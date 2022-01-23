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https://arabic.sputniknews.com/20220123/خبير-حجب-فيسبوك-لمنشورات-سبوتنيك-تصفية-حسابات-بتوجيهات-من-واشنطن-1056874741.html
خبير: حجب "فيسبوك" لمنشورات "سبوتنيك" تصفية حسابات بتوجيهات من واشنطن
خبير: حجب "فيسبوك" لمنشورات "سبوتنيك" تصفية حسابات بتوجيهات من واشنطن
قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن حجب موقع "فيسبوك" منشورات صفحة "سبوتنيك عربي" هو تصفية حسابات سياسية. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T13:28+0000
2022-01-23T13:32+0000
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فيسبوك
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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن إدارة موقع "فيسبوك" تقوم بمثل هذه الخطوات بتوجيه من القيادة السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن كل ما يتعارض مع توجهات الجانب الأمريكي يقومون بحذفه أو حجبه، كما حدث مع ترامب في السابق.وأوضح أن إدارة "فيسبوك" قامت بنفس الإجراءات مع الصين وفنزويلا في أوقات سابقة، بسبب الخلاف السياسي مع الجانب الأمريكي، في حين أن هذه الصفحات لم تخالف معايير معلنة، إلا أن الموقع يمنح نفسه الحق في حذف أي منشورات أو حجب صفحات ويقول أنها تخالف سياسته.وشدد على أن ما يتردد بشأن حرية التعبير والحريات مجرد غطاء وهمي، حيث أن المرجعية في المعايير هم من يضعونها بما يتناسب معهم فقط.وشدد على أن المنصات التابعة للموقع هي ضمن أذرع "الحروب التكنولوجية" للسيطرة على مساحة حرية التعبير وتداول الآراء وجمع المعلومات.ومنعت إدارة "فيسبوك" نشر منشورات جديدة على صفحة موقع وكالة "سبوتنيك" الناطق بالعربية على شبكة التواصل الاجتماعي.وبحسب الإشعار الذي أرسل من "فيسبوك"، تم تقييد الوصول إلى الصفحة الخاصة بموقع "سبوتنيك عربي" على منصتها "لأسباب أمنية لبضعة أيام فقط"، كما جاء في الإشعار.وعند تواصل فريق وكالة "سبوتنيك" مع قسم خدمة العملاء والدعم لدى "فيسبوك"، كانت الإجابة مقتصرة على عبارة "تم التقييد بسبب عدم الامتثال المحتمل لسياساتنا"، مع عدم تقديم المزيد من التفاصيل.وعلى الرغم من المحاولات المتكررة من قبل فريق وكالة "سبوتنيك" للحصول على تفسير واضح لقرار "فيسبوك"، إلا أنه أكد على حجب "ميزات محددة"، بالإضافة إلى سرد الأسباب العامة لفرض مثل هذه القيود.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/فيسبوك-يحجب-نشر-منشورات-جديدة-على-صفحة-سبوتنيك-عربي-1056811504.html
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روسيا, العالم, فيسبوك

خبير: حجب "فيسبوك" لمنشورات "سبوتنيك" تصفية حسابات بتوجيهات من واشنطن

13:28 GMT 23.01.2022 (تم التحديث: 13:32 GMT 23.01.2022)
© REUTERS / DADO RUVICانقطاع خدمات منصات فيسبوك إنستغرام وواتساب 4 أكتوبر 2021
انقطاع خدمات منصات فيسبوك إنستغرام وواتساب 4 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن حجب موقع "فيسبوك" منشورات صفحة "سبوتنيك عربي" هو تصفية حسابات سياسية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن إدارة موقع "فيسبوك" تقوم بمثل هذه الخطوات بتوجيه من القيادة السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن كل ما يتعارض مع توجهات الجانب الأمريكي يقومون بحذفه أو حجبه، كما حدث مع ترامب في السابق.
وأوضح أن إدارة "فيسبوك" قامت بنفس الإجراءات مع الصين وفنزويلا في أوقات سابقة، بسبب الخلاف السياسي مع الجانب الأمريكي، في حين أن هذه الصفحات لم تخالف معايير معلنة، إلا أن الموقع يمنح نفسه الحق في حذف أي منشورات أو حجب صفحات ويقول أنها تخالف سياسته.
وشدد على أن ما يتردد بشأن حرية التعبير والحريات مجرد غطاء وهمي، حيث أن المرجعية في المعايير هم من يضعونها بما يتناسب معهم فقط.
وشدد على أن المنصات التابعة للموقع هي ضمن أذرع "الحروب التكنولوجية" للسيطرة على مساحة حرية التعبير وتداول الآراء وجمع المعلومات.
شعار شركو ميتا، فيسبوك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
"فيسبوك" يحجب نشر منشورات جديدة على صفحة "سبوتنيك عربي"
21 يناير, 15:19 GMT
ومنعت إدارة "فيسبوك" نشر منشورات جديدة على صفحة موقع وكالة "سبوتنيك" الناطق بالعربية على شبكة التواصل الاجتماعي.
وبحسب الإشعار الذي أرسل من "فيسبوك"، تم تقييد الوصول إلى الصفحة الخاصة بموقع "سبوتنيك عربي" على منصتها "لأسباب أمنية لبضعة أيام فقط"، كما جاء في الإشعار.
وعند تواصل فريق وكالة "سبوتنيك" مع قسم خدمة العملاء والدعم لدى "فيسبوك"، كانت الإجابة مقتصرة على عبارة "تم التقييد بسبب عدم الامتثال المحتمل لسياساتنا"، مع عدم تقديم المزيد من التفاصيل.
وعلى الرغم من المحاولات المتكررة من قبل فريق وكالة "سبوتنيك" للحصول على تفسير واضح لقرار "فيسبوك"، إلا أنه أكد على حجب "ميزات محددة"، بالإضافة إلى سرد الأسباب العامة لفرض مثل هذه القيود.
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