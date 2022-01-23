https://arabic.sputniknews.com/20220123/تشيلسي-يهزم-توتنهام-هوتسبير-2--0-ويبقي-على-آماله-في-لقب-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1056887491.html

تشيلسي يهزم توتنهام هوتسبير (2 – 0) ويبقي على آماله في لقب الدوري الإنجليزي... فيديو

تشيلسي يهزم توتنهام هوتسبير (2 – 0) ويبقي على آماله في لقب الدوري الإنجليزي... فيديو

فاز فريق تشيلسي على توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل لا شيء ليبقي على آماله في إحراز لقب الدوري الإنجليزي. 23.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-23T20:34+0000

2022-01-23T20:34+0000

2022-01-23T20:34+0000

مجتمع

رياضة

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جاء انتصار تشيلسي عن طريق هدف مذهل لحكيم زياش تلاه هدف آخر بضربة رأس من تياجو سيلفا، وسجل زياش واحدا من أفضل أهداف الموسم في الدقيقة 47 عندما تلقى الكرة عند حافة منطقة الجزاء بعد انطلاقة من كالوم هودسون-أودوي، وأطلق اللاعب المغربي تسديدة رائعة استقرت في الزاوية العليا للمرمى لم يحرك لها حارس توتنهام هوجو لوريس ساكنا.وجاء ثاني أهداف تشيلسي بعد ثماني دقائق عندما وضع سيلفا الكرة برأسه في الشباك، رغم وجوده بين اثنين من المدافعين، عقب تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها ميسون ماونت.وكان بول تيرني، حكم المباراة، قد ألغى هدفا لتوتنهام في الشوط الأول عندما وضع هاري كين الكرة في الشباك، لكن الحكم قرر أن مهاجم إنجلترا دفع سيلفا قبل أن يستدير ويسجل في شباك الحارس كيبا أريزابالاجا.وبهذا الفوز، وهو الرابع هذا الموسم لتشيلسي على توتنهام بعد انتصاره في مباراتي ذهاب وعودة في قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية هذا الشهر، يملك فريق توخيل 47 نقطة في المركز الثالث، بفارق عشر نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، كما يتأخر بنقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني الذي تتبقى له مباراتان إضافيتان مقارنة بتشيلسي.ويحتل توتنهام، الذي حقق فوزا واحدا في استاد ستامفورد بريدج في 32 مباراة بالدوري، المركز السابع برصيد 36 نقطة رغم أنه لعب أربع مباريات أقل من تشيلسي.

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مجتمع, رياضة