تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220123/خبير-علاقات-دولية-أمريكا-تضغط-على-وكالة-سبوتنيك-بسبب-خلافها-مع-روسيا-1056875497.html
خبير علاقات دولية: "فيسبوك" تضغط على "سبوتنيك" بسبب خلاف أمريكا مع روسيا
خبير علاقات دولية: "فيسبوك" تضغط على "سبوتنيك" بسبب خلاف أمريكا مع روسيا
قال الدكتور مختار غباشي، خبير العلاقات الدولية، إن موقع "فيسبوك" يلجأ عادة إلى حجب صفحات الشركات أو المواقع الإلكترونية التي تقدم محتوى يمثل مساسا بالقواعد... 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T13:50+0000
2022-01-23T13:51+0000
روسيا
العالم
فيسبوك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/12/1046577101_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_ac9e221c40748629bc72649f064da891.jpg
وذكر نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية على وجه التحديد، المحتوى الذي يرتبط بالسياسة والتشهير والسب والقصف، أو تهديد الحياة العامة أو التأثير على الشعوب، وهذا فيما يتعلق بالجانب القانوني.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أما فيما يتعلق بالجانب السياسي، فمن الممكن استخدام فيسبوك أو شركات التواصل الاجتماعي من أجل ممارسة ضغوط أمريكية معينة، وسبق وأن حجب الموقع صفحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى لا يدلي بتصريحات تتعلق بالدولة الأمريكية أو الانتخابات الرئاسية".وأكد غباشي أن قيام إدارة "فيسبوك" بحجب ومنع الوصول لصفحة وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، دون إبداء أي أسباب أو توضيح الأخبار التي انتهكت معايير الشركة، يعني أن هناك ضغطا يمارس على الوكالة باعتبارها تمثل الدولة الروسية.وأشار المحلل السياسي إلى أن الصراع الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا، لا سيما في المسألة الأوكرانية وصل لمدى كبير وخطير، وبات هناك شكل من أشكال الصراع العلني بين واشنطن وموسكو في هذا الصدد.وأوضح أن أمريكا يمكنها الضغط على شركة "فيسبوك" لحجب مواقع رسمية تخص الدولة الروسية، لا سيما المواقع الإخبارية الرسمية، ومن بينها وكالة "سبوتنيك" من أجل وقف تدفق الأخبار التي لا تتماشي مع السياسية الأمريكية.وأكد غباشي أن العملية ليست بعيدة عن الضغط السياسي، والذي سبق وأن مارسته أمريكا مع الصين خلال أزمة شركة "هواوي"، واستخدمت خلالها كل الأسلحة التي تملكها للضغط على الصين، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي.ومنعت إدارة "فيسبوك" نشر منشورات جديدة على صفحة موقع وكالة "سبوتنيك" الناطق بالعربية على شبكة التواصل الاجتماعي.وبحسب الإشعار الذي أرسل من "فيسبوك"، تم تقييد الوصول إلى الصفحة الخاصة بموقع "سبوتنيك عربي" على منصتها "لأسباب أمنية لبضعة أيام فقط"، كما جاء في الإشعار.وعند تواصل فريق وكالة "سبوتنيك" مع قسم خدمة العملاء والدعم لدى "فيسبوك"، كانت الإجابة مقتصرة على عبارة "تم التقييد بسبب عدم الامتثال المحتمل لسياساتنا"، مع عدم تقديم المزيد من التفاصيل.وعلى الرغم من المحاولات المتكررة من قبل فريق وكالة "سبوتنيك" للحصول على تفسير واضح لقرار "فيسبوك"، إلا أنه أكد على حجب "ميزات محددة"، بالإضافة إلى سرد الأسباب العامة لفرض مثل هذه القيود.
