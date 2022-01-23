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https://arabic.sputniknews.com/20220123/رئيسة-وزراء-نيوزيلندا-تلغي-حفل-زفافها-بسبب-قيود-أوميكرون-الجديدة-1056860186.html
رئيسة وزراء نيوزيلندا تلغي حفل زفافها بسبب قيود أوميكرون الجديدة
رئيسة وزراء نيوزيلندا تلغي حفل زفافها بسبب قيود أوميكرون الجديدة
قالت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا، اليوم الأحد، إنها ألغت حفل زفافها مع فرض قيود جديدة لإبطاء انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في... 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T03:18+0000
2022-01-23T03:18+0000
نيوزيلندا
جاسيندا أرديرن
فيروس كورونا
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وستفرض نيوزيلندا استخدام الكمامات وستحد من التجمع اعتبارا من منتصف ليل اليوم الأحد بعد أن أثبتت تسع إصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا انتقال المرض من الجزر الشمالية إلى الجنوبية.وقالت أرديرن إن نيوزيلندا ستشدد الإجراءات ضمن إطار الحماية من كوفيد-19 مع استخدام الكمامات بشكل أكبر، وعدم السماح بوجود أكثر من 100 شخص في أماكن الضيافة والمناسبات المقامة في أماكن مغلقة مثل حفلات الزفاف أو25 شخصا إذا كانت الأماكن لا تستخدم تصاريح اللقاح.وعندما سألها الصحفيون عن شعورها حيال إلغاء حفل زفافها قالت أرديرن "هذه هي الحياة".وأضافت "أنا لا أختلف عن آلاف النيوزيلنديين الآخرين الذين عانوا من آثار مدمرة أكثر بكثير بسبب الجائحة، وأهمها عدم القدرة على التواجد مع أحد أفراد الأسرة أحيانا عند مرضه الشديد. هذا يفوق بكثير أي حزن أشعر به".
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نيوزيلندا, جاسيندا أرديرن, فيروس كورونا

رئيسة وزراء نيوزيلندا تلغي حفل زفافها بسبب قيود أوميكرون الجديدة

03:18 GMT 23.01.2022
© REUTERS / Robert Kitchinرئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردن، عقب هجوم على محل تجاري في مدينة أوكلاند، نيوزيلندا 3 سبتمبر 2021
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردن، عقب هجوم على محل تجاري في مدينة أوكلاند، نيوزيلندا 3 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / Robert Kitchin
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قالت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا، اليوم الأحد، إنها ألغت حفل زفافها مع فرض قيود جديدة لإبطاء انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في المجتمع.
وستفرض نيوزيلندا استخدام الكمامات وستحد من التجمع اعتبارا من منتصف ليل اليوم الأحد بعد أن أثبتت تسع إصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا انتقال المرض من الجزر الشمالية إلى الجنوبية.
وقالت أرديرن إن نيوزيلندا ستشدد الإجراءات ضمن إطار الحماية من كوفيد-19 مع استخدام الكمامات بشكل أكبر، وعدم السماح بوجود أكثر من 100 شخص في أماكن الضيافة والمناسبات المقامة في أماكن مغلقة مثل حفلات الزفاف أو25 شخصا إذا كانت الأماكن لا تستخدم تصاريح اللقاح.
وقالت للصحفيين، "حفل زفافي لن يقام". مضيفة أنها تأسف لأي شخص حدثت له نفس الظروف.
وعندما سألها الصحفيون عن شعورها حيال إلغاء حفل زفافها قالت أرديرن "هذه هي الحياة".
وأضافت "أنا لا أختلف عن آلاف النيوزيلنديين الآخرين الذين عانوا من آثار مدمرة أكثر بكثير بسبب الجائحة، وأهمها عدم القدرة على التواجد مع أحد أفراد الأسرة أحيانا عند مرضه الشديد. هذا يفوق بكثير أي حزن أشعر به".
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