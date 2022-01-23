تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220123/زلزال-بقوة-58-درجة-يضرب-شمال-غربي-الصين-1056860445.html
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شمال غربي الصين
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شمال غربي الصين
ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر مدينة دهلينغها في مقاطعة تشينغهاي بشمال غربي الصين. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T04:29+0000
2022-01-23T04:29+0000
2022-01-23T04:29+0000
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104176/44/1041764490_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_01956d997e46790d4ae65bebf79f7f45.jpg
وأكدت وكالة "شينخوا"، أن الزلزال وقع في الساعة (10:21 من صباح اليوم الأحد بتوقيت بكين)، وفقا لمركز شبكات الزلازل الصيني.وتم رصد مركز الزلزال على عمق 8 كيلومترات، عند ملتقى خط العرض 38.44 درجة شمالا وخط الطول 97.37 درجة شرقا، بحسب المركز.ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية حتى الآن.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104176/44/1041764490_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_53509a11f0667731e3bfc63535d3724d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شمال غربي الصين
ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر مدينة دهلينغها في مقاطعة تشينغهاي بشمال غربي الصين.
وأكدت وكالة "شينخوا"، أن
الزلزال وقع
في الساعة (10:21 من صباح اليوم الأحد بتوقيت بكين)، وفقا لمركز شبكات الزلازل الصيني.
وتم رصد مركز الزلزال على عمق 8 كيلومترات، عند ملتقى خط العرض 38.44 درجة شمالا وخط الطول 97.37 درجة شرقا، بحسب المركز.
ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية حتى الآن.