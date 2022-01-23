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https://arabic.sputniknews.com/20220123/طبيب-يوضح-الأعراض-الأكثر-شيوعا-لأوميكرون-1056862042.html
طبيب يوضح الأعراض الأكثر شيوعا لأوميكرون
طبيب يوضح الأعراض الأكثر شيوعا لأوميكرون
وضح مفوض إدارة شيكاغو للصحة العامة أليسون أروادي، الأعراض الأكثر شيوعا لمتحور أوميكرون. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T07:21+0000
2022-01-23T07:21+0000
2022-01-23T07:21+0000
مجتمع
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وقال أروادي: "إن التهاب الحلق قد يشير إلى الإصابة بمتحور أوميكرون حتى قبل الحصول على نتيجة إيجابية لاختبار كورونا"، بحسب ما ذكرت قناة "nbcchicago".وحث الطبيب الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الأنفلونزا أو البرد على افتراض إصابتهم بفيروس كورونا "حتى يثبت العكس".في السابق، قال الأطباء إن الأوميكرون ليس له أعراض محددة لتميزه عن السلالات الأخرى.وفقًا للخبراء، فإن بداية المرض تشبه نزلة البرد الخفيفة، في المقام الأول شعور بالضعف والقشعريرة والحمى.قد يكون هناك أيضًا إسهال وآلام في العضلات وسعال وسيلان واحتقان الأنف.
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مجتمع
طبيب يوضح الأعراض الأكثر شيوعا لأوميكرون
وضح مفوض إدارة شيكاغو للصحة العامة أليسون أروادي، الأعراض الأكثر شيوعا لمتحور أوميكرون.
وقال أروادي: "إن التهاب الحلق قد يشير إلى الإصابة بمتحور أوميكرون حتى قبل الحصول على نتيجة إيجابية لاختبار كورونا"، بحسب ما
ذكرت قناة "nbcchicago"
.
وحث الطبيب الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الأنفلونزا أو البرد على افتراض إصابتهم بفيروس كورونا "حتى يثبت العكس".
في السابق، قال الأطباء إن الأوميكرون ليس له أعراض محددة لتميزه عن السلالات الأخرى.
وفقًا للخبراء، فإن بداية المرض تشبه نزلة البرد الخفيفة، في المقام الأول شعور بالضعف والقشعريرة والحمى.
قد يكون هناك أيضًا إسهال وآلام في العضلات وسعال وسيلان واحتقان الأنف.