https://arabic.sputniknews.com/20220123/خبير-حجب-فيسبوك-لمنشورات-سبوتنيك-تصفية-حسابات-بتوجيهات-من-واشنطن-1056874741.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/12/1046577101_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_51b638101d01de1550cfd2e681451fc2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, فيسبوك

خبير علاقات دولية: "فيسبوك" تضغط على "سبوتنيك" بسبب خلاف أمريكا مع روسيا

13:50 GMT 23.01.2022 (تم التحديث: 13:51 GMT 23.01.2022)
© Sputnik . Alexei Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورحوار وكالة "سبوتنيك" مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، موسكو، روسيا 17 سبتمبر 2020
حوار وكالة سبوتنيك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، موسكو، روسيا 17 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© Sputnik . Alexei Kudenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال الدكتور مختار غباشي، خبير العلاقات الدولية، إن موقع "فيسبوك" يلجأ عادة إلى حجب صفحات الشركات أو المواقع الإلكترونية التي تقدم محتوى يمثل مساسا بالقواعد العامة التي وضعها.
وذكر نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية على وجه التحديد، المحتوى الذي يرتبط بالسياسة والتشهير والسب والقصف، أو تهديد الحياة العامة أو التأثير على الشعوب، وهذا فيما يتعلق بالجانب القانوني.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أما فيما يتعلق بالجانب السياسي، فمن الممكن استخدام فيسبوك أو شركات التواصل الاجتماعي من أجل ممارسة ضغوط أمريكية معينة، وسبق وأن حجب الموقع صفحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى لا يدلي بتصريحات تتعلق بالدولة الأمريكية أو الانتخابات الرئاسية".
وأكد غباشي أن قيام إدارة "فيسبوك" بحجب ومنع الوصول لصفحة وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، دون إبداء أي أسباب أو توضيح الأخبار التي انتهكت معايير الشركة، يعني أن هناك ضغطا يمارس على الوكالة باعتبارها تمثل الدولة الروسية.
وأشار المحلل السياسي إلى أن الصراع الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا، لا سيما في المسألة الأوكرانية وصل لمدى كبير وخطير، وبات هناك شكل من أشكال الصراع العلني بين واشنطن وموسكو في هذا الصدد.
وأوضح أن أمريكا يمكنها الضغط على شركة "فيسبوك" لحجب مواقع رسمية تخص الدولة الروسية، لا سيما المواقع الإخبارية الرسمية، ومن بينها وكالة "سبوتنيك" من أجل وقف تدفق الأخبار التي لا تتماشي مع السياسية الأمريكية.
انقطاع خدمات منصات فيسبوك إنستغرام وواتساب 4 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
خبير: حجب "فيسبوك" لمنشورات "سبوتنيك" تصفية حسابات بتوجيهات من واشنطن
13:28 GMT
وأكد غباشي أن العملية ليست بعيدة عن الضغط السياسي، والذي سبق وأن مارسته أمريكا مع الصين خلال أزمة شركة "هواوي"، واستخدمت خلالها كل الأسلحة التي تملكها للضغط على الصين، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي.
ومنعت إدارة "فيسبوك" نشر منشورات جديدة على صفحة موقع وكالة "سبوتنيك" الناطق بالعربية على شبكة التواصل الاجتماعي.
وبحسب الإشعار الذي أرسل من "فيسبوك"، تم تقييد الوصول إلى الصفحة الخاصة بموقع "سبوتنيك عربي" على منصتها "لأسباب أمنية لبضعة أيام فقط"، كما جاء في الإشعار.
وعند تواصل فريق وكالة "سبوتنيك" مع قسم خدمة العملاء والدعم لدى "فيسبوك"، كانت الإجابة مقتصرة على عبارة "تم التقييد بسبب عدم الامتثال المحتمل لسياساتنا"، مع عدم تقديم المزيد من التفاصيل.
وعلى الرغم من المحاولات المتكررة من قبل فريق وكالة "سبوتنيك" للحصول على تفسير واضح لقرار "فيسبوك"، إلا أنه أكد على حجب "ميزات محددة"، بالإضافة إلى سرد الأسباب العامة لفرض مثل هذه القيود.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية