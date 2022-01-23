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https://arabic.sputniknews.com/20220123/دبابة-تسحق-سيارة-مدنية-في-تايوان-بسبب-قلة-خبرة-سائقها-صور-1056866525.html
دبابة تسحق سيارة مدنية في تايوان بسبب قلة خبرة سائقها.. صور
دبابة تسحق سيارة مدنية في تايوان بسبب قلة خبرة سائقها.. صور
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" صور لحادثة صدم حصلت في إحدى شوارع تايوان بين دبابة عسكرية وسيارة مدنية. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T10:15+0000
2022-01-23T10:15+0000
تايوان
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وأظهرت الصور المنشورة قيام دبابة عسكرية من طراز "إم 60" في تايوان بسحق سيارة تويوتا مدنية كانت متوقفة على جانب الطريق.وكتب صاحب السيارة على منصة "تويتر" في تعليقه على الحادثة أنه أثناء ذهابه لشراء القهوة أوقف السيارة لدقائق وبعد خروجه من المتجر لاحظ أن سيارته فقدت بعض أجزائها.ووقع الحادث في بلدة سانشينغ بمقاطعة ييلان، حيث كانت دبابة تابعة للفيلق السادس تتحرك على طول الطريق الذي يمر عبر هذه المنطقة.
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دبابة تسحق سيارة مدنية في تايوان بسبب قلة خبرة سائقها.. صور

10:15 GMT 23.01.2022
© AFP 2021 / Nazeer al-Khatib دبابة "إم60"
دبابة إم60 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© AFP 2021 / Nazeer al-Khatib
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انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" صور لحادثة صدم حصلت في إحدى شوارع تايوان بين دبابة عسكرية وسيارة مدنية.
وأظهرت الصور المنشورة قيام دبابة عسكرية من طراز "إم 60" في تايوان بسحق سيارة تويوتا مدنية كانت متوقفة على جانب الطريق.
وكتب صاحب السيارة على منصة "تويتر" في تعليقه على الحادثة أنه أثناء ذهابه لشراء القهوة أوقف السيارة لدقائق وبعد خروجه من المتجر لاحظ أن سيارته فقدت بعض أجزائها.
ووقع الحادث في بلدة سانشينغ بمقاطعة ييلان، حيث كانت دبابة تابعة للفيلق السادس تتحرك على طول الطريق الذي يمر عبر هذه المنطقة.
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