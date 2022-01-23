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https://arabic.sputniknews.com/20220123/تقارير-واشنطن-وراء-اتهام-بريطانيا-لروسيا-بمحاولة-استبدال-الرئيس-الأوكراني-1056876298.html
تقارير: واشنطن وراء اتهام بريطانيا لروسيا بمحاولة استبدال الرئيس الأوكراني
تقارير: واشنطن وراء اتهام بريطانيا لروسيا بمحاولة استبدال الرئيس الأوكراني
ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، أن بيان وزارة الخارجية البريطانية الذي تتهم فيه روسيا بالسعي إلى وضع زعيم موال لها على رأس السلطة في كييف، استند إلى معلومات... 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T14:12+0000
2022-01-23T14:12+0000
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لندن - سبوتنيك. في وقت سابق اليوم، اتهمت لندن روسيا بمحاولة تنصيب "زعيم موال لروسيا" في أوكرانيا، ووصفت النائب الأوكراني السابق يفين موراييف كمرشح محتمل، ولم تقدم المملكة المتحدة أي دليل لدعم مزاعمهم.من جانبها وصفت وزارة الخارجية الروسية، ما جاء في بيان الخارجية البريطانية، بأنها "معلومات مضللة"، ودليل آخر على أن دول الناتو وعلى رأسها الأنجلو ساكسون، هي التي تصعد التوترات حول أوكرانيا.فيما أكد النائب الأوكراني السابق، يفين موراييف، اليوم الأحد، كذب الادعاءات البريطانية التي قالت إنه اختيار روسيا القادم لرئاسة أوكرانيا كونه مواليا لها.وكتبت ديبوراه هاينز، محررة الأمن والدفاع في شبكة "سكاي نيوز" في تغريدة: "تدرك سكاي نيوز أن ادعاء وزارة الخارجية البريطانية حول تخطيط روسيا لتثبيت حكومة موالية للكرملين في كييف، يستند إلى معلومات استخباراتية بقيادة الولايات المتحدة، وليس على معلومات استخباراتية بقيادة المملكة المتحدة".جاء بيان وزارة الخارجية البريطانية بعد ساعات قليلة من تحذير وزارة الخارجية الروسية من المعلومات الوشيكة والاستفزازات العسكرية من الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة، بهدف تصعيد الموقف حول أوكرانيا.ورد موراييف، الخاضع للعقوبات الروسية منذ 2018، بالقول إن عائلته لديها أصول محتجزة في روسيا واقترح أن يطلب توضيحات بشأن مزاعم المملكة المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/موسكو-تصريحات-لندن-بشأن-تنصيب-زعيم-أوكراني-موالٍ-لروسيا-هراء-وتضليل-بريطاني-1056859048.html
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روسيا, العالم, بريطانيا, أخبار أوكرانيا

تقارير: واشنطن وراء اتهام بريطانيا لروسيا بمحاولة استبدال الرئيس الأوكراني

14:12 GMT 23.01.2022
© AFP 2021 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© AFP 2021 / BRENDAN SMIALOWSKI
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ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، أن بيان وزارة الخارجية البريطانية الذي تتهم فيه روسيا بالسعي إلى وضع زعيم موال لها على رأس السلطة في كييف، استند إلى معلومات واردة من أجهزة المخابرات الأمريكية وليست البريطانية.
لندن - سبوتنيك. في وقت سابق اليوم، اتهمت لندن روسيا بمحاولة تنصيب "زعيم موال لروسيا" في أوكرانيا، ووصفت النائب الأوكراني السابق يفين موراييف كمرشح محتمل، ولم تقدم المملكة المتحدة أي دليل لدعم مزاعمهم.
من جانبها وصفت وزارة الخارجية الروسية، ما جاء في بيان الخارجية البريطانية، بأنها "معلومات مضللة"، ودليل آخر على أن دول الناتو وعلى رأسها الأنجلو ساكسون، هي التي تصعد التوترات حول أوكرانيا.
فيما أكد النائب الأوكراني السابق، يفين موراييف، اليوم الأحد، كذب الادعاءات البريطانية التي قالت إنه اختيار روسيا القادم لرئاسة أوكرانيا كونه مواليا لها.
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في استوكهولم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
موسكو: تصريحات لندن بشأن تنصيب زعيم أوكراني موالٍ لروسيا هراء وتضليل بريطاني
أمس, 23:01 GMT
وكتبت ديبوراه هاينز، محررة الأمن والدفاع في شبكة "سكاي نيوز" في تغريدة: "تدرك سكاي نيوز أن ادعاء وزارة الخارجية البريطانية حول تخطيط روسيا لتثبيت حكومة موالية للكرملين في كييف، يستند إلى معلومات استخباراتية بقيادة الولايات المتحدة، وليس على معلومات استخباراتية بقيادة المملكة المتحدة".
جاء بيان وزارة الخارجية البريطانية بعد ساعات قليلة من تحذير وزارة الخارجية الروسية من المعلومات الوشيكة والاستفزازات العسكرية من الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة، بهدف تصعيد الموقف حول أوكرانيا.
ورد موراييف، الخاضع للعقوبات الروسية منذ 2018، بالقول إن عائلته لديها أصول محتجزة في روسيا واقترح أن يطلب توضيحات بشأن مزاعم المملكة المتحدة.
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