https://arabic.sputniknews.com/20220123/صحيفة-الحريري-صارح-أعضاء-كتلته-بالحقيقة-المرة-1056860540.html

صحيفة: الحريري صارح أعضاء كتلته بالحقيقة المرة

صحيفة: الحريري صارح أعضاء كتلته بالحقيقة المرة

كشفت صحيفة كويتية أن رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري، صارح أعضاء كتلته بالحقيقة المرة خلال اجتماعه الأخير بهم في بيروت. 23.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-23T05:22+0000

2022-01-23T05:22+0000

2022-01-23T05:22+0000

لبنان

سعد الحريري

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وذكرت صحيفة "النهار" الكويتية، عن مصادر في كتلة "المستقبل" النيابية، أن رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ "قدم عرضاً للمشهد السياسي بصورة عامة، متوقفاً الآثار الكارثية التي حلّت بالوضع الاقتصادي والمالي، وجراء السياسات التي اتبعها العهد الحالي، وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي".وكشفت المصادر، عن أن "الحريري أكد للمجتمعين بشكل واضح وصريح، أنه قرر عدم المشاركة نهائياً في الانتخابات لا هو شخصياً، ولا تياره السياسي"، مشيرة إلى أن "بعض نواب الكتلة أعربوا عن رفضهم لهذا القرار، إن كان سيُتخذ، وبعضهم الآخر عبروا عن مخاوفهم منه، وأصروا على ضرورة بقاء الرئيس الحريري في هذا الاستحقاق. إلا أن الحريري أكد إصراره على هذا الأمر وهو نهائي ولا عودة عنه".وصارح الحريري الحاضرين في الاجتماع بأنّ "​تيار المستقبل​ لن يقدم أي مرشح لهذه الانتخابات، ولن يتبنى أي مرشح، وسمع أعضاء كتلته منه أنه حتى ولو أراد ممن هم أعضاء حالياً في الكتلة، أو ينتمون إلى تيار المستقبل، أن يترشحوا للانتخابات، فإن ترشيحهم على مسؤوليّتهم ويكون باسمهم الشخصي وليس باسم التيار".

لبنان

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لبنان, سعد الحريري