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https://arabic.sputniknews.com/20220123/حسني-مبارك-قام-بتصرف-غير-عادي-في-مصر-والعالم-العربي-خلال-حفل-رسمي-فيديو-1056861887.html
حسني مبارك قام بتصرف "غير عادي" في مصر والعالم العربي خلال حفل رسمي... فيديو
حسني مبارك قام بتصرف "غير عادي" في مصر والعالم العربي خلال حفل رسمي... فيديو
كشف المطرب المصري، محمد ثروت، عن قيام الرئيس الراحل، حسني مبارك، بتصرف خلال حفل ‏رسمي وصفه بـ"غير العادي".‏ 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T07:06+0000
2022-01-23T07:06+0000
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وقال ثروت خلال استضافته في برنامج "واحد من الناس"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية، أمس السبت، إنه أثناء أدائه أغنيته الوطنية الشهيرة "مصريتنا" وهو يرتدي البدلة العسكرية في حفل رسمي بثمانينيات القرن الماضي، وجّه مبارك إشارة له للنزول إليه والتحدث معه، ما أدى إلى توقف الحفل للحظات.وأكد محمد ثروت للبرنامج أنه "لم يكن عاديا على مصر والعالم العربي أن حفلا رسميا يتوقف من أجل رغبة رئيس الجمهورية في التحدث مع مطرب لدقائق معدودة".وتذكر ثروت بعضا من تفاصيل ما دار أثناء وقوفه مع الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، فقال إن وزير الدفاع الأسبق، محمد عبد الحليم أبو غزالة قال لمبارك مازحا أنه يعلم أن ثروت الابن الوحيد لوالديه، ولكنه رغما عن هذا سيقوم بتجنيده في الجيش.ولفت محمد ثروت إلى أنه منذ تلك الواقعة وانتشرت العديد من التكهنات بشأن وجود صلة قرابة بينه وبين الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، خاصة مع وجود تشبه في الملامح بينهما، وهو ما نفاه بشكل قاطع في البرنامج.يشار إلى أن محمد ثروت فاجأ جمهوره العام الماضي بعودته إلى الساحة الفنية بعد غياب دام أكثر من ربع قرن، عندما طرح أغنية منفردة بمناسبة عيد الحب هي "يا مستعجل على فراقي"، والتي حققت ملايين المشاهدات على موقع "يوتيوب".
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العالم العربي, أخبار مصر الآن

حسني مبارك قام بتصرف "غير عادي" في مصر والعالم العربي خلال حفل رسمي... فيديو

07:06 GMT 23.01.2022
© REUTERS / Amr Dalshالرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك
الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك
© REUTERS / Amr Dalsh
تابعنا عبر
كشف المطرب المصري، محمد ثروت، عن قيام الرئيس الراحل، حسني مبارك، بتصرف خلال حفل ‏رسمي وصفه بـ"غير العادي".‏
وقال ثروت خلال استضافته في برنامج "واحد من الناس"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية، أمس السبت، إنه أثناء أدائه أغنيته الوطنية الشهيرة "مصريتنا" وهو يرتدي البدلة العسكرية في حفل رسمي بثمانينيات القرن الماضي، وجّه مبارك إشارة له للنزول إليه والتحدث معه، ما أدى إلى توقف الحفل للحظات.
وأكد محمد ثروت للبرنامج أنه "لم يكن عاديا على مصر والعالم العربي أن حفلا رسميا يتوقف من أجل رغبة رئيس الجمهورية في التحدث مع مطرب لدقائق معدودة".
وتذكر ثروت بعضا من تفاصيل ما دار أثناء وقوفه مع الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، فقال إن وزير الدفاع الأسبق، محمد عبد الحليم أبو غزالة قال لمبارك مازحا أنه يعلم أن ثروت الابن الوحيد لوالديه، ولكنه رغما عن هذا سيقوم بتجنيده في الجيش.
ولفت محمد ثروت إلى أنه منذ تلك الواقعة وانتشرت العديد من التكهنات بشأن وجود صلة قرابة بينه وبين الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، خاصة مع وجود تشبه في الملامح بينهما، وهو ما نفاه بشكل قاطع في البرنامج.
يشار إلى أن محمد ثروت فاجأ جمهوره العام الماضي بعودته إلى الساحة الفنية بعد غياب دام أكثر من ربع قرن، عندما طرح أغنية منفردة بمناسبة عيد الحب هي "يا مستعجل على فراقي"، والتي حققت ملايين المشاهدات على موقع "يوتيوب".
إنفوجرافيك مسيرة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2020
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