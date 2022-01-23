https://arabic.sputniknews.com/20220123/خبير-علاقات-دولية-أمريكا-تضغط-على-وكالة-سبوتنيك-بسبب-خلافها-مع-روسيا-1056875497.html

خبير علاقات دولية: "فيسبوك" تضغط على "سبوتنيك" بسبب خلاف أمريكا مع روسيا

خبير علاقات دولية: "فيسبوك" تضغط على "سبوتنيك" بسبب خلاف أمريكا مع روسيا

قال الدكتور مختار غباشي، خبير العلاقات الدولية، إن موقع "فيسبوك" يلجأ عادة إلى حجب صفحات الشركات أو المواقع الإلكترونية التي تقدم محتوى يمثل مساسا بالقواعد... 23.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-23T13:50+0000

2022-01-23T13:50+0000

2022-01-23T13:51+0000

روسيا

العالم

فيسبوك

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وذكر نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية على وجه التحديد، المحتوى الذي يرتبط بالسياسة والتشهير والسب والقصف، أو تهديد الحياة العامة أو التأثير على الشعوب، وهذا فيما يتعلق بالجانب القانوني.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أما فيما يتعلق بالجانب السياسي، فمن الممكن استخدام فيسبوك أو شركات التواصل الاجتماعي من أجل ممارسة ضغوط أمريكية معينة، وسبق وأن حجب الموقع صفحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى لا يدلي بتصريحات تتعلق بالدولة الأمريكية أو الانتخابات الرئاسية".وأكد غباشي أن قيام إدارة "فيسبوك" بحجب ومنع الوصول لصفحة وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، دون إبداء أي أسباب أو توضيح الأخبار التي انتهكت معايير الشركة، يعني أن هناك ضغطا يمارس على الوكالة باعتبارها تمثل الدولة الروسية.وأشار المحلل السياسي إلى أن الصراع الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا، لا سيما في المسألة الأوكرانية وصل لمدى كبير وخطير، وبات هناك شكل من أشكال الصراع العلني بين واشنطن وموسكو في هذا الصدد.وأوضح أن أمريكا يمكنها الضغط على شركة "فيسبوك" لحجب مواقع رسمية تخص الدولة الروسية، لا سيما المواقع الإخبارية الرسمية، ومن بينها وكالة "سبوتنيك" من أجل وقف تدفق الأخبار التي لا تتماشي مع السياسية الأمريكية.وأكد غباشي أن العملية ليست بعيدة عن الضغط السياسي، والذي سبق وأن مارسته أمريكا مع الصين خلال أزمة شركة "هواوي"، واستخدمت خلالها كل الأسلحة التي تملكها للضغط على الصين، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي.ومنعت إدارة "فيسبوك" نشر منشورات جديدة على صفحة موقع وكالة "سبوتنيك" الناطق بالعربية على شبكة التواصل الاجتماعي.وبحسب الإشعار الذي أرسل من "فيسبوك"، تم تقييد الوصول إلى الصفحة الخاصة بموقع "سبوتنيك عربي" على منصتها "لأسباب أمنية لبضعة أيام فقط"، كما جاء في الإشعار.وعند تواصل فريق وكالة "سبوتنيك" مع قسم خدمة العملاء والدعم لدى "فيسبوك"، كانت الإجابة مقتصرة على عبارة "تم التقييد بسبب عدم الامتثال المحتمل لسياساتنا"، مع عدم تقديم المزيد من التفاصيل.وعلى الرغم من المحاولات المتكررة من قبل فريق وكالة "سبوتنيك" للحصول على تفسير واضح لقرار "فيسبوك"، إلا أنه أكد على حجب "ميزات محددة"، بالإضافة إلى سرد الأسباب العامة لفرض مثل هذه القيود.

https://arabic.sputniknews.com/20220123/خبير-حجب-فيسبوك-لمنشورات-سبوتنيك-تصفية-حسابات-بتوجيهات-من-واشنطن-1056874741.html

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