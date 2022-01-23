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https://arabic.sputniknews.com/20220123/سماع-دوي-إطلاق-نار-كثيف-في-معسكر-للجيش-في-عاصمة-بوركينا-فاسو-1056861617.html
سماع دوي إطلاق نار كثيف في معسكر للجيش في عاصمة بوركينا فاسو
سماع دوي إطلاق نار كثيف في معسكر للجيش في عاصمة بوركينا فاسو
قالت تقارير إعلامية إن معسكرا للجيش البوركيني في وأغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، سُمِعَ فيه دوي إطلاق نار في ساعة مبكرة من صباح اليوم. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T07:07+0000
2022-01-23T07:07+0000
إطلاق نار
الجيش
بوركينا فاسو
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ونقلت رويترز عن شاهد عيان أنه سمع دوي إطلاق نار كثيف من معسكر سانغو لاميزانا، وهو المعسكر الرئيسي في العاصمة واغادوغو، في ساعة مبكرة من صباح الأحد.وأوضح أن إطلاق النار بدأ في معسكر سانغول لاميزانا، الذي يضم هيئة الأركان العامة للجيش، على الأقل في الساعة الخامسة صباحًا (0500 بتوقيت جرينتش)، ولا يزال من الممكن سماعه حتى الساعة 6:30.وقال متحدث باسم الحكومة إنه سمع أيضا إطلاق نار ويسعى للحصول على معلومات.وكانت السلطات في بوركينا فاسو قداعتقلت ثمانية جنود على الأقل في وقت سابق من هذا الشهر للاشتباه في التآمر ضد الحكومة.وتشهد منطقة غرب ووسط أفريقيا نجاح عدة انقلابات على مدى الأشهر الـ 18 الماضية في مالي وغينيا، وهو ما يدفع حكومات البلاد في تلك المناطق إلى حالة التأهب والحذر التي تسود الآن.وتولى الجيش أيضا زمام الأمور في تشاد العام الماضي بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي على إحدى جبهات القتال مع المتمردين.
https://arabic.sputniknews.com/20210605/مقتل-11-مدنيا-بهجوم-مسلح-شمالي-بوركينا-فاسو-والجيش-يعزز-من-تواجده-بالمنطقة-1049165180.html
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إطلاق نار, الجيش, بوركينا فاسو

سماع دوي إطلاق نار كثيف في معسكر للجيش في عاصمة بوركينا فاسو

07:07 GMT 23.01.2022
© AFP 2021 / ISSOUF SANOGOجنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد
جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© AFP 2021 / ISSOUF SANOGO
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قالت تقارير إعلامية إن معسكرا للجيش البوركيني في وأغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، سُمِعَ فيه دوي إطلاق نار في ساعة مبكرة من صباح اليوم.
ونقلت رويترز عن شاهد عيان أنه سمع دوي إطلاق نار كثيف من معسكر سانغو لاميزانا، وهو المعسكر الرئيسي في العاصمة واغادوغو، في ساعة مبكرة من صباح الأحد.
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وأوضح أن إطلاق النار بدأ في معسكر سانغول لاميزانا، الذي يضم هيئة الأركان العامة للجيش، على الأقل في الساعة الخامسة صباحًا (0500 بتوقيت جرينتش)، ولا يزال من الممكن سماعه حتى الساعة 6:30.
وقال متحدث باسم الحكومة إنه سمع أيضا إطلاق نار ويسعى للحصول على معلومات.
وكانت السلطات في بوركينا فاسو قداعتقلت ثمانية جنود على الأقل في وقت سابق من هذا الشهر للاشتباه في التآمر ضد الحكومة.
وتشهد منطقة غرب ووسط أفريقيا نجاح عدة انقلابات على مدى الأشهر الـ 18 الماضية في مالي وغينيا، وهو ما يدفع حكومات البلاد في تلك المناطق إلى حالة التأهب والحذر التي تسود الآن.

وتولى الجيش أيضا زمام الأمور في تشاد العام الماضي بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي على إحدى جبهات القتال مع المتمردين.
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