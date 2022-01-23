تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220123/طبيب-يوضح-الأعراض-الأكثر-شيوعا-لأوميكرون-1056862042.html
طبيب يوضح الأعراض الأكثر شيوعا لأوميكرون
طبيب يوضح الأعراض الأكثر شيوعا لأوميكرون
وضح مفوض إدارة شيكاغو للصحة العامة أليسون أروادي، الأعراض الأكثر شيوعا لمتحور أوميكرون. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T07:21+0000
2022-01-23T07:21+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1054693474_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b5e790b6345d5784e95bdf2d79880a26.jpg
وقال أروادي: "إن التهاب الحلق قد يشير إلى الإصابة بمتحور أوميكرون حتى قبل الحصول على نتيجة إيجابية لاختبار كورونا"، بحسب ما ذكرت قناة "nbcchicago".وحث الطبيب الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الأنفلونزا أو البرد على افتراض إصابتهم بفيروس كورونا "حتى يثبت العكس".في السابق، قال الأطباء إن الأوميكرون ليس له أعراض محددة لتميزه عن السلالات الأخرى.وفقًا للخبراء، فإن بداية المرض تشبه نزلة البرد الخفيفة، في المقام الأول شعور بالضعف والقشعريرة والحمى.قد يكون هناك أيضًا إسهال وآلام في العضلات وسعال وسيلان واحتقان الأنف.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/الأبحاث-تظهر-فاعلية-أكبر-لـسبوتنيك-v-من-لقاح-فايزر-ضد-متغير-أوميكرون-1056665800.html
https://arabic.sputniknews.com/20220119/تقرير-أوميكرون-يحتل-72--من-الإصابات-بكورونا-في-الشهر-الماضي-1056619211.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1054693474_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7399485cc14e9144bdd6df4cc9459211.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع

طبيب يوضح الأعراض الأكثر شيوعا لأوميكرون

07:21 GMT 23.01.2022
© REUTERS / JEENAH MOONاختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021
اختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / JEENAH MOON
تابعنا عبر
وضح مفوض إدارة شيكاغو للصحة العامة أليسون أروادي، الأعراض الأكثر شيوعا لمتحور أوميكرون.
وقال أروادي: "إن التهاب الحلق قد يشير إلى الإصابة بمتحور أوميكرون حتى قبل الحصول على نتيجة إيجابية لاختبار كورونا"، بحسب ما ذكرت قناة "nbcchicago".
وحث الطبيب الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الأنفلونزا أو البرد على افتراض إصابتهم بفيروس كورونا "حتى يثبت العكس".
سوريا - كورونا.. لقاح سبوتنيك V يجري في دماء السوريين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
الأبحاث تظهر فاعلية أكبر لـ"سبوتنيك V" من لقاح "فايزر" ضد متغير "أوميكرون"
20 يناير, 11:00 GMT
في السابق، قال الأطباء إن الأوميكرون ليس له أعراض محددة لتميزه عن السلالات الأخرى.
وفقًا للخبراء، فإن بداية المرض تشبه نزلة البرد الخفيفة، في المقام الأول شعور بالضعف والقشعريرة والحمى.
قد يكون هناك أيضًا إسهال وآلام في العضلات وسعال وسيلان واحتقان الأنف.
اختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
تقرير: أوميكرون يحتل 72 % من الإصابات بكورونا في الشهر الماضي
19 يناير, 12:21 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية