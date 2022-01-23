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https://arabic.sputniknews.com/20220123/زاخاروفا-روسيا-تتوقع-استفزازات-عسكرية-وإعلامية-من-قبل-واشنطن-وكييف-عشية-أولمبياد-بكين-1056880277.html
زاخاروفا: روسيا تتوقع استفزازات عسكرية وإعلامية من قبل واشنطن وكييف عشية أولمبياد بكين
زاخاروفا: روسيا تتوقع استفزازات عسكرية وإعلامية من قبل واشنطن وكييف عشية أولمبياد بكين
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس السبت، أن روسيا تتوقع استفزازات عسكرية وإعلامية من الولايات المتحدة وأوكرانيا، عشية انطلاق الألعاب الأولمبية في بكين. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T15:24+0000
2022-01-23T15:24+0000
روسيا
الخارجية الروسية
أخبار أوكرانيا
ماريا زاخاروفا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عبر تطبيق "تلغرام" تعليقا على مزاعم وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، حول طلب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "عدم مهاجمة أوكرانيا" خلال الألعاب الأولمبية: "هذه لم تعد مادة إعلامية مزيفة. هذه عملية إعلامية خاصة للأجهزة الأمريكية ذات الصلة تمت بمساعدة هذه الوسيلة الإعلامية (في إشارة لبلومبرغ)".وأضافت زاخاروفا أن موسكو تتوقع استفزازات إعلامية ولا تستبعد أن تكون هناك استفزازات عسكرية من الولايات المتحدة وكييف عشية انطلاق الألعاب الأولمبية في بكين.وأعلن رئيس الوفد الروسي في محادثات الأمن العسكري ومراقبة التسلح في فيينا، قسطنطين غافريلوف، اليوم الأحد، أن بلاده لن تتسامح إذا قامت كييف والدول الغربية بعمل استفزازات في دونباس.يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث تتهم بروكسل وواشنطن، روسيا، بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.وترفض روسيا اتهامات الدول الغربية وأوكرانيا، بممارسة "أعمال عدوانية" والإعداد لمهاجمة أوكرانيا، مؤكدة أنها لا تهدد أحداً، ولن تهاجم أحداً.وفي نهاية العام المنصرم، نشرت روسيا مشروع اتفاق مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية، وطالبت بضمانات قانونية لعدم توسع الناتو شرقا، وانضمام أوكرانيا إلى الحلف، وإنشاء قواعد عسكرية في دول سوفياتية سابقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/السفارة-الصينية-في-روسيا-تكذب-وسائل-إعلام-أمريكية-مزيفة-واستفزازية-1056857450.html
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روسيا, الخارجية الروسية, أخبار أوكرانيا, ماريا زاخاروفا

زاخاروفا: روسيا تتوقع استفزازات عسكرية وإعلامية من قبل واشنطن وكييف عشية أولمبياد بكين

15:24 GMT 23.01.2022
© Sputnik . Maxim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© Sputnik . Maxim Blinov
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس السبت، أن روسيا تتوقع استفزازات عسكرية وإعلامية من الولايات المتحدة وأوكرانيا، عشية انطلاق الألعاب الأولمبية في بكين.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عبر تطبيق "تلغرام" تعليقا على مزاعم وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، حول طلب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "عدم مهاجمة أوكرانيا" خلال الألعاب الأولمبية: "هذه لم تعد مادة إعلامية مزيفة. هذه عملية إعلامية خاصة للأجهزة الأمريكية ذات الصلة تمت بمساعدة هذه الوسيلة الإعلامية (في إشارة لبلومبرغ)".
وأضافت زاخاروفا أن موسكو تتوقع استفزازات إعلامية ولا تستبعد أن تكون هناك استفزازات عسكرية من الولايات المتحدة وكييف عشية انطلاق الألعاب الأولمبية في بكين.
وأعلن رئيس الوفد الروسي في محادثات الأمن العسكري ومراقبة التسلح في فيينا، قسطنطين غافريلوف، اليوم الأحد، أن بلاده لن تتسامح إذا قامت كييف والدول الغربية بعمل استفزازات في دونباس.
يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث تتهم بروكسل وواشنطن، روسيا، بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.
وترفض روسيا اتهامات الدول الغربية وأوكرانيا، بممارسة "أعمال عدوانية" والإعداد لمهاجمة أوكرانيا، مؤكدة أنها لا تهدد أحداً، ولن تهاجم أحداً.
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وفي نهاية العام المنصرم، نشرت روسيا مشروع اتفاق مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية، وطالبت بضمانات قانونية لعدم توسع الناتو شرقا، وانضمام أوكرانيا إلى الحلف، وإنشاء قواعد عسكرية في دول سوفياتية سابقة.
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