا للثلوج في ظل إجراءات مكثفة اتخذتها السلطات التركية لمنع وقوع حوادث.
وقبل نحو أسبوع أعلنت المديرية تعليق الملاحة البحرية عبر مضيق البوسفور، عقب تعطل محرك سفينة أثناء مرورها بالمضيق.
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