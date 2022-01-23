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زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شمال غربي الصين
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شمال غربي الصين
ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر مدينة دهلينغها في مقاطعة تشينغهاي بشمال غربي الصين. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
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الصين
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وأكدت وكالة "شينخوا"، أن الزلزال وقع في الساعة (10:21 من صباح اليوم الأحد بتوقيت بكين)، وفقا لمركز شبكات الزلازل الصيني.وتم رصد مركز الزلزال على عمق 8 كيلومترات، عند ملتقى خط العرض 38.44 درجة شمالا وخط الطول 97.37 درجة شرقا، بحسب المركز.ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية حتى الآن.
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زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شمال غربي الصين

04:29 GMT 23.01.2022
© AFP 2021 / Stringerزلزال قوي يضرب مدينة إيبين، الصين 18 يونيو/ حزيران 2019
زلزال قوي يضرب مدينة إيبين، الصين 18 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© AFP 2021 / Stringer
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ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر مدينة دهلينغها في مقاطعة تشينغهاي بشمال غربي الصين.
وأكدت وكالة "شينخوا"، أن الزلزال وقع في الساعة (10:21 من صباح اليوم الأحد بتوقيت بكين)، وفقا لمركز شبكات الزلازل الصيني.
وتم رصد مركز الزلزال على عمق 8 كيلومترات، عند ملتقى خط العرض 38.44 درجة شمالا وخط الطول 97.37 درجة شرقا، بحسب المركز.
ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية حتى الآن.
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