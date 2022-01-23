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https://arabic.sputniknews.com/20220123/قائد-الجيش-في-بوركينا-فاسو-يؤكد-أن-رئيس-البلاد-لم-يتم-اعتقاله-1056867265.html
قائد الجيش في بوركينا فاسو يؤكد أن رئيس البلاد لم يتم اعتقاله
قائد الجيش في بوركينا فاسو يؤكد أن رئيس البلاد لم يتم اعتقاله
أكد قائد الجيش في بوركينا فاسو، الجنرال باثيليمي سيمبور، أن رئيس البلاد لم يتم اعتقاله وأن الأوضاع تحت السيطرة، وذلك عقب إطلاق نار داخل قواعد عسكرية بالبلاد. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T10:33+0000
2022-01-23T10:33+0000
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وكانت شائعات قد ترددت، اليوم الأحد، عن احتجاز الرئيس روش مارك كابوري في أعقاب إطلاق نار كثيف في عدة ثكنات للجيش.ونقلت "رويترز"، عن قائد الجيش قوله إن الدافع وراء إطلاق النار من قِبل الجنود لم يتضح بعد.وفي وقت سابق، نفت حكومة بوركينا فاسو أيضا أن يكون الجيش قد استولى على السلطة بالبلاد، وذلك عقب سماع دوي إطلاق نار كثيف فجر اليوم في عدد من الثكنات العسكرية في بوركينا فاسو.وقال متحدث باسم الحكومة في بيان، "ترددت أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي حول استيلاء الجيش على السلطة في البلاد بعد حدوث إطلاق نار في بعض الثكنات العسكرية، لكننا نؤكد أن هذه الأنباء غير صحيحة".ودعا المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو المواطنين إلى التزام الهدوء.وتعاني بوركينا فاسو من تزايد للعنف بسبب هجمات تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" (الإرهابيان المحظوران دوليا) قتلت ما يزيد على ألفي شخص العام الماضي مما أدى لخروج احتجاجات عنيفة في الشوارع في نوفمبر/ تشرين الثاني للمطالبة بتنحي الرئيس روك كابوري.وأوقفت حكومة بوركينا فاسو خدمات الإنترنت للهواتف المحمولة في عدة مناسبات. وأدى تصاعد التوتر في نوفمبر الماضي إلى إطلاق مبعوث الأمم المتحدة لغرب أفريقيا تحذيرا من مغبة استيلاء للجيش على السلطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220123/سماع-دوي-إطلاق-نار-كثيف-في-معسكر-للجيش-في-عاصمة-بوركينا-فاسو-1056861617.html
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العالم, أخبار العالم الآن, بوركينا فاسو

قائد الجيش في بوركينا فاسو يؤكد أن رئيس البلاد لم يتم اعتقاله

10:33 GMT 23.01.2022
© REUTERS / POOLرئيس بوركينا فاسو، روش مارك كريستيان كابوري
رئيس بوركينا فاسو، روش مارك كريستيان كابوري - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / POOL
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أكد قائد الجيش في بوركينا فاسو، الجنرال باثيليمي سيمبور، أن رئيس البلاد لم يتم اعتقاله وأن الأوضاع تحت السيطرة، وذلك عقب إطلاق نار داخل قواعد عسكرية بالبلاد.
وكانت شائعات قد ترددت، اليوم الأحد، عن احتجاز الرئيس روش مارك كابوري في أعقاب إطلاق نار كثيف في عدة ثكنات للجيش.
ونقلت "رويترز"، عن قائد الجيش قوله إن الدافع وراء إطلاق النار من قِبل الجنود لم يتضح بعد.
وفي وقت سابق، نفت حكومة بوركينا فاسو أيضا أن يكون الجيش قد استولى على السلطة بالبلاد، وذلك عقب سماع دوي إطلاق نار كثيف فجر اليوم في عدد من الثكنات العسكرية في بوركينا فاسو.
جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
سماع دوي إطلاق نار كثيف في معسكر للجيش في عاصمة بوركينا فاسو
07:07 GMT
وقال متحدث باسم الحكومة في بيان، "ترددت أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي حول استيلاء الجيش على السلطة في البلاد بعد حدوث إطلاق نار في بعض الثكنات العسكرية، لكننا نؤكد أن هذه الأنباء غير صحيحة".
ودعا المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو المواطنين إلى التزام الهدوء.
وتعاني بوركينا فاسو من تزايد للعنف بسبب هجمات تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" (الإرهابيان المحظوران دوليا) قتلت ما يزيد على ألفي شخص العام الماضي مما أدى لخروج احتجاجات عنيفة في الشوارع في نوفمبر/ تشرين الثاني للمطالبة بتنحي الرئيس روك كابوري.
وأوقفت حكومة بوركينا فاسو خدمات الإنترنت للهواتف المحمولة في عدة مناسبات.
وأدى تصاعد التوتر في نوفمبر الماضي إلى إطلاق مبعوث الأمم المتحدة لغرب أفريقيا تحذيرا من مغبة استيلاء للجيش على السلطة.
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