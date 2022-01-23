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https://arabic.sputniknews.com/20220123/ساركيسيان-استقالتي-سببها-افتقار-القدرة-على-التأثير-في-السياسة-الداخلية-والخارجية-1056882707.html
رئيس أرمينيا يعلن الاستقالة من منصبه
رئيس أرمينيا يعلن الاستقالة من منصبه
أعلن رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، الاستقالة من منصبه، بسبب ما وصفه بـ"الافتقار لامتلاك القدرات للتأثير على الأوضاع الداخلية والخارجية". 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T16:53+0000
2022-01-23T17:21+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للرئاسة الأرمينية، على الموقع الرسمي، نقلا عن ساركيسيان، اليوم الأحد "لقد فكرت لفترة طويلة وقررت الاستقالة من منصب رئيس الجمهورية بعد حوالي أربع سنوات من العمل النشط، وهذا القرار ليس عاطفيًا على الإطلاق".وأضاف بيان الرئاسة أن "الرئيس أوضح أنه لا يمتلك للأدوات للتأثير على العمليات الراديكالية للسياسة الداخلية والخارجية في هذه الأوقات الصعبة للبلاد والأمة".وتابع أنه "في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها دولتنا، والتي تتطلب الوحدة الوطنية، يجب ألا يصبح المنصب الرئاسي هدفاً لنظريات القيل والقال والمؤامرة، وبالتالي صرف انتباه الرأي العام عن أهم القضايا.
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رئيس أرمينيا يعلن الاستقالة من منصبه

16:53 GMT 23.01.2022 (تم التحديث: 17:21 GMT 23.01.2022)
© Sputnik . Mixail Klementiev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأرمني سيرج سركسيان
الرئيس الأرمني سيرج سركسيان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© Sputnik . Mixail Klementiev
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أعلن رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، الاستقالة من منصبه، بسبب ما وصفه بـ"الافتقار لامتلاك القدرات للتأثير على الأوضاع الداخلية والخارجية".
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للرئاسة الأرمينية، على الموقع الرسمي، نقلا عن ساركيسيان، اليوم الأحد "لقد فكرت لفترة طويلة وقررت الاستقالة من منصب رئيس الجمهورية بعد حوالي أربع سنوات من العمل النشط، وهذا القرار ليس عاطفيًا على الإطلاق".

وأضاف بيان الرئاسة أن "الرئيس أوضح أنه لا يمتلك للأدوات للتأثير على العمليات الراديكالية للسياسة الداخلية والخارجية في هذه الأوقات الصعبة للبلاد والأمة".

وتابع أنه "في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها دولتنا، والتي تتطلب الوحدة الوطنية، يجب ألا يصبح المنصب الرئاسي هدفاً لنظريات القيل والقال والمؤامرة، وبالتالي صرف انتباه الرأي العام عن أهم القضايا.
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