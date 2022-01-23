عضو "مركزية" حركة فتح يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلية

وقال الشيخ في تغريدة له عبر تويتر: "التقيت مساء اليوم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد وتباحثنا بعدة قضايا سياسية ومسائل ثنائية، وأكدت على ضرورة وجود افق سياسي بين الطرفين يرتكز على الشرعية الدوليه".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إن الهجوم الذي شنه المستوطنون على ناشطي سلام في الضفة الغربية في وقت سابق يوم الجمعة الماضي، يقود إلى هاوية لا يمكن تجاوزها ويجب أن يدق ناقوس الخطر.جاء ذلك في تغريدة للابيد على حسابه في موقع تويتر، قال فيها إنه بعد إصابة 10 نشطاء يساريين جاءوا لمساعدة المزارعين الفلسطينيين في قرية بورين جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.وقال وزير خارجية إسرائيل: "العنف الصادم الذي يرتكبه الخارجون عن القانون في السامرة (شمال الضفة) يجب أن يدق ناقوس الخطر لدينا جميعا. هذا الواقع سيقودنا إلى هاوية لا يمكن تجاوزها".
قال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، إنه التقى، اليوم الأحد، بوزير الخارجية الإسرائيلي.
وقال الشيخ في تغريدة له عبر تويتر: "التقيت مساء اليوم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد وتباحثنا بعدة قضايا سياسية ومسائل ثنائية، وأكدت على ضرورة وجود افق سياسي بين الطرفين يرتكز على الشرعية الدوليه".
التقيت مساء اليوم وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد وتباحثنا بعدة قضايا سياسية ومسائل ثنائية . واكدت على ضرورة وجود افق سياسي بين الطرفين يرتكز على الشرعية الدوليه.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إن الهجوم الذي شنه المستوطنون على ناشطي سلام في الضفة الغربية في وقت سابق يوم الجمعة الماضي، يقود إلى هاوية لا يمكن تجاوزها ويجب أن يدق ناقوس الخطر.
جاء ذلك في تغريدة للابيد على حسابه في موقع تويتر، قال فيها إنه بعد إصابة 10 نشطاء يساريين جاءوا لمساعدة المزارعين الفلسطينيين في قرية بورين جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقال وزير خارجية إسرائيل: "العنف الصادم الذي يرتكبه الخارجون عن القانون في السامرة (شمال الضفة) يجب أن يدق ناقوس الخطر لدينا جميعا. هذا الواقع سيقودنا إلى هاوية لا يمكن تجاوزها".