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https://arabic.sputniknews.com/20220123/حكومة-بوركينا-فاسو-تنفي-استيلاء-الجيش-على-السلطة-عقب-إطلاق-نار-داخل-قواعد-عسكرية-بالبلاد-1056864016.html
حكومة بوركينا فاسو تنفي استيلاء الجيش على السلطة عقب إطلاق نار داخل قواعد عسكرية بالبلاد
حكومة بوركينا فاسو تنفي استيلاء الجيش على السلطة عقب إطلاق نار داخل قواعد عسكرية بالبلاد
نفت حكومة بوركينا فاسو، اليوم الأحد، أن الجيش قد استولى على السلطة بالبلاد، وذلك عقب سماع دوي إطلاق نار كثيف فجر اليوم في عدد من الثكنات العسكرية في بوركينا... 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T08:38+0000
2022-01-23T08:38+0000
العالم
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وقال متحدث باسم الحكومة في بيان "ترددت أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي حول استيلاء الجيش على السلطة في البلاد بعد حدوث إطلاق نار في بعض الثكنات العسكرية، لكننا نؤكد أن هذه الأنباء غير صحيحة".ودعا المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو المواطنين إلى التزام الهدوء.وتعاني بوركينا فاسو من تزايد للعنف بسبب هجمات تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية قتلت ما يزيد على ألفي شخص العام الماضي مما أدى لخروج احتجاجات عنيفة في الشوارع في نوفمبر تشرين الثاني للمطالبة بتنحي الرئيس روك كابوريه.وأوقفت حكومة بوركينا فاسو خدمات الإنترنت للهواتف المحمولة في عدة مناسبات. وأدى تصاعد التوتر في نوفمبر تشرين الثاني إلى إطلاق مبعوث الأمم المتحدة لغرب أفريقيا تحذيرا من مغبة أي استيلاء للجيش على السلطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220123/سماع-دوي-إطلاق-نار-كثيف-في-معسكر-للجيش-في-عاصمة-بوركينا-فاسو-1056861617.html
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العالم

حكومة بوركينا فاسو تنفي استيلاء الجيش على السلطة عقب إطلاق نار داخل قواعد عسكرية بالبلاد

08:38 GMT 23.01.2022
© REUTERS / ANNE MIMAULTمحتجون في بوركينا فاسو
محتجون في بوركينا فاسو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / ANNE MIMAULT
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نفت حكومة بوركينا فاسو، اليوم الأحد، أن الجيش قد استولى على السلطة بالبلاد، وذلك عقب سماع دوي إطلاق نار كثيف فجر اليوم في عدد من الثكنات العسكرية في بوركينا فاسو.
وقال متحدث باسم الحكومة في بيان "ترددت أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي حول استيلاء الجيش على السلطة في البلاد بعد حدوث إطلاق نار في بعض الثكنات العسكرية، لكننا نؤكد أن هذه الأنباء غير صحيحة".
ودعا المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو المواطنين إلى التزام الهدوء.
وتعاني بوركينا فاسو من تزايد للعنف بسبب هجمات تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية قتلت ما يزيد على ألفي شخص العام الماضي مما أدى لخروج احتجاجات عنيفة في الشوارع في نوفمبر تشرين الثاني للمطالبة بتنحي الرئيس روك كابوريه.
وأوقفت حكومة بوركينا فاسو خدمات الإنترنت للهواتف المحمولة في عدة مناسبات. وأدى تصاعد التوتر في نوفمبر تشرين الثاني إلى إطلاق مبعوث الأمم المتحدة لغرب أفريقيا تحذيرا من مغبة أي استيلاء للجيش على السلطة.
جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
سماع دوي إطلاق نار كثيف في معسكر للجيش في عاصمة بوركينا فاسو
07:07 GMT
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