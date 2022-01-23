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صحيفة: الحريري صارح أعضاء كتلته بالحقيقة المرة
صحيفة: الحريري صارح أعضاء كتلته بالحقيقة المرة
كشفت صحيفة كويتية أن رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري، صارح أعضاء كتلته بالحقيقة المرة خلال اجتماعه الأخير بهم في بيروت. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T05:22+0000
2022-01-23T05:22+0000
لبنان
سعد الحريري
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وذكرت صحيفة "النهار" الكويتية، عن مصادر في كتلة "المستقبل" النيابية، أن رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ "قدم عرضاً للمشهد السياسي بصورة عامة، متوقفاً الآثار الكارثية التي حلّت بالوضع الاقتصادي والمالي، وجراء السياسات التي اتبعها العهد الحالي، وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي".وكشفت المصادر، عن أن "الحريري أكد للمجتمعين بشكل واضح وصريح، أنه قرر عدم المشاركة نهائياً في الانتخابات لا هو شخصياً، ولا تياره السياسي"، مشيرة إلى أن "بعض نواب الكتلة أعربوا عن رفضهم لهذا القرار، إن كان سيُتخذ، وبعضهم الآخر عبروا عن مخاوفهم منه، وأصروا على ضرورة بقاء الرئيس الحريري في هذا الاستحقاق. إلا أن الحريري أكد إصراره على هذا الأمر وهو نهائي ولا عودة عنه".وصارح الحريري الحاضرين في الاجتماع بأنّ "​تيار المستقبل​ لن يقدم أي مرشح لهذه الانتخابات، ولن يتبنى أي مرشح، وسمع أعضاء كتلته منه أنه حتى ولو أراد ممن هم أعضاء حالياً في الكتلة، أو ينتمون إلى تيار المستقبل، أن يترشحوا للانتخابات، فإن ترشيحهم على مسؤوليّتهم ويكون باسمهم الشخصي وليس باسم التيار".
لبنان
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لبنان, سعد الحريري

صحيفة: الحريري صارح أعضاء كتلته بالحقيقة المرة

05:22 GMT 23.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRرئيس الحكومة اللبنانية المكلف سابقا، سعد الحريري 26 يوليو 2021
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سابقا، سعد الحريري 26 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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كشفت صحيفة كويتية أن رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري، صارح أعضاء كتلته بالحقيقة المرة خلال اجتماعه الأخير بهم في بيروت.
وذكرت صحيفة "النهار" الكويتية، عن مصادر في كتلة "المستقبل" النيابية، أن رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ "قدم عرضاً للمشهد السياسي بصورة عامة، متوقفاً الآثار الكارثية التي حلّت بالوضع الاقتصادي والمالي، وجراء السياسات التي اتبعها العهد الحالي، وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي".
وكشفت المصادر، عن أن "الحريري أكد للمجتمعين بشكل واضح وصريح، أنه قرر عدم المشاركة نهائياً في الانتخابات لا هو شخصياً، ولا تياره السياسي"، مشيرة إلى أن "بعض نواب الكتلة أعربوا عن رفضهم لهذا القرار، إن كان سيُتخذ، وبعضهم الآخر عبروا عن مخاوفهم منه، وأصروا على ضرورة بقاء الرئيس الحريري في هذا الاستحقاق. إلا أن الحريري أكد إصراره على هذا الأمر وهو نهائي ولا عودة عنه".
وصارح الحريري الحاضرين في الاجتماع بأنّ "​تيار المستقبل​ لن يقدم أي مرشح لهذه الانتخابات، ولن يتبنى أي مرشح، وسمع أعضاء كتلته منه أنه حتى ولو أراد ممن هم أعضاء حالياً في الكتلة، أو ينتمون إلى تيار المستقبل، أن يترشحوا للانتخابات، فإن ترشيحهم على مسؤوليّتهم ويكون باسمهم الشخصي وليس باسم التيار".
